Как Карпов болел вместе со Смертиным

«Советский спорт» рассказывает о том, как Анатолий Карпов и Алексей Смертин в Нью-Йорке переживали за Сергея Карякина.

Часть шахматной элиты России, конечно, все эти ноябрьские дни находилась в Нью-Йорке, рядом с российским гроссмейстером. Но те, кто не может представить себе жизнь без шахмат вовсе (да и шахматам, скажем прямо, без этих людей было бы не обойтись), собрались в ночь на четверг в одном из залов Центрального Дома литераторов.

Гостеприимным и радушным хозяином вечера вне всякого сомнения был глава Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата:

- Я не буду загадывать наперёд – понимаю, что шанс есть и у одного, и у другого шахматиста. У Сергея одни сильные стороны, у Магнуса другие. Да, Карлсен более титулован и знаменит. Но это не говорит о том, что он безоговорочный фаворит и победитель.

До первого хода в центре внимания был, разумеется, Анатолий Карпов. Вспомнили и про матчи в Багио, и в Мерано. Поединки с Каспаровым аккуратно обходили молчанием. Карпову было приятно вспоминать, как он сам в своё время (в 1998 году) играл две дополнительные партии в матче с Анандом:

- Илюмжинов болел за Ананда и не скрывал этого. А я его дважды, 1:0, 2:0, сломал его.

И делает Анатолий Евгеньевич жест рукой, изображающий что-то наподобие взмаха казачьей шашкой.

Углубился 12-й чемпион в воспоминания до такой степени, что вошёл в зал, где шла трансляция уже середины первой партии.

Секундный взгляд на монитор:

- Ничья будет.

Надо ли говорить, что именно этот результат и был зафиксирован минут через двадцать?

К середине второй партии ко мне подсел Андрей Колесников. Это спецкор «Коммерсанта», представитель так называемого «кремлёвского пула журналистов». Умеет про любое мероприятие наутро опубликовать несколько полос красиво написанного текста.

- Про что Карпов тебе рассказывал? – спрашивает у меня.

Вот ещё, думаю, конкурентам всё рассказывать.

- Спроси сам.

Возвращается секунд через десять.

- Что случилось?

- Да Карпов нервничает, говорит, что они оба не то делают.

В этот момент подумал: жаль, что у Колесникова нет с собой ноутбука. Сейчас бы мне предоставилась возможность увидеть уроки журналистского мастерства… Ну, например: «В тот момент, когда вторая партия плавно переходила из дебюта в миттельшпиль, я подсел к Анатолию Евгеньевичу с вопросом…» И дальше десять абзацев, от которых не оторваться.

Тут в зале появляется экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Выяснилось, что они с Анатолием Карповым – давние фанаты друг друга, но до сей поры видели друг друга только по телевизору. Двум настоящим звёздам оказалось что обсудить.

Первая ничья, планово достигнутая, не вызвала особых эмоций в зале. Вторая – там, где Карякин почти что чудом спасся – вызвала настоящие аплодисменты. Поражение в третьей партии вызвало вздох разочарования. В четвёртой, где наш гроссмейстер был вынужден идти ва-банк, гости просто нервно перемещались от монитора, где низким голосом комментировала одна из сестёр Полгар, к монитору, где высоким голоском переживала комментатор (кстати, тоже гроссмейстер, эксперт «Советского спорта») Мария Фоминых.

Расходились не просто за полночь. Можно сказать, под утро. И в чём все сходились – это не последняя битва Сергея Карякина за мировую шахматную корону.











