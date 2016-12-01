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Самедов нужен? Как «Локомотив» забил шесть голов «Томи»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Томь" - "Локомотив"
"Томь" - "Локомотив"Источник: «Советский спорт»

«Локомотив» без Александра Самедова в составе разгромил «Томь».

Кого, если не «Томь»?

Есть ли матч, который «Локомотиву» необходимо выигрывать не просто из-за положения в таблице, чести или «за тренера», а потому, что проигрывать стыдно? Определенно, это игра с «Томью», чьим футболистам чуть ли не полгода не платят зарплату, а на следующий выездной матч они и вовсе думают не ехать. Так неужели наскребут мотивацию на матч в Москве?

Перед встречей от болельщиков идет такой посыл: если сейчас не обыграть «Томь», то кого вообще побеждать? Все прекрасно помнят, как команда каким-то невероятным образом выбила из «Локо» очко в начале сезона, отыгравшись с 0:2.

Правда с того времени ситуация в обоих клубах изменилась в худшую сторону. 

У одних вообще нет денег. Другим не до трат в зимнее трансферное окно. Да и какое усиление, тут бы разобраться, кто из нынешнего состава останется, кто уйдет, а кого бы хорошо самим поскорее продать.

Дома как на выезде

Игра хоть и перенесена в Москву, считается выездной для «Локомотива». Клуб даже посчитал, что за поездку «в гости» к «Томи» преодолеет целых 37 километров – от базы в Баковке до стадиона. Болельщики со своей стороны тоже создали атмосферу, максимально приближённую к выезду. На фанатской трибуне собрался всего один полный сектор. Из-за ужасной погоды мало кто решился посмотреть матч в живую. Наверняка эта игра станет худшей для «Локо» с точки зрения посещаемости. Или цифру запишут на счет «Томи»?

Прощание с Самедовым

В стартовом составе на игру сюрприз – нет Александра Самедова. Нет его и заявке. Тут нужно вспомнить, что за день до матча Юрий Семин объявил, что собирается поговорить с полузащитником о слухах, согласно которым он переходит в «Спартак». Можно лишь предположить, что сказал игрок, не дал ли положительный ответ, а потому и не вышел на матч с «Томью»? Болельщики уж точно сделали подобный вывод. В первом тайме Самедова проводили из команды обидной кричалкой про пса.

Пока «выездная» бригада фанатов поддерживает, как может, на поле привычно грустная картина. Майкон, правда, мог забить еще один быстрый гол. Мяч уже на третьей минуте влетел в ворота «Томи», но судья ошибочно определил офсайд. В первой половине матча футболисты больше выясняли отношения, чем пытались играть. Гилерме получил локтем по голове от Бордачева. Но для чемпионата России это уже привычная картина.

Зато во второй половине москвичи устроили своим болельщикам шоу. После удаления Касьяна игра у «Локо» наладилась. Шесть голов за полчаса, шедевр от Игоря Денисова, не забивавшего с 2013 года. Так нужен «Локомотиву» Самедов?

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Томь - Локомотив - 1:6 (0:0)

Голы

Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).

Состав

Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон

Предупреждения:

Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23

Удаления:

Касьян, 62 - нет

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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