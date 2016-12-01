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«Спартак» был как телега». Обзор Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Крылья Советов" - "Спартак"
"Крылья Советов" - "Спартак"Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о провале красно-белых в Самаре и беззубом «Краснодаре» в Грозном.

О матче «Крылья Советов» – «Спартак» (4:0)

- Это черный день для «Спартака». Но расстраиваться особо не приходится – бывают такие дни, что ничего не получается. Меня много спрашивают, можно ли «Спартак» чемпионом уже называть. Отвечаю: нет, конечно. Это чудо, что «Спартак» на первом месте идет. Сейчас в премьер-лиге нет ни одной команды, игру которой можно было бы назвать чемпионской. «Спартаку» где-то везло. И вот теперь команда показала, что у нее много проблем.

«Крылья» вчистую «Спартак» переиграли. В том числе, тактически. У «Спартака» атака развивалась медленно и игроки «Крыльев» успевали вернуться назад, оборона хозяев имела количественное превосходство. С приходом Скрипченко «Крылья» стали быстрее. Ключевой гол – думаю, третий. Вышедшего только-только на замену Макеева опередил игрок «Крыльев», потом Паскуато дали и пробить, и добить… И таких моментов много было.

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«Спартак» был как телега, колеса которой не смазали. Она не поехала. Не исключаю, что история с возможным переносом повлияла на команду – сами себя накрутили. Вместо этого надо было сосредоточиться и ехать биться. А так проиграли во всем. Главное – в скорости

Это больной щелчок по носу. И, может, он вовремя. Одно дело – уйти на перерыв, когда «Спартак» всех обыграл. А тут нет, «Спартаку» как будто говорят: «Ребятки, вам еще много чего исправить надо».

Что касается пенальти в ворота «Спартака». 50 на 50. Тут судья мог и пенальти назначать, и штрафной в сторону ворот «Крыльев». Нападающий подставил ногу, чтобы Кутепов не добрался до мяча. И вообще защитник «Спартака» как-то неуклюже соперника атаковал. Все потому, что и в этом эпизоде спартаковец был медленнее.

Да, кстати, зацепили меня слова Мирчи Луческу, который посетовал, что «Зенит» судят судьи из Москвы, у которых есть симпатии к столичным клубам. Да, может, и есть, но к четырем клубам. А у судей из Питера – игру «Спартака» ведь судил арбитр из Петербурга – к одной. Если так рассуждать, можно далеко уйти.

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

О матче «Терек» – «Краснодар» (2:1)

- Я ставил на «Терек» изначально. «Краснодар» ничего не создал у ворот «Терека», у Смолова не было возможностей даже. Еще скзаал бы о ноу-хау, которое когда-то стали применять – я про перепрофилирование крайних полузащитников в защитники. Это и Жирков, и Комбаров. Теперь вот Торбинский в «Краснодаре». Но эти игроки не знают законов крайних защитников и пускают игроков себе за спину. Торбинский в этом матче неправильно располагался. Отсюда вывод: или вы учите игрокв, как играть в защите, илир не ставите их на эту позицию.

Главное – «Краснодар», который обычно много забивает, ничего не создал. «Терек» был сильнее и умнее. Как будто игру со «Спартаком» продолжал. Об этом и Рахимов сказал, отметив, что его установка была, как на игру прошлого тура.

В общем, в среду двум командам из верхней части таблицы повезло, а в четверг двум командам – нет.

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Матч

Терек - Краснодар - 2:1 (2:0)

Голы

Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).

Состав

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов

Предупреждения:

нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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