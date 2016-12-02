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Самара. «Спартак». Карпин и Каррера

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о волжских нокаутах красно-белых.

Семь лет назад дело было. Ну да, как раз в Самаре.

Значительную часть того чемпионата «Спартак» прошел в чемпионском графике, сделавшись боевитым и целеустремленным. И народ, впечатленный его преображением, уже массово приговаривал: вот же какого тренера-самородка отыскали, безо всякого опыта, а с каким знанием дела команду пришпорил!

И казалось уже, красно-белые крепко держали вожделенное «золото» в по-новому натруженных руках и ногах. Но тут приехали в гости к «Крыльям». Там-то «золото» и уронили – так, что уже не поднять. А потом Евгений Савин, тогдашний игрок Самары, рассказывал, что премиальные, обещанные конкурентами «Спартака» за его скальп, в «Крыльях» были беспримерно щедрыми.

И вот теперь в Самаре сюжет закольцевался. Да, если кто запамятовал, тренером-дебютантом в 2009-м был Валерий Карпин. И буквально на днях кто-то из спартаковцев как раз сравнил тренировки Карпина и Массимо Карреры: ну очень похожая работа…

Различий между спартаковскими ЧП в Самаре, разделенными семью годами, по большому счету два. В этот раз «Крылья» разобрались с красно-белыми уж совсем немилосердно. Но, с другой стороны, тот давний чемпионат выкатывал на финишную прямую, а в нынешнем еще играть и играть.

И, наверное, «Спартак» получил отлуп вовремя. Как прививку от излишнего самомнения. Хотя, если разбираться в причинах разгрома, переоценка своих возможностей будет стоять последней в очереди.

А первая из причин – чисто житейская. Всегда есть вероятность столкнуться с чем-то совсем неожиданным и крайне неприятным. На перекрестке или в подворотне. «Спартак» в последних матчах сильно привык к тому, что он ситуацию на поле контролирует. В Самаре же, получив пенальти, он оказался выбит из освоенной модели действий. Можно ввести новый термин и применить его к этой игре: «попал под судью». По нынешнему тренду это в порядке вещей – кто ж смирится с нежданным походом «Спартака» за чемпионством? К слову, все три поражения «Спартака» совпали с его обидами на арбитраж. Недоброжелательность людей со свистками ему пока крыть нечем.

Словом, красно-белым пришлось сменить рациональный-разборчивый способ действий на тотальное наступление. И тут же их тылы разверзлись. «Крылья»-то вполне технологично освоили выход в контратаку еще при Веркаутерене, а Скрипченко сдобрил голую технологию доброй порцией азарта.

Вторая причина заключена в особенностях нынешней атаки «Спартака». Заметьте: по большей части команда пробавлялась тем, что кто-то проявлял способность взять атаку на себя. И блеснуть. В начале сезона Ананидзе. Потом Промес и Зе Луиш. Иногда Попов. Но постепенно сделать это стало некому. Из названных постоянно играет только Промес, но его навыки после травмы как-то затупились. Не всякий же раз Глушакову исполнять Мюнхгаузена с подвигами по расписанию.

Так что - с учетом построения атакующих действий, как их понимает Каррера - крайне актуально пополнить обойму теми, кто может исполнить.

Но суть сейчас в другом. Сумеет ли «Спартак» к понедельничному матчу с непростым «Рубином» очухаться от нокаута и вернуться в боевую стойку? А то ведь его боссы, глядишь, и разуверятся в том, что теперь-то уж игра точно стоит свеч и денег можно не жалеть.

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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