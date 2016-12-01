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Денис Лебедев: Опасение и страх – это две разные вещи

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Лебедев
Денис ЛебедевИсточник: «Советский спорт»

3 декабря состоится исторический бой. Впервые на профессиональном ринге встретятся два россиянина – чемпионWBA и IBF Денис Лебедев и Мурат Гассиев, каждый из которых уже заявлял о своем желании идти до конца.

– Денис, как вы оцениваете свои шансы и шансы Мурата в этом бою?
– Я думаю, что этот бой будет очень интересным. И я однозначно верю в свою победу. Что касается шансов соперника, то эту часть вопроса я хотел бы оставить без комментариев.

– Знакомы ли вы с Муратом, имели ли вы возможность пообщаться с ним перед боем?
 Да, мы действительно немного знакомы с Муратом Гассиевым. Как он заявил на пресс-конференции накануне боя, у нас, оказывается, уже была с ним совместная работа, пятираундовый спарринг. Честно признаться, я уже про это забыл. На мой взгляд, это хороший человек и хороший спортсмен. И тот факт, что он заработал право на чемпионский пояс, говорит сам за себя.

 Большинство ваших боев короткие и очень яркие. Взять, хотя бы, последний поединок с Виктором Рамиресом. Но невооруженным глазом заметно, что вы очень волнуетесь перед боем.
 То, что я переживаю, не назовешь волнением. Это скорее чувство опасения. Опять же повторюсь, опасение и страх – это две разные вещи.

 Расскажите, пожалуйста, более подробно о вашей подготовке к бою с Гассиевым. Как вы готовились? Кто оказывал вам в этот непростой период самую сильную поддержку?
 Рассказывать тут особо нечего. Готовился я также, как и к другим своим крайним боям. (Боксерское суеверие не называть бой последним, а говорить «крайний» - примечание автора). Команда была представлена в том же составе. Андрей Михайлович Рябинский решает все наши вопросы, связанные с командировками. А в Лос-Анжелесе со мной работает команда Фреди Роуча и Вадима Корнилова. Все это в совокупности и дает определенный результат. Ничего нового не происходит. Единственное, только меняются спарринг-партнеры в зависимости от стиля моего будущего противника. В этот раз по стилю и манере ведения боя они были похожи на Мурата Гассиева.

 С кем бы вы сами лично хотели бы встретиться на ринге? Есть ли такие персоны, или на данном этапе вам уже все равно?
 На этот вопрос я отвечу только после 3 декабря.

 Во время всех поединков рядом с вами всегда присутствует отец, Александр Егорович, который очень вас поддерживает. А другие члены вашей семьи приезжают бои?
 Да, иногда приезжают мои дети, но папа присутствует на боях всегда.

 Как вы сами оцениваете бой Ковалева с Уордом? Это был очень резонансный бой, сейчас его активно обсуждают специалисты и поклонники бокса. Вы считаете, что победа досталась Уорду незаслуженно?
 Так считаю не только я. Еще перед боем я спросил у Фреди Роуча: «Фреди, кто победит»? Он, даже не задумываясь, сказал: «КОвалев». Естественно, сразу после боя я написал Сергею Ковалеву смс : «Отличная работа». Так думаю не только я. В баре, где я смотрел этот бой, многие американцы кричали: «Фейк-чемпион!» Что это значит, вы знаете. (В переводе с английского fake – поддельный, фальшивый, - прим.автора).

 В Оренбурге недавно завершился чемпионат России по боксу. Конечно, любительский бокс не так популярен, как профессиональный. Но все же. Вы следите за тем, что сейчас происходит в любительском боксе, в курсе последних новостей со сменой руководства. Вы лично на чьей стороне?
 К сожалению, я сейчас не особенно погружен в эти события. Я лишь в курсе того, что двое ребят из Белгородской области хорошо выступили, дошли до финала или до полуфинала, точно сказать не могу. Рад за них.

 Кого из известных людей вы хотели бы видеть в зале, когда вы будете боксировать с Муратом Гассиевым? С кем из них вы лично дружите, приглашаете к себе в гости?
 Безусловно, мне приятно, когда на мои бои приходят люди, занимающие высокие посты в нашем обществе. Но я рад каждому зрителю, каждому болельщику. Естественно, не могу не сказать добрые слова про Никиту Сергеевича Михалкова. Это наш давний болельщик. Поэтому, когда меня спрашивают о болельщиках, первый, кто первый приходит на ум, это он.

 Вы родились в 1979 году. Ваша карьера сейчас находится на пике, а что вы хотите дальше? В каком направлении будете развиваться?
 Да, хотелось бы принести пользу стране не только в боксе. Но на сегодняшний день главный вопрос для меня – победить 3 декабря. Только он имеет значение.

 Есть ли мысли открыть собственную промоутерскую компанию? Или стать спортивным менеджером?
 Не думал об это всерьез, если честно. Сколько занимаюсь боксом, в большинстве случаев меня всегда где-то и в чем-то пытались обмануть. Поэтому, если в какой-то момент мне самому придется стать промоутером, то неужели я столкнусь ситуацией, что надо обманывать своих ребят, своих подопечных? Нет. Я к этому морально не готов. Поэтому, скорее всего, промоутерская работа не для меня. Хотя я ни в коем случае ничего не могу сказать плохого в адрес Андрея Михайловича Рябинского, только слова благодарности.

 Вы  отец трех дочерей. Никогда не задумывались об их спортивном будущем? Куда вы их отдадите?
 Я бы мог, конечно, задумываться, но на сегодняшний день у меня просто не хватает времени. Очень много личного времени уходит на подготовку для того, чтобы победить в бою, а жена моя все не успевает. Я, конечно, приобщаю детей к спорту, но это спорт любительский, для здоровья.

 Вы когда-нибудь мечтали о сыне?
 Вот это, вопрос! Что, значит мечтал? Я всегда очень любил детей. Я очень рад, что у меня есть такие прекрасные красивые и здоровые дочки. Мечтал ли о сыне? Не могу ответить на этот вопрос.

 Ваши пожелания в адрес газеты «Советский спорт»?
 Желаю газете «Советский Спорт» удачи, процветания и побольше хороших новостей о российских спортсменах.

«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»

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