Денис Лебедев: Опасение и страх – это две разные вещи

3 декабря состоится исторический бой. Впервые на профессиональном ринге встретятся два россиянина – чемпионWBA и IBF Денис Лебедев и Мурат Гассиев, каждый из которых уже заявлял о своем желании идти до конца.

– Денис, как вы оцениваете свои шансы и шансы Мурата в этом бою?

– Я думаю, что этот бой будет очень интересным. И я однозначно верю в свою победу. Что касается шансов соперника, то эту часть вопроса я хотел бы оставить без комментариев.

– Знакомы ли вы с Муратом, имели ли вы возможность пообщаться с ним перед боем?

– Да, мы действительно немного знакомы с Муратом Гассиевым. Как он заявил на пресс-конференци и накануне боя, у нас, оказывается, уже была с ним совместная работа, пятираундовый спарринг. Честно признаться, я уже про это забыл. На мой взгляд, это хороший человек и хороший спортсмен. И тот факт, что он заработал право на чемпионский пояс, говорит сам за себя.

– Большинство ваших боев короткие и очень яркие. Взять, хотя бы, последний поединок с Виктором Рамиресом. Но невооруженным глазом заметно, что вы очень волнуетесь перед боем.

– То, что я переживаю, не назовешь волнением. Это скорее чувство опасения. Опять же повторюсь, опасение и страх – это две разные вещи.

– Расскажите, пожалуйста, более подробно о вашей подготовке к бою с Гассиевым. Как вы готовились? Кто оказывал вам в этот непростой период самую сильную поддержку?

– Рассказывать тут особо нечего. Готовился я также, как и к другим своим крайним боям. (Боксерское суеверие не называть бой последним, а говорить «крайний» - примечание автора). Команда была представлена в том же составе. Андрей Михайлович Рябинский решает все наши вопросы, связанные с командировками. А в Лос-Анжелесе со мной работает команда Фреди Роуча и Вадима Корнилова. Все это в совокупности и дает определенный результат. Ничего нового не происходит. Единственное, только меняются спарринг-партнер ы в зависимости от стиля моего будущего противника. В этот раз по стилю и манере ведения боя они были похожи на Мурата Гассиева.

– С кем бы вы сами лично хотели бы встретиться на ринге? Есть ли такие персоны, или на данном этапе вам уже все равно?

– На этот вопрос я отвечу только после 3 декабря.

– Во время всех поединков рядом с вами всегда присутствует отец, Александр Егорович, который очень вас поддерживает. А другие члены вашей семьи приезжают бои?

– Да, иногда приезжают мои дети, но папа присутствует на боях всегда.

– Как вы сами оцениваете бой Ковалева с Уордом? Это был очень резонансный бой, сейчас его активно обсуждают специалисты и поклонники бокса. Вы считаете, что победа досталась Уорду незаслуженно?

– Так считаю не только я. Еще перед боем я спросил у Фреди Роуча: «Фреди, кто победит»? Он, даже не задумываясь, сказал: «КОвалев». Естественно, сразу после боя я написал Сергею Ковалеву смс : «Отличная работа». Так думаю не только я. В баре, где я смотрел этот бой, многие американцы кричали: «Фейк-чемпион!» Что это значит, вы знаете. (В переводе с английского fake – поддельный, фальшивый, - прим.автора).

– В Оренбурге недавно завершился чемпионат России по боксу. Конечно, любительский бокс не так популярен, как профессиональный . Но все же. Вы следите за тем, что сейчас происходит в любительском боксе, в курсе последних новостей со сменой руководства. Вы лично на чьей стороне?

– К сожалению, я сейчас не особенно погружен в эти события. Я лишь в курсе того, что двое ребят из Белгородской области хорошо выступили, дошли до финала или до полуфинала, точно сказать не могу. Рад за них.

– Кого из известных людей вы хотели бы видеть в зале, когда вы будете боксировать с Муратом Гассиевым? С кем из них вы лично дружите, приглашаете к себе в гости?

– Безусловно, мне приятно, когда на мои бои приходят люди, занимающие высокие посты в нашем обществе. Но я рад каждому зрителю, каждому болельщику. Естественно, не могу не сказать добрые слова про Никиту Сергеевича Михалкова. Это наш давний болельщик. Поэтому, когда меня спрашивают о болельщиках, первый, кто первый приходит на ум, это он.

– Вы родились в 1979 году. Ваша карьера сейчас находится на пике, а что вы хотите дальше? В каком направлении будете развиваться?

– Да, хотелось бы принести пользу стране не только в боксе. Но на сегодняшний день главный вопрос для меня – победить 3 декабря. Только он имеет значение.

– Есть ли мысли открыть собственную промоутерскую компанию? Или стать спортивным менеджером?

– Не думал об это всерьез, если честно. Сколько занимаюсь боксом, в большинстве случаев меня всегда где-то и в чем-то пытались обмануть. Поэтому, если в какой-то момент мне самому придется стать промоутером, то неужели я столкнусь ситуацией, что надо обманывать своих ребят, своих подопечных? Нет. Я к этому морально не готов. Поэтому, скорее всего, промоутерская работа не для меня. Хотя я ни в коем случае ничего не могу сказать плохого в адрес Андрея Михайловича Рябинского, только слова благодарности.

– Вы – отец трех дочерей. Никогда не задумывались об их спортивном будущем? Куда вы их отдадите?

– Я бы мог, конечно, задумываться, но на сегодняшний день у меня просто не хватает времени. Очень много личного времени уходит на подготовку для того, чтобы победить в бою, а жена моя все не успевает. Я, конечно, приобщаю детей к спорту, но это спорт любительский, для здоровья.

– Вы когда-нибудь мечтали о сыне?

– Вот это, вопрос! Что, значит мечтал? Я всегда очень любил детей. Я очень рад, что у меня есть такие прекрасные красивые и здоровые дочки. Мечтал ли о сыне? Не могу ответить на этот вопрос.

– Ваши пожелания в адрес газеты «Советский спорт»?

– Желаю газете «Советский Спорт» удачи, процветания и побольше хороших новостей о российских спортсменах.

«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»