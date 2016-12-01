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«Ты просто стоишь и ничего не можешь сделать». Почему завалена индивидуалка

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Reuters

Сборная России по биатлону продлила свою антирекордную серию – после мужской индивидуалки у нашей команды 22 гонки подряд без медалей на Кубке мира. Лучший из россиян Антон Шипулин финишировал 11-м; у Дмитрия Малышко – 9 промахов и 80-е место из 103 участников.

Когда завершится антирекордная серия?

Вопросов перед гонкой было несколько. Первый и главный – получится ли, наконец, у сборной России попасть на пьедестал? Уж слишком затянулась безмедальная серия – она продолжается с тех пор, как Антон Шипулин получил серебро в Преск-Айле (8-й этап КМ) в спринте 11 февраля. С тех пор – тишина!

Второе, что волновало, – что все-таки у Шипулина со стрельбой? Незадолго до начала Кубка мира главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал, что в его стрелковой подготовке допускаются ошибки и с этим надо что-то делать. Будто пытаясь доказать обратное, Антон шикарно стрелял в смешанной эстафете здесь в Эстерсунде, и это заставило подумать, что главный тренер мог ошибаться. Ну не бог же он, в конце концов. Или, может, Александр Владимирович таким образом хотел подстегнуть, разозлить нашего лидера?

Разозлить и подстегнуть Шипулина должны были еще два обстоятельства последних дней. Во-первых, это его проигрыш на последних метрах смешанной эстафеты итальянцу Доминику Виндишу. Никому в последние годы Шипулин не проигрывал финишные разборки – а тут такая обидная осечка, из-за которой ушла командная медаль. При том, что по ходу своего этапа Антон отыграл полминуты у соперников.

Ну и Фуркад отметился в списке раздражителей для российского лидера. Сказал, что Шипулин не конкурент ему в борьбе за Большой хрустальный глобус. Вот немец Симон Шемпп – конкурент. А Шипулин – нет. И норвежцы, которых с этого сезона тренирует бывший наставник Фуркада Зигфрид Мазе, -- тоже не конкуренты.

Шипулин претендовал на золото

Йоханнес Бе, будто обидевшись, устроил самую серьезную встряску Мартену Фуркаду. Оба они стартовали в первой группе. С ними рядышком работал и Шемпп, но он быстро выключился из борьбы – после четырех промахов на первой стойке. У Фуркада тоже не сложилась вторая стрельба – два промаха, тревога в глазах. И Бе взялся биться за золото. Три рубежа – три нуля. Собравший волю в кулак Фуркад больше не промахивался, и судьбу золота должна была решить последняя стойка Бе. Максимум, что он мог себе позволить -- не закрыть одну мишень. Но норвежец промахнулся два раза – держи, Мартен, первое место.

И в эти самые мгновения третий рубеж без промаха проходит Антон Шипулин, что делает его вполне реальным претендентом на победу в гонке. К тому моменту он промахнулся лишь раз – на стрельбе стоя. Безошибочная заключительная стойка дарила бы Антону не просто медаль – золото.

Понимая это, Шипулин сделал паузу перед стрельбой, пережидая ветер, и – промахнулся. Потом – еще раз. И еще. Это означало то, что сборная России сегодня снова останется без медали.

А ведь как Антон начал! После первого рубежа уступал ходом Фуркаду только 3 секунды – совсем неплохо, особенно если вспомнить, сколько вчера проигрывали на лыжне наши девушки в этой же дисциплине. Но в итоге отставание Шипулина по трассе от француза доросло до 1 минуты 16 секунд. И ровно столько же – проиграл лидеру Евгений Гараничев. Но если Шипулин долгое время еще оставался в Топ-10, то Гараничев из-за пяти промахов был отброшен в третий десяток.

«Может, с лыжами что-то не так?»

-- Многовато я проиграл ногами, -- расстраивался после гонки Гараничев. – Здесь очень тяжелый круг. Но я рад хотя бы тому, что удалось хорошо поработать по трассе, не сбавить темп, протерпеть до последнего круга.

А вот что говорили другие.

Максим Цветков (22-е место, отставание ходом 2 минуты 7 секунд, 3 промаха):

-- На первой и второй стойке, когда я приходил, был порывистый сильный ветер. Приходилось выжидать. Я понимал, что очень долго стреляю. Видел, что другие спортсмены вокруг стреляют и уходят. Но стрелять в таких условиях в индивидуальной гонке было неразумно. Поэтому я выжидал. Ходом я тоже недоволен: вроде начал хорошо, уверенно разогнался на первом круге. Что произошло дальше – непонятно. Это я уже буду выяснять у тренеров, может, с лыжами что-то не так или самочувствие подвело.

Антон Бабиков (57-е место, отставание ходом – 3 минуты 3 секунды, 6 промахов):

-- Конечно, не хотелось бы говорить, что нас подвела погода или еще что-то, но все сами прекрасно все видели. Сегодняшние результаты непоказательны, в таких условиях они не могут быть объективными. Конечно, я где-то недоволен ходом, но для начала сезона это нормально. Уверен, что буду разгоняться дальше и работать в свою силу на рубеже. А стрелять шесть штрафов – недопустимо, конечно. Но начинаешь стрелять, ветер меняется, начинает так сильно дуть, что ты стоишь и ничего не можешь поделать».

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины

Индивидуальная гонка. 20 км. Четыре огневых рубежа.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 51.33,8 (2 промаха)

2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – отставание 29,5 (2)

3. Владимир Чепелин (Беларусь) – +1.24,3 (1)

4. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – +2.10,5 (3)

5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +2.16,7 (3)

6. Андрей Расторгуев (Латвия) – +2.28,3 (3)

7. Красимир Анев (Болгария) – +2.29,3 (2)

8. Флориан Граф (Германия) – +2.33,6 (1)

9. Фредрик Линдстрём (Швеция) – +2.43,8 (3)

10. Бенджамин Вегер (Швейцария) – +2.59.0 (2)

11. Антон Шипулин (Россия) – +3.04,1 (3)

12. Симон Эдер (Австрия) – +3.06,8 (4)

13. Симон Фуркад (Франция) – +3.20,9 (3)

22. Максим Цветков – +4.12,2 (3)

23. Евгений Гараничев – +4.18,5 (5)

50. Юрий Шопин - +6.16,4 (5)

57. Антон Бабиков - +7.19.8 (6)

80. Дмитрий Малышко (все - Россия) - +9.08,1 (9)

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