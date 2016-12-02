Андрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом месте

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» прокомментировал крупное поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре чемпионата России.

- Разгром «Спартака» в Самаре - неожиданность?

- Неожиданность только в большом количестве пропущенных голов. А так - ничего удивительного. Ноябрь закончился, а вместе с ним ушел и ноябрьский фарт. Спартаковское везение когда-то должно было прекратиться, вот оно и прекратилось. Посмотрите на статистику: «Спартак» семь игр завершил со счетом 1:0, и в пяти из них команда выглядела хуже соперника.

В «Спартаке», на мой взгляд, много теплолюбивых игроков, которые, попав в приличный мороз, малость озябли, подмерзли и думали прежде всего о холоде, нежели об игре.

- Что случилось с обороной красно-белых, в которой Каррера, как принято считать, навел порядок?

- «Спартак» выдал серию матчей, в которых не пропускал первым, а сейчас это случилось. Он пошел отыгрываться и сразу появились прорехи в обороне. Значит есть над чем работать. Но ничего страшного не произошло - любые команды, даже «Бавария» и «Барселона», проигрывают с крупным счетом. Надо побыстрее забыть об этом и продолжать работать. Главное - не то, как «Спартак» проиграл в этом матче, а как он будет выглядеть в следующем, против «Рубина». В последних играх нервозность ощущается во всех действиях «Спартака» - футболисты закатывают на поле истерики, оспаривая чуть ли не каждое нарушение, да и между собой у них чувствуется напряжение. Видно, что «Спартак» очень не хочет проиграть, упустить отрыв, поэтому команда стала напоминать оголенный нерв. Положительно на ее игре это не сказывается.

- Мысль о чемпионстве поселилась в головах спартаковцев?

- Да. Боязнь ошибиться приводит к неудачам, к сухой, невыразительной игре, скупым победам со счетом 1:0. Если бы «Спартак» играл с большим куражом, то и победы были бы гораздо красивее, а результат лучше. Красно-белые, на мой взгляд, слишком рано начали думать о первом месте и о том, как его не потерять. А эти мысли должны приходить немножко попозже - туров за пять-шесть до окончания первенства. Сейчас же надо играть по максимуму и не смотреть на свою позицию в турнирной таблице. Впрочем, смотреть надо, но не зацикливаться на этом.



- Оцените работу судейской бригады в матче в Самаре.

- Если вы имеете ввиду пенальти, то замечу, что в пользу «Спартака» ставили одиннадцатиметровые гораздо более спорные, чем этот. Тут пенальти, на мой взгляд, больше был, чем не был. К тому же отмашку главному арбитру давал ассистент, которому лучше было видно. По поводу игры рукой самарцев в своей штрафной? Ну один эпизод я видел, там человек уже повернулся спиной, и ему просто со спины мяч попал в руку. Судья абсолютно правильно трактовал, что это не нарушение. Но опять же обращу внимание: спартаковцы так много апеллируют к арбитрам, так много возмущаются, бегают-кричат, что у судей уже вырабатывается какой-то антагонизм, и они вообще не обращают внимание на претензии, которые им предъявляют. И еще: уж кому-кому, а «Спартаку» в этом сезоне на судейство точно грешить не стоит, потому что так, как судят его, - не обслуживают никого. Привилегированно, скажем так.



- Вам не кажется, что вся эта трансферная шумиха сыграла со «Спартаком» злую шутку?

- Лично я ни про какую шумиху особенно не слышал. Да, купили Селихова. Ребров, считаю, хуже его по качеству. То, что Артема восхваляют - не то, чтобы незаслуженно, просто мяч больше в него попадает, нежели он отражает. Например, в игре с «Крыльями» все мячи были отправлены мимо Реброва, а он ни один не потащил. Точнее потащил один, которым опять же в него попали, но потом добили. Во всех остальных случаях Ребров ничем команде не помог. Что касается возможности прихода Самедова, то я не вижу никого, кто бы у нас мог лучше закрыть правую бровку в «Спартаке». О других серьезных разговорах по спартаковским трансферам мне неизвестно.



- Разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» сократилась до трех очков. Интрига в чемпионате возрастает?

- Она еще несколько раз и возрастет, и умрет, и оживет назад. Если команды подойдут к весенней части чемпионата с гандикапом не более трех-четырех очков, то они практически подходят на равных. Любое поражение или ничья - и уже равенство. Все будет разыгрываться в последние 13 туров.

