Андрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом месте
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» прокомментировал крупное поражение красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре чемпионата России.
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Разгром «Спартака» в Самаре - неожиданность?
- Неожиданность только в большом количестве пропущенных голов. А так - ничего удивительного. Ноябрь закончился, а вместе с ним ушел и ноябрьский фарт. Спартаковское везение когда-то должно было прекратиться, вот оно и прекратилось. Посмотрите на статистику: «Спартак» семь игр завершил со счетом 1:0, и в пяти из них команда выглядела хуже соперника.
В «Спартаке», на мой взгляд, много теплолюбивых игроков, которые, попав в приличный мороз, малость озябли, подмерзли и думали прежде всего о холоде, нежели об игре.
- Что случилось с обороной красно-белых,
в которой Каррера, как принято считать, навел порядок?
- «Спартак» выдал серию матчей, в которых не пропускал первым, а сейчас это случилось. Он пошел отыгрываться и сразу появились прорехи в обороне. Значит есть над чем работать. Но ничего страшного не произошло - любые команды, даже «Бавария» и «Барселона», проигрывают с крупным счетом. Надо побыстрее забыть об этом и продолжать работать. Главное - не то, как «Спартак» проиграл в этом матче, а как он будет выглядеть в следующем, против «Рубина». В последних играх нервозность ощущается во всех действиях «Спартака» - футболисты закатывают на поле истерики, оспаривая чуть ли не каждое нарушение, да и между собой у них чувствуется напряжение. Видно, что «Спартак» очень не хочет проиграть, упустить отрыв, поэтому команда стала напоминать оголенный нерв. Положительно на ее игре это не сказывается.
- Мысль о чемпионстве поселилась в головах спартаковцев?
- Да. Боязнь ошибиться приводит к неудачам, к сухой, невыразительной игре, скупым победам со счетом 1:0. Если бы «Спартак» играл с большим куражом, то и победы были бы гораздо красивее, а результат лучше. Красно-белые, на мой взгляд, слишком рано начали думать о первом месте и о том, как его не потерять. А эти мысли должны приходить немножко попозже - туров за пять-шесть до окончания первенства. Сейчас же надо играть по максимуму и не смотреть на свою позицию в турнирной таблице. Впрочем, смотреть надо, но не зацикливаться на этом.
- Оцените
работу судейской бригады в матче в Самаре.
- Если вы имеете ввиду пенальти, то замечу, что в пользу «Спартака» ставили одиннадцатиметровые гораздо более спорные, чем этот. Тут пенальти, на мой взгляд, больше был, чем не был. К тому же отмашку главному арбитру давал ассистент, которому лучше было видно. По поводу игры рукой самарцев в своей штрафной? Ну один эпизод я видел, там человек уже повернулся спиной, и ему просто со спины мяч попал в руку. Судья абсолютно правильно трактовал, что это не нарушение. Но опять же обращу внимание: спартаковцы так много апеллируют к арбитрам, так много возмущаются, бегают-кричат, что у судей уже вырабатывается какой-то антагонизм, и они вообще не обращают внимание на претензии, которые им предъявляют. И еще: уж кому-кому, а «Спартаку» в этом сезоне на судейство точно грешить не стоит, потому что так, как судят его, - не обслуживают никого. Привилегированно, скажем так.
- Вам не кажется, что вся эта трансферная шумиха сыграла со «Спартаком» злую шутку?
- Лично я ни про какую шумиху особенно не слышал. Да, купили Селихова. Ребров, считаю, хуже его по качеству. То, что Артема восхваляют - не то, чтобы незаслуженно, просто мяч больше в него попадает, нежели он отражает. Например, в игре с «Крыльями» все мячи были отправлены мимо Реброва, а он ни один не потащил. Точнее потащил один, которым опять же в него попали, но потом добили. Во всех остальных случаях Ребров ничем команде не помог. Что касается возможности прихода Самедова, то я не вижу никого, кто бы у нас мог лучше закрыть правую бровку в «Спартаке». О других серьезных разговорах по спартаковским трансферам мне неизвестно.
- Разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» сократилась до трех очков. Интрига в чемпионате возрастает?
- Она еще несколько раз и возрастет, и умрет, и оживет назад. Если команды подойдут к весенней части чемпионата с гандикапом не более трех-четырех очков, то они практически подходят на равных. Любое поражение или ничья - и уже равенство. Все будет разыгрываться в последние 13 туров.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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