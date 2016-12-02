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Назаров матерится лучше Скудры! Все о поединке тренеров-хулиганов в Нижнекамске

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Назаров матерится лучше Скудры! Все о поединке тренеров-хулиганов в Нижнекамске

Матч между «Нефтехимиком» и «Торпедо» прошел, как лихой вестерн с непредсказуемой развязкой, где последний выстрел остался за хозяевами.

Судьба порой безжалостно шутит над теми, кто дергает ее за усы. Главные тренеры «Нефтехимика» и «Торпедо» - Андрей Назаров и Петерис Скудра – синхронно наехали на судей в оскорбительной форме. И также одновременно были дисквалифицированы на несколько матчей. Но этого их злому року показалось мало, и вот он сводит команды тренеров-грубиянов в очной ставке.

Войско на льду, а командир на телефоне! В итоге матч в Нижнекамске оказался веселым. Вот только не для вратарей, пропустивших в сумме 11 шайб.

В этой битве не было хитрых тактик и тренерских уловок. Бились с открытым забралом – кто кого первым положит. Не брезгуя подножками и ударами клюшкой.

«Торпедо» четыре раза выходило вперед. И все равно проиграло.

Первое нарушение правил зафиксировано на первой минуте матча. Счет открыт на третьей.

В первом периоде команды сразу пошли вразнос, закончив его со счетом 3:3. Причем, можно сказать что оба соперника отметились голом «в раздевалку». Торпедовец Норман вывел гостей в очередной раз вперед за 116 секунд до первого перерыва. А «нефтехимик» Секстон уравнял шансы за 30 секунд до сирены.

В перерыве дисквалифицированные наставники не имеют права находиться в раздевалке своих команд и давать им установки. Хотя в спортивной истории известны случаи, когда тренеры умышленно нарушали запрет.

Так Моуринью однажды якобы проник в раздевалку своей команды после дисквалификации в корзине с грязным бельем. А Петреску в подобной ситуации заранее спрятался в туалете…

Но при этом никто не запрещает дисквалифицированным тренерам использовать современные средства мобильной связи. И если во время матча главный наставник с трибуны общается, как правило, только со своим помощником, то в перерыве никто не мешает тренеру поговорить уже со всей командой через громкую связь.

Так вот первый перерыв остался за Скудрой. Тренер гостей выиграл его вчистую. Потому что после перерыва «Торпедо» уверенно повело в счете, забросив две шайбы за пару минут.

Макмиллан прошил Лисутина прицельным броском с острого угла. А вот Фролов уже всласть поиздевался над голкипером «Нефтехимика», заведя шайбу в ворота за его спиной.

В этот момент Назаров, видимо, впервые жестко вмешался в действия своей команды – хозяева заменили вратаря.

Но затем последовал второй перерыв. И вот тут я хорошо представляю, какие конкретно слова говорил Назаров своим подопечным при счете 3:5 в домашнем матче.

Зная любовь Андрея Викторовича к чебурекам и прочим атрибутам активного отдыха, догадаться не трудно. Одна из установок Назарова уже гуляет по Интернету. И к ней, собственно, добавить нечего. Она универсальна. И подходит к абсолютно любому поединку.

«Не умеешь забить, врежь вратарю с разбега головой в живот» - это один из главных постулатов. Если перевезти фразу на литературный язык, конечно.

К слову, «Нефтехимик» на площадке в конце матча не хамил. Но вот спорить с тем, что его игроки выскочили из раздевалки, как ошпаренные, никто не будет.

Первый период хозяева проиграли по броскам в створ 10:15. Во втором торпедовцы их вообще растоптали – 21:6!

Но вот в последней двадцатиминутке лидерами на площадке впервые оказались нижнекамцы – 11:5. Дубль на счету вернувшегося в состав Миловзора и 5:5 на табло.

Егор заставил весь стадион вопить, а своих товарищей радоваться так, словно «Нефтехимик» уже вышел в плей-офф.

Но такова цена решающей шайбы, которая влетает в сетку за две секунды до сирены после отчаянного слепого броска! Так ковбои в вестернах, стреляя навскидку с бедра умудряются попадать в лоб с нескольких десятков метров.

В такой поворот не верили ни тренеры «Торпедо», ни, наверное, и сам Назаров. Но чудо свершилось. И гости были так ошарашены им, что вскоре пропустили и в овертайме.

Так что же Назаров говорил своим подопечным во втором перерыве?

Возможно, когда-нибудь мы это опять услышим. Только уводите подальше детей…

А пока можно только констатировать по итоговому результату, что его установка была круче!

Матч

Нефтехимик - Торпедо - 6:5 О.Т. (3:3, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

МакМиллан (Жердев, Эштон), 2:49 (0:1 - бол.). Полыгалов (Макаров, Столяров), 5:09 (1:1 - бол.). Эштон (Лофквист, Грачев), 7:13 (1:2). Гюнге (Лямин), 15:34 (2:2 - бол.). Норман (Лофквист, Эштон), 18:04 (2:3). Секстон (Брюле, Лямин), 19:30 (3:3 - бол.). МакМиллан (Жердев, Эштон), 30:36 (3:4 - бол.). Фролов (Даугавиньш, Воробьёв), 32:36 (3:5). Миловзоров (Столяров, Полыгалов), 56:14 (4:5). Миловзоров 59:58 (5:5). Лямин (Полыгалов), 63:47 (6:5).

Место и дата

01 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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