Самара. «Спартак». Карпин и Каррера
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о волжских нокаутах красно-белых.
Семь лет назад дело было. Ну да, как раз в Самаре.
Значительную часть того чемпионата «Спартак» прошел в чемпионском графике, сделавшись боевитым и целеустремленным
И казалось уже, красно-белые крепко держали вожделенное «золото» в по-новому натруженных руках и ногах. Но тут приехали в гости к «Крыльям». Там-то «золото» и уронили – так, что уже не поднять. А потом Евгений Савин, тогдашний игрок Самары, рассказывал, что премиальные, обещанные конкурентами «Спартака» за его скальп, в «Крыльях» были беспримерно щедрыми.
И вот теперь в Самаре сюжет закольцевался. Да, если кто запамятовал, тренером-дебютан
Различий между спартаковскими ЧП в Самаре, разделенными семью годами, по большому счету два. В этот раз «Крылья» разобрались с красно-белыми уж совсем немилосердно. Но, с другой стороны, тот давний чемпионат выкатывал на финишную прямую, а в нынешнем еще играть и играть.
И, наверное, «Спартак» получил отлуп вовремя. Как прививку от излишнего самомнения. Хотя, если разбираться в причинах разгрома, переоценка своих возможностей будет стоять последней в очереди.
А первая из причин – чисто житейская. Всегда есть вероятность столкнуться с чем-то совсем неожиданным и крайне неприятным. На перекрестке или в подворотне. «Спартак» в последних матчах сильно привык к тому, что он ситуацию на поле контролирует. В Самаре же, получив пенальти, он оказался выбит из освоенной модели действий. Можно ввести новый термин и применить его к этой игре: «попал под судью». По нынешнему тренду это в порядке вещей – кто ж смирится с нежданным походом «Спартака» за чемпионством? К слову, все три поражения «Спартака» совпали с его обидами на арбитраж. Недоброжелательн
Словом, красно-белым пришлось сменить рациональный-раз
Вторая причина заключена в особенностях нынешней атаки «Спартака». Заметьте: по большей части команда пробавлялась тем, что кто-то проявлял способность взять атаку на себя. И блеснуть. В начале сезона Ананидзе. Потом Промес и Зе Луиш. Иногда Попов. Но постепенно сделать это стало некому. Из названных постоянно играет только Промес, но его навыки после травмы как-то затупились. Не всякий же раз Глушакову исполнять Мюнхгаузена с подвигами по расписанию.
Так что - с учетом построения атакующих действий, как их понимает Каррера - крайне актуально пополнить обойму теми, кто может исполнить.
Но суть сейчас в другом. Сумеет ли «Спартак» к понедельничному матчу с непростым «Рубином» очухаться от нокаута и вернуться в боевую стойку? А то ведь его боссы, глядишь, и разуверятся в том, что теперь-то уж игра точно стоит свеч и денег можно не жалеть.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция