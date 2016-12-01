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Валерий Рейнгольд: Спартаковцы вышли чай пить и еще им пряники подай на вазочке

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Крылья Советов" - "Спартак"
"Крылья Советов" - "Спартак"Источник: РИА «Новости»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру красно-белых после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РФПЛ.

– «Спартак» вышел с таким настроением, что я не удивлен, что он пропустил четыре мяча. Мог и больше «прихватить» в свои ворота. Я не узнал команду, которую видел в последних матчах. Ребята вышли повалять дурака и началась старая история.

Не видно никакого потенциала в атаке. Помимо этого бардак в обороне. В какую игру играет Илья Кутепов? «Спартак» провел матч безобразно.

– Нужно ли было матч проводить при такой погоде, когда даже болельщики на матч не пришли?
– Две команды находились в равных условиях. «Спартак» не играл потому что он показывал антифутбол. Как пошла вторая голевая атака? Вследствие пижонства и вальяжности. Наверное, от постоянных комплиментов у некоторых закружилась голова. В движение во втором тайме нужно было прибавить на 75 процентов. Этого не произошло. Получили еще.

– Пенальти был?
– Вообще не пахло. Если и было нарушение – за пределами штрафной. Нарушение – 50 на 50. И точно за пределами штрафной.

– Денис Давыдов неожиданно появился в стартовом составе…
– Давыдов был лучшим на поле. Он один угрожал. Хотя сколько я его критиковал. Он играл с самоотдачей. Плохих слов он не заслужил. Что делали Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо? Старая история. Один двигается, что-то хочет. Остальные наблюдают. Мы это уже проходили.

Давыдов пахал, а остальные вышли чай пить и еще им пряники подай на вазочке.

– Может физически подсели? Устали?
– Как это устали? Летели через океан 10-12 часов?

– Нет. Пахали все предыдущие матчи.
– Они и должны пахать. За это им платят большие деньги. Они должны знать, как сыграли ЦСКА и «Зенит». Они должны знать, что расслабляться нельзя. И в своем настрое должны поддерживать друг друга. Вместо этого бардак на поле. Некоторым нужно напихать по полной программе. Например, Мельгарехо и Андрею Ещенко.

– Не согласны, что «Спартак» даже немного подсел?
– Нет. Одно-два звена выпали, и нет команды. Нельзя играть на полной самоотдаче, когда два-три футболиста не играют. Без одного звена цепь уже порвана. Фамилии назвать? Кутепов, Дмитрий Комбаров, а называть фамилии Мельгарехо и Промеса мне уже надоело. Мало? Еще назвать? Четыре туриста на поле. Понимаю, что холодно. Так откажитесь играть, если желания нет. От такой же вашей игры все равно пользы нет. Трусцой играть не получится. Точнее ничего хорошего из этого не получится.

– Для того, чтобы «Спартак» отыгрался после первого тайма должно было произойти чудо?
– Никакого чуда. Прибавил бы «Спартак» в движении, мог бы забить и пять. «Крылья» не смогли бы как «Амкар» полностью уйти в оборону. У «Крыльев» свой футбол. В него они и играли во втором тайме. «Спартаку» надо было лишь немного испачкать свои белые футболки. Для того, чтобы испачкать, нужно побороться и быть мужиками.

– И почти все моменты «Спартака» стали следствием дальних ударов…
– Согласен. Это следствие отсутствия движения. С таким движением играть вообще нельзя. Поэтому дальние удары. И не успевали футболисты на добивание. Команда не заряжена. Не злости наглости. Это не команда «Спартак». Где самоотдача и ответственность за каждый момент? Меня трясет от того, что «Спартак» возвращается в прежние времена. Класса нет, на нем никого не обыграть. Нужно пахать.

– Артем Ребров?
– Я Реброва ни в чем не виню. Его просто расстреливали.  Вся задняя линия виновата. Очень хочу узнать, почему Сергей Ткачев остался один, когда забивал гол в конце первого тайма? Спартаковцев пятеро, самарцев трое. Как Ткачев остался один? Причем тут Ребров, когда команда играет без заряженности и внимания?

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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