«Спартак» на глиняных ногах

Все боялись самарского поля, а обозреватель «Советского спорта» увидел на нем много другого, более удивительного.

Не знаю, насколько большую тайну сейчас выдам, но в среду довелось пообщаться с Юрием Семиным. Главный тренер «Локомотива» сказал: он планирует в тот же день пообщаться с хавбеком Александром Самедовым. И если Самедов твердо решил уйти, в состав на игру с «Томью» он не попадет.

Самедов остался в запасе. Читай — он в «Спартаке».

Осталось понять, какую пользу новичок способен принести той команде, что играла в четверг в Самаре. Точнее — такой команде.

При взгляде на этот «Спартак» рождался прямо букет тем и подтемок. Помимо главной, конечно: что вообще происходит?

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Первым делом хотелось заметить, что конкретно эту игру красно-белые провели, ясно, на багаже Аленичева. А вот в других были «Спартаком» Массимо Карреры. Удобная такая вилка: пока есть — надо пользоваться. Когда дым из трубы дует в степь — «Слава советской науке!». А когда на город: «Химия — народу!». Так и с Аленичевым.

Во-вторых, тренер Вадим Скрипченко, похоже, вступил в период, в котором совсем недавно пребывал и Каррера. В работе драйв, игра идет, результаты прут, почему — не поймешь, но классно же как, господи!

В-третьих, что у «Спартака» под снегом, покажет только весна. Прочее после такой гастроли не то что спорно, а как-то не очевидно. Где хваленая итальянская тактика? Где Каррера-мотивато р? Где талантливые исполнители, познавшие «и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход» под руководством нового специалиста?

В-четвертых — как раз про исполнителей. Ну вот один из ударов Зобнина в ситуации к тому располагавшей - это же не по воротам «Крыльев» был удар, а по надеждам и чаяниям редеющих болельщиков сборной России. Так у нас бьют воспитанники отечественного футбола, не в обиду хорошему парню Зобнину будет сказано. И мы продолжаем ждать от них выхода из группы на всех соревнованиях, в которых сборная принимает участие. Да еще и побед над Коста-Рикой.

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Капелло у нас был виноват, Слуцкий виноват, теперь к Черчесову руки тянутся. А на самом деле - какая Коста-Рика, если мы пас поперек вратарской не в силах не то что отдать, - додуматься до него?

И сразу как-то завспоминалось, что в паре недавних матчей «Спартака» происходило нечто, попадающее под глагол «отскочили». Команда играла с желанием, да. Ну так и сборная обычно играет с желанием. Что не мешает Коста-Рикам…

«Крылья» - молодчаги, искрошили лидера. Как там дальше у Пушкина? «И угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Но при этом случился подрыв наметившихся устоев. Вера в воспрянувший «Спартак» дала трещинку. Все там пока на тоненького. Или в «Крыльях» - «на толстенького».

Ладно, не было Зе Луиша и Бокетти. Но Промес-то был? Видел его кто-нибудь в четверг? Дайте знать, если видели, - схожу к офтальмологу, проверюсь.

Но Макеева, который, говорят, одной ногой в «Динамо», мы точно видели. И это снова не упрек футболисту. Интересно, когда-нибудь словосочетание «защита «Спартака» перестанет быть мемом вроде «киргизских мореходов» или «белорусских мидий»? Ну, слепите ее уже кто-нибудь! В ЦСКА разлепить не могут, а тут который год — да все из разных кубиков.

Селихов поможет? Самедов? Заинтересованно поглядим. А пока зафиксируем на манжете: все еще интереснее, чем мы думали. И страннее. И хрупче.

Только успеешь подумать - основы заложены, а оно пока то ли на курьих, то ли на глиняных ногах.

Задубевшие. Как «Спартак» разгромили в Самаре