Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

Сергей Хусаинов о пенальти в ворота «Спартака»: Нарушение если и было, то до штрафной

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Крыльями Советов». Напомним, что в 16-м туре чемпионата России спартаковцы уступили со счетом 0:4.