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Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чисамба Лунгу
Чисамба ЛунгуИсточник: ФК «Урал»

В среду и четверг прошли матчи 16-го тура РФПЛ, в которых было забито 24 гола. «Советский спорт» предлагает вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА

Голосование: Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ

1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 16-ГО ТУРА

«Урал» – «Ростов» – 1:0
«Рубин» – «Арсенал» – 1:0
«Зенит» – «Уфа» – 2:0
ЦСКА – «Оренбург» – 2:0
«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0
«Терек» – «Краснодар» – 2:1
«Томь» – «Локомотив» – 1:6
«Анжи» – «Амкар» – 3:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 9 (2)
2 Беким Балай Терек 8 (0)
3 Артём Дзюба Зенит 8 (1)
4 Жонатас Рубин 7 (1)
5 Жулиано Зенит 7 (2)
6 Зе Луиш Спартак 5 (0)
7 Квинси Промес Спартак 5 (0)
8 Йоан Молло Крылья Советов 5 (2)
9 Джано Ананидзе Спартак 4 (0)
10 Ари Краснодар 4 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 6
2 Дмитрий Полоз Ростов 5
3 Мануэль Фернандеш Локомотив 5
4 Олег Шатов Зенит 5
5 Зе Луиш Спартак 4
6 Тимофей Калачёв Ростов 4
7 Милад Мохаммади Терек 4
8 Ари Краснодар 3
9 Мориц Бауэр Рубин 3
10 Януш Гол Амкар 3

ГОЛ + ПАС

1 Артём Дзюба Зенит 11 (8+3)
2 Квинси Промес Спартак 11 (5+6)
3 Жулиано Зенит 10 (7+3)
4 Фёдор Смолов Краснодар 9 (9+0)
5 Беким Балай Терек 9 (8+1)
6 Зе Луиш Спартак 9 (5+4)
7 Дмитрий Полоз Ростов 9 (4+5)
8 Жонатас Рубин 7 (7+0)
9 Йоан Молло Крылья Советов 7 (5+2)
10 Ари Краснодар 7 (4+3) 
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