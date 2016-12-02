Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ
Чисамба ЛунгуИсточник: ФК «Урал»
В среду и четверг прошли матчи 16-го тура РФПЛ, в которых было забито 24 гола. «Советский спорт» предлагает вам выбрать лучший гол тура.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 16-ГО ТУРА
«Урал» – «Ростов» – 1:0
«Рубин» – «Арсенал» – 1:0
«Зенит» – «Уфа» – 2:0
ЦСКА – «Оренбург» – 2:0
«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0
«Терек» – «Краснодар» – 2:1
«Томь» – «Локомотив» – 1:6
«Анжи» – «Амкар» – 3:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|9 (2)
|2
|Беким Балай
|Терек
|8 (0)
|3
|Артём Дзюба
|Зенит
|8 (1)
|4
|Жонатас
|Рубин
|7 (1)
|5
|Жулиано
|Зенит
|7 (2)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|5 (0)
|7
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
|8
|Йоан Молло
|Крылья Советов
|5 (2)
|9
|Джано Ананидзе
|Спартак
|4 (0)
|10
|Ари
|Краснодар
|4 (0)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|6
|2
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|5
|3
|Мануэль Фернандеш
|Локомотив
|5
|4
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|5
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|6
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|4
|7
|Милад Мохаммади
|Терек
|4
|8
|Ари
|Краснодар
|3
|9
|Мориц Бауэр
|Рубин
|3
|10
|Януш Гол
|Амкар
|3
ГОЛ + ПАС
|1
|Артём Дзюба
|Зенит
|11 (8+3)
|2
|Квинси Промес
|Спартак
|11 (5+6)
|3
|Жулиано
|Зенит
|10 (7+3)
|4
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|9 (9+0)
|5
|Беким Балай
|Терек
|9 (8+1)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|9 (5+4)
|7
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|9 (4+5)
|8
|Жонатас
|Рубин
|7 (7+0)
|9
|Йоан Молло
|Крылья Советов
|7 (5+2)
|10
|Ари
|Краснодар
|7 (4+3)
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