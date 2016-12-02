Назаров матерится лучше Скудры! Все о поединке тренеров-хулиганов в Нижнекамске

Матч между «Нефтехимиком» и «Торпедо» прошел, как лихой вестерн с непредсказуемой развязкой, где последний выстрел остался за хозяевами.

Судьба порой безжалостно шутит над теми, кто дергает ее за усы. Главные тренеры «Нефтехимика» и «Торпедо» - Андрей Назаров и Петерис Скудра – синхронно наехали на судей в оскорбительной форме. И также одновременно были дисквалифицирова ны на несколько матчей. Но этого их злому року показалось мало, и вот он сводит команды тренеров-грубиян ов в очной ставке.

Войско на льду, а командир на телефоне! В итоге матч в Нижнекамске оказался веселым. Вот только не для вратарей, пропустивших в сумме 11 шайб.

В этой битве не было хитрых тактик и тренерских уловок. Бились с открытым забралом – кто кого первым положит. Не брезгуя подножками и ударами клюшкой.

«Торпедо» четыре раза выходило вперед. И все равно проиграло.

Первое нарушение правил зафиксировано на первой минуте матча. Счет открыт на третьей.

В первом периоде команды сразу пошли вразнос, закончив его со счетом 3:3. Причем, можно сказать что оба соперника отметились голом «в раздевалку». Торпедовец Норман вывел гостей в очередной раз вперед за 116 секунд до первого перерыва. А «нефтехимик» Секстон уравнял шансы за 30 секунд до сирены.

В перерыве дисквалифицирова нные наставники не имеют права находиться в раздевалке своих команд и давать им установки. Хотя в спортивной истории известны случаи, когда тренеры умышленно нарушали запрет.

Так Моуринью однажды якобы проник в раздевалку своей команды после дисквалификации в корзине с грязным бельем. А Петреску в подобной ситуации заранее спрятался в туалете…

Но при этом никто не запрещает дисквалифицирова нным тренерам использовать современные средства мобильной связи. И если во время матча главный наставник с трибуны общается, как правило, только со своим помощником, то в перерыве никто не мешает тренеру поговорить уже со всей командой через громкую связь.

Так вот первый перерыв остался за Скудрой. Тренер гостей выиграл его вчистую. Потому что после перерыва «Торпедо» уверенно повело в счете, забросив две шайбы за пару минут.

Макмиллан прошил Лисутина прицельным броском с острого угла. А вот Фролов уже всласть поиздевался над голкипером «Нефтехимика», заведя шайбу в ворота за его спиной.

В этот момент Назаров, видимо, впервые жестко вмешался в действия своей команды – хозяева заменили вратаря.

Но затем последовал второй перерыв. И вот тут я хорошо представляю, какие конкретно слова говорил Назаров своим подопечным при счете 3:5 в домашнем матче.

Зная любовь Андрея Викторовича к чебурекам и прочим атрибутам активного отдыха, догадаться не трудно. Одна из установок Назарова уже гуляет по Интернету. И к ней, собственно, добавить нечего. Она универсальна. И подходит к абсолютно любому поединку.

«Не умеешь забить, врежь вратарю с разбега головой в живот» - это один из главных постулатов. Если перевезти фразу на литературный язык, конечно.

К слову, «Нефтехимик» на площадке в конце матча не хамил. Но вот спорить с тем, что его игроки выскочили из раздевалки, как ошпаренные, никто не будет.

Первый период хозяева проиграли по броскам в створ 10:15. Во втором торпедовцы их вообще растоптали – 21:6!

Но вот в последней двадцатиминутке лидерами на площадке впервые оказались нижнекамцы – 11:5. Дубль на счету вернувшегося в состав Миловзора и 5:5 на табло.

Егор заставил весь стадион вопить, а своих товарищей радоваться так, словно «Нефтехимик» уже вышел в плей-офф.

Но такова цена решающей шайбы, которая влетает в сетку за две секунды до сирены после отчаянного слепого броска! Так ковбои в вестернах, стреляя навскидку с бедра умудряются попадать в лоб с нескольких десятков метров.

В такой поворот не верили ни тренеры «Торпедо», ни, наверное, и сам Назаров. Но чудо свершилось. И гости были так ошарашены им, что вскоре пропустили и в овертайме.

Так что же Назаров говорил своим подопечным во втором перерыве?

Возможно, когда-нибудь мы это опять услышим. Только уводите подальше детей…

А пока можно только констатировать по итоговому результату, что его установка была круче!