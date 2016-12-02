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«Московские судьи – это не страшно». Что советуют Мирче Луческу

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Уфой» (2:0) обозначил проблему – его команду слишком часто судят арбитры из Москвы. И на всех трех матчах, которые «Зенит» проиграл в этом сезоне, работали рефери из столицы. «Советский спорт» узнал, имеют ли что-то против петербургского клуба судьи из Москвы.

– Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии, – заявил Луческу. – Все три матча, которые мы проиграли – «Анжи», «Тереку» и «Краснодару», – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Но я привык к этому. Наболело – и решил сказать. Так же все происходило на Украине, где боролись с Донецком. Но у меня иммунитет. Со мной можно спорить, но сказанное, – аргументировано.

«Зенит» был близок к тому, чтобы проиграть «Уфе»: гости упустили массу моментов. Судил, к слову, Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Нижний, как известно, всего лишь сосед Москвы ближний, поэтому «Уфа» в итоге проиграла – «Зенит» дожал соперника в концовке.

И все-таки: есть ли проблема с московским судейством питерского гранда?

СЛОВО – БОЛЕЛЬЩИКУ

– Такой проблемы нет. Плохому танцору мешают ботинки, - считает народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский. - Последние два матча в исполнении «Зенита» были очень неубедительны. И сегодня я буду внимательно смотреть матч «Спартака». Очень хочу, чтобы «Крылья» проявили характер. Что касается игры «Зенита» с «Уфой», погода очень мешала игрокам. Судейство тут ни при чем.

«Зенит» потерял стержень. При том, что Кержаков выкладывается на 100 процентов. Но в команде пропал задор. Она стала слишком официальной. Пускай Луческу продолжает так говорить, это определенный ход. Но обвинять судей… Это все равно, что Карлсена обвинять, что он случайно выиграл у Карякина. Не стоит искать причин, где их нет.

СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТАМ

– Ничего страшного в том, что «Зенит» судят московские арбитры, нет. На протяжении многих лет, еще с советских времен, когда «Зенит» конкурировал с московскими командами, матчи судили московские судьи. Москва – огромный город, где есть несколько клубов. И думать, что московские арбитры могут иметь симпатии к московским командам – неправильно. Так сложилось: основная судейская школа – в Москве. И потом часто питерские арбитры судят московские команды (в частности, вчерашний матч «Крыльев» со «Спартаком» судил петербуржец Кирилл Левников, сын Николая Левникова – Прим. ред.), - сказал Николай Левников корреспонденту «Советского спорта».

– Главное – соблюдается принцип, что московские арбитры не судят московские команды в матчах с «Зенитом». То, что московские рефери судят питерскую команду, говорит о том, что высок и уровень московских судей, и «Зенита». Не вижу здесь проблемы, и Луческу надо это объяснить, - добавил Левников.

– Симпатии арбитров? Безусловно, они у судей есть – к своей работе. Они заинтересованы в том, чтобы допустить как модно меньше ошибок, в том числе, серьезных, и в том, чтобы отсудить как можно больше игр. И, соответственно, получить зарплату выше. Потому что она привязана к количеству игр. Чем больше игр качественно отсудил – тем больше заработал, - сказал полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин.

СЛОВО – ЖУРНАЛИСТУ

– Мирча Михайлович – яркий представитель группы тренеров, которые стараются использовать давление на арбитров, - отмечает украинский журналист Артем Франков. - Подействует или нет – второй вопрос. На всякий случай. Самое памятное выступление Луческу в Украине – когда он грянул шапочкой оземь во время матче с «Динамо» в Киеве несколько лет назад. Причем судил матч португалец – тогда по просьбе одного из клубов на матч мог быть приглашен арбитр из другой страны.

Вообще это черта Луческу – если его что-то не устроило, судьи в этом тоже виноваты. Критики в этом направлении он никогда не стеснялся. И за пределами «Шахтера» и болельщиков команды, высказывая румынского специалиста воспринимались негативно. При этом не отрицаю, что тренер он классный тренер и много со своей командой выигравший.

Не знаю, как у вас, но у нас справиться с Луческу не удавалось. С другой стороны, с этими высказываниями веселее как-то. Есть, о чем писать. Когда Мирча возглавил «Зенит», у нас сказали: «Ну, сейчас в РФПЛ повеселятся».

Думаю, если «Зенит» недоберет очков, Луческу это припомнят – мол, вместо того, чтобы заниматься командой, больше о судьях разговаривал. Понятно, что на судьях это сказывается а это значит что можно будет зацепить одно другое.

СКАЗАНО 

– Бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. 
Александр РАДИЩЕВ, «Путешествие из Петербурга в Москву»

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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