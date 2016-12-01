Неузнаваемый «Краснодар». Как зенитовец Гарсия помог «Тереку»

«Советский спорт» рассказывает, почему «Краснодар» проиграл «Тереку».

«Терек» играет быстрее», - подвел итог первому тайму в телеинтервью защитник «Краснодара» Калешин, команда которого к перерыву матча уступала в счете в два мяча.

Кто является главным ответственным за быстроту контроля мяча в «Краснодаре»? Возможно, прозвучит неожиданно, но это Газинский. Он участия в матче не принимал, так как в минувшие выходные ему прописал больничный зенитовец Гарсия, ударив локтем в лицо. В 15 предыдущих турах чемпионата России Газинский неизменно появлялся на поле с первых минут. Другого такого футболиста в составе «быков» нет.

Когда Игорь Шалимов возглавил «Краснодар», то «быки» стали играть по схеме 4-2-3-1. Позицию атакующего полузащитника занял Газинский. Главное его умение - способность вовремя расставаться с мячом. Как правило, Юрий играет в одно-два касания. Обостряет игру не часто, зато хорошему движения мяча явно способствует. Статистика это подтверждает. В среднем за матч в чемпионате России при Шалимове полузащитник делает 64 передачи с точностью 87%. Отличные цифры для атакующего хавбека!

Обострять игру идеями, техническими фокусами в «Краснодаре» Шалимова должны полузащитники, действующие ближе к флангам. Газинский нужен в центре, чтобы они могли с ним обыграться и проникнуть к воротам. Другими словами, Газинский дает команде баланс: в коллективе, где многие готовы взять игру на себя (Перейра, Лаборде,Жоазинью, Измайлов), он способен сыграть просто. В данном случае это преимущество.

С «Тереком» такого игрока у «Краснодара» не оказалось. Командная игра была разрушена. Изначально ставка была сделана на Измайлова. Но спиной к чужим воротам он чувствовал себя неуверенно. Вот и оттягивался назад, чтобы встречаться с мячом. Смысла в этом было не много - там других игроков хватало. В то же время впереди был их дефицит. Как итог - замена Измайлова в перерыве. Во втором тайме на позицию разыгрываюющего переместился крайний полузащитник Окриашвили. Эксперимент не удался. Двигался он много, но ни индивидуальными действиями игруне обострил, ни командную не наладил. Впрочем, второго от него вряд ли кто ожидал.

У «Терека» тоже отсутствовал важный игрок - Иванов. На его позиции играл Кузяев. Игры не испортил, но и не блеснул. Здесь важно другое: Рахимов компенсировал отсутствие лидера планом на игру, что не удалось «Краснодару». Как только грозненцы получали мяч, тут же доставляли его фланговым игрокам атаки - Мирзову и Грозаву. Видимо, расчет был на то, чтобы нагрузить крайних защитников «Краснодара», любящих атаковать. Получилось: Грозав забил победный гол после длинный передачи Мохаммади.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча