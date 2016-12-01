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«Что наша жизнь? Борьба»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Москве прошла 11-я церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».
В Москве прошла 11-я церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».Источник: РИА «Новости»

В Москве прошла 11-я церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

Уютный зал Дома паралимпийского спорта на Чистых прудах, выступление певиц Валерии и Дианы Гурцкой, прекрасная дружелюбная атмосфера и улыбки на лицах наших спортсменов. На время здесь забываешь, что за окном – метель и мороз.

- Этот год был для нас непростым, - признал со сцены министр спорта Павел Колобков, обращаясь к атлетам. – Мы все возмущены решение Международного паралимпийского комитета отстранить нашу сборную от участия в Паралимпиаде в Рио. Это было несправедливо и необоснованно. Но мы все гордимся вами и совместно с ПКР продолжим бороться за ваши права.

- Паралимпийское движение существует не для того, чтобы показать себя на международной арене, - подчеркнул глава ПКР Владимир Лукин. – Наоборот – мы выходим на международную арену, чтобы сказать прежде всего нашим спортсменам, инвалидам, да и всем людям, что они граждане в полном смысле этого слова. Поэтому мы продолжаем развивать наше внутреннее паралимпийское движение.

- Для спортсмена приятна любая награда, - добавила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. – Будь то приз за школьные, юниорские соревнования или золотая медаль чемпионата мира. И, конечно, особенно приятно, когда твои заслуги отмечают в родной стране, вручая подобные премии.

Всего на церемонии вручили 10 наград в номинациях с поэтичными названиями «Что наша жизнь? Борьба», «Второе дыхание», «Сила в воле», «И жизнь, и слезы, и любовь»… У каждого спортсмена – своя история. Виктория Бойкова в 16 лет попала в автокатастрофу, в которой получила перелом позвоночника. Но, начав заниматься спортом после поступления в ВУЗ, стала чемпионкой мира и Европы по фехтованию на колясках. Роман Жданов родился с повреждением опорно-двигательного аппарата. Однажды родители привели его в бассейн, чтобы мальчишка не скучал, пока они занимаются делами. Думали – на час. Оказалось – на всю жизнь. Сейчас Жданов – 2-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы по плаванию. Маргарита Гончарова выиграла три золота на Паралимпиаде в Лондоне, став одной из лучших легкоатлеток в паралимпийском спорте. Новость об отстранении нашей сборной от Игр в Рио она переживала особенно тяжело. Но рук не опустила.

- Буду работать еще больше даже не ближайшие четыре года, а минимум восемь лет. Потому что хочу выступить и в Токио, и на следующей Паралимпиаде, - отмечает спортсменка.

Именно ей вручили награду в номинации «Личным примером».

Почти все лауреаты премии, выступая осенью на Открытых Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, превысили на них результаты, которые позволяли выиграть в Рио золото.

- Правда на нашей стороне, - еще раз подчеркнул Лукин. - И мы сделаем все, чтобы у вас была возможность вернуться на международный уровень. И снова доказать всем, что вы являетесь сильнейшими.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

Номинация Лауреат

«Сила в воле» Роман Жданов

«Я люблю тебя, жизнь» Анна Крившина

«Поворот судьбы» Виктория Бойкова

«Преодоление» Вячеслав Емельянцев

«Точка опоры» Антон Батугин

«Личным примером» Маргарита Гончарова

«Что наша жизнь? Борьба!» Александр Ефремов

«Второе дыхание» Елена Паутова

«И жизнь, и слезы, и любовь» Андрей Калина и Мария Тимофеева

«Возвращение в жизнь» Елена Горлова

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