Алексей Яшин: 22 года назад я играл в Лас-Вегасе. А теперь купил акции клуба НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Алексея Яшина, который стал совладельцем нового клуба НХЛ – «Вегас Голден Найтс».

– Все сайты облетела новость, что Алексей Яшин стал совладельцем нового хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс». Это не утка?

– Нет. Я и вправду купил акции «Вегаса».

– Почему вы решили войти в этот проект? И дорого ли это?

– Есть группа инвесторов, их очень много. Каждый вкладывает, сколько он может. Я вложился и купил акции на ту сумму, на которую мог.

Оглашать ее не хочу и не буду. Зачем? Это не публичная информация. Но то, что у меня есть определенная часть той команды – действительно так.

– Я слышал, совладельцем «Вегаса» также стал Марк Рекки, который занимает пятое место по количеству матчей НХЛ за карьеру (1652). Много ли в вашей группе собралось известных хоккеистов?

– Я точно не скажу. Но знаю несколько ребят, которые тоже вошли в этот бизнес. Сейчас это вообще в стадии оформления. Главное, что НХЛ уже дала разрешение на то, что можно проводить такую сделку. И теперь вот идет процесс.

– Все клубы НХЛ устроены как акционерные общества? Можно купить себе, например, часть «Детройта» или «Нью-Йорк Рейнджерс»?

– Мне сложно говорить, потому что я не знаю. Понимаю, что есть хозяин команды, и везде своя ситуация. Вот в «Нью-Йорк Айлендерс» недавно поменялись хозяева. Пришли новые люди, купили процент клуба.

Это происходит постоянно, и ситуация весьма распространенная для НХЛ. Команды покупают-продают, приходят новые владельцы – на часть или на весь бизнес. Но каждый случай индивидуален. И он находится под контролем Национальной хоккейной лиги. Чего-то экстраординарного тут быть не может.

– Все клубы КХЛ убыточны, и каждый отбивает лишь какую-то долю вложений. А вот такой проект как «Вегас Голден Найтс», кажется, просто не может прогореть. Деньги в этом Городе-казино льются рекой!

– Я скажу, что не просто так купил акции. У меня есть знакомые, которые оценили эту инвестицию. Мы все оценили, взвесили. И пришли к мнению, что ситуация очень интересная. Да, всякое может быть. Но теоретически «Вегас» должен быть рентабельным. И я принял положительное решение.

– Когда вы последний раз были в Лас-Вегасе?

– Наверное, лет пять назад. Но если вы помните, я играл в 1994 году во время локаута НХЛ за «Лас-Вегас Тандер». Жил четыре с половиной месяца в этом городе, получал практику в Интернациональной хоккейной лиге.

Так что с тех пор я знаю Лас-Вегас хорошо. Конечно, там хватает разных казино и развлечений. Но также есть спокойная жизнь вокруг. Там много людей, которые работают на эту индустрию. Туда приезжает очень много людей, но город чистый и аккуратный. Мне там нравилось, и это тоже сыграло свою роль.

У меня есть интерес к тому, что происходит в Лас-Вегасе. Там ведь полно разных тем – например, постоянные гастроли канадского цирка «Дю Солей», еще есть шоу Селин Дион. Много интересных бизнес-вещей, работающих на прибыль. Теперь очень интересно посмотреть, как пойдут дела с хоккейной командой.

– Большой плюс в том, что в Лас-Вегасе нет других профессиональных клубов из больших лиг – НБА, НФЛ, МЛБ.

– Это да. Хотя слышал, что в будущем там планируется основать команду по американскому футболу или бейсболу. Это очень перспективный рынок – в Лас-Вегасе есть все виды деятельности, а вот спорта не хватает. Хоккей в этом смысле – первая ласточка.

– Почему вы много времени проводите в Москве? Какие у вас тут проекты?

– Я в среду прилетел из Америки, а в субботу начну заниматься с детьми и взрослыми на катке на Красной площади. Любой, кто хочет прийти и получить советы по хоккею – пожалуйста! Взрослые, дети, мальчики, девочки… Записывайтесь, и я с вами с удовольствием поработаю.

– А у вас нет планов стать главным тренером или генменеджером в серьезном клубе?

– Желание расти в хоккее – это одно. Другое – какую работу тебе предлагают. Вот я занимаюсь с детьми и надеюсь, что помогу им стать хорошими хоккеистами. Для меня это больше удовольствие. А если появится интересное предложение, чтобы серьезно поработать в хоккее – с радостью его рассмотрю.