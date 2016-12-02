От Роналдиньо до Габулова. 10 игроков, которых этой зимой можно взять бесплатно

Степан Чаушьян помогает российским клубам сэкономить на покупке футболистов. Сложная экономическая ситуация, отсутствие свободных средств, мертвый футбольный рынок… Отговорки неудачам во время трансферного окна можно придумывать сколь угодно много. Но можно вместо этого еще осенью начинать вести переговоры со свободными агентами, футболистами, которые в силу разных обстоятельство оказались без контракта на руках и на полгода выпали из большого футбола. И это не тот бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Владимир Габулов Да, да. Именно бывший голкипер сборной России, Владимир Габулов, с лета остается без контракта. С тех пор, как истек срок действия его соглашения с московским «Динамо», он так и не смог найти команду, удовлетворяющую всем его требованиям: зарплата, уровень, география. А ведь у Владимира есть все, за что в России ценят футболистов: опыт игры на высочайшем уровне, такой ценный российский паспорт, мастерство. Футболисту 33 года. Если для полевого игрока это – почти предел, то для вратаря – едва ли не самый расцвет. Не верите? Спросите у Буффона. Алексей Сапогов До сих пор прозябает без дела такой замечательный нападающий, как Алексей Сапогов. В 2013 году он объявил о завершении карьеры в 25 лет, разорвав контракт с нижегородской «Волгой». Позже игрок понял, что поторопился, но так просто вернуться в большой футбол было сложно. «Волга» могла потребовать компенсации, а в России такие проблемы никому не нужны. Пришлось продолжать карьеру в «Спартаке» из Юрмалы. Были попытки устроиться в «Анжи», закончившиеся скандалом и, наконец, игра за команду футбольной школы Санкт-Петербурга под названием «Юность». Теперь Алексей вновь без клуба. А ведь на его счету есть даже игра за сборную России, правда, за вторую, в которой он забил такой памятный гол.

Расим Тагирбеков В статусе свободного агента находится и бывший защитник махачкалинского «Анжи» 32-летний Расим Тагирбеков. Еще в марте клуб разорвал с ним контракт по обоюдному согласию сторон. Тогда этот шаг объяснили желанием дать дорогу «молодым». С тех пор Расим остается вне большого футбола. На его счету также есть игры за вторую сборную России – целых две.

Камиль Агаларов В похожей ситуации оказался и Камиль Агаларов. «Анжи» также расторг контракт с 28-летний правым полузащитником в марте 2016 года. За спиной хавбека 97 матчей в Российской Премьер-Лиге в составах «Ростова» и «Анжи», а также одна игра за ту же вторую сборную России.

Роналдиньо От российских свободных агентов, переходим к игрокам мирового уровня. Легендарный Роналдиньо все еще не объявлял о завершении карьеры. И контракта ни с одним клубом у него на руках нет. Несмотря на свой почтительный по футбольным меркам возраст, 36 лет, специалисты трансферного рынка до сих пор оценивают его в 1,5 миллиона евро. Проблемой может стать заработная плата игрока, который привык жить в роскоши. Но подписание контракта с обладателем «Золотого мяча» вполне можно рассматривать не только с футбольной точки зрения, но и как маркетинговый ход, способный подстегнуть продажу клубной атрибутики, например.

Эммануэль Адебайор Еще один свободный агент и еще одна легенда – Эммануэль Адебайор. Лучший футболист в истории Того остается без контракта с июля 2016 года, когда он покинул стан «Кристал Пэлас». Лучший футболист Африки 2008 года, конечно, пытался устроиться в новый клуб, но, то закурит на переговорах с президентом команды, то потребует принести ему бокал виски. Правда, сам футболист все это отрицает и называет клеветой. В 2011 году он уже мог оказаться в РФПЛ. Тогда он сказал, что ему нравится Россия и у него даже была девушка из нашей страны, но играть в российском чемпионате он не намеревался. Что же, за пять лет все могло измениться. Может в 32 года Адебайор все-таки к нам и поедет.

Салли Мунтари Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, победитель Лиги Чемпионов, бронзовый призер Кубка африканских наций – все это о ганском полузащитнике Салли Мунтари. За свою карьеру он успел поиграть в итальянских «Интере» и «Милане», но последним клубом 32-летнего игрока был саудовский «Аль-Иттихад». В июле контракт игрока с командой истек, но найти себе новое место работы ганец не смог – надеется сделать это зимой. В активе хавбека 84 игры за национальную сборную, в которых он забил 20 голов.

Янн М’Вила Бесплатно можно заполучить уже этой зимой не только тех футболистов, у которых на данный момент нет контракта. Обычно срок действия соглашений истекает летом, но есть исключительные случаи, когда контракт был подписан сроком до 1 января. Такие игроки станут свободными агентами лишь в начале 2017 года, когда их и можно будет подписать бесплатно. Одним из них является полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила. Купленный за огромный по российским меркам деньги, он так и не пригодился в столице Татарстана. Съездив в аренду в итальянский «Интер» и английский «Сандерленд», он наконец дождался окончания своего контракта и теперь вновь может выбирать.

Марко Девич Аналогичная история и у сербского нападающего с украинским гражданством Марко Девича. Его судьба в казанском «Рубине» сложилась далеко не так, как того хотел сам футболист. 1 января 2017 года 33-летний форвард станет свободным агентом. Есть у него свои минусы (паспорт легионера и возраст), но и свои плюсы (невысокие требования по зарплате, русский язык, опыт).