Назаров матерится лучше Скудры! Все о поединке тренеров-хулиганов в Нижнекамске
Матч между «Нефтехимиком» и «Торпедо» прошел, как лихой вестерн с непредсказуемой развязкой, где последний выстрел остался за хозяевами.
Судьба
порой безжалостно
шутит над теми,
кто дергает
ее за усы. Главные
тренеры «Нефтехимика»
и «Торпедо»
- Андрей Назаров
и Петерис Скудра
– синхронно
наехали на
судей в оскорбительной
форме. И также
одновременно
были дисквалифицирова
Войско на льду, а командир на телефоне! В итоге матч в Нижнекамске оказался веселым. Вот только не для вратарей, пропустивших в сумме 11 шайб.
В этой битве не было хитрых тактик и тренерских уловок. Бились с открытым забралом – кто кого первым положит. Не брезгуя подножками и ударами клюшкой.
«Торпедо» четыре раза выходило вперед. И все равно проиграло.
Первое нарушение правил зафиксировано на первой минуте матча. Счет открыт на третьей.
В первом периоде команды сразу пошли вразнос, закончив его со счетом 3:3. Причем, можно сказать что оба соперника отметились голом «в раздевалку». Торпедовец Норман вывел гостей в очередной раз вперед за 116 секунд до первого перерыва. А «нефтехимик» Секстон уравнял шансы за 30 секунд до сирены.
В
перерыве
дисквалифицирова
Так Моуринью однажды якобы проник в раздевалку своей команды после дисквалификации в корзине с грязным бельем. А Петреску в подобной ситуации заранее спрятался в туалете…
Но
при этом никто
не запрещает
дисквалифицирова
Так вот первый перерыв остался за Скудрой. Тренер гостей выиграл его вчистую. Потому что после перерыва «Торпедо» уверенно повело в счете, забросив две шайбы за пару минут.
Макмиллан прошил Лисутина прицельным броском с острого угла. А вот Фролов уже всласть поиздевался над голкипером «Нефтехимика», заведя шайбу в ворота за его спиной.
В этот момент Назаров, видимо, впервые жестко вмешался в действия своей команды – хозяева заменили вратаря.
Но затем последовал второй перерыв. И вот тут я хорошо представляю, какие конкретно слова говорил Назаров своим подопечным при счете 3:5 в домашнем матче.
Зная любовь Андрея Викторовича к чебурекам и прочим атрибутам активного отдыха, догадаться не трудно. Одна из установок Назарова уже гуляет по Интернету. И к ней, собственно, добавить нечего. Она универсальна. И подходит к абсолютно любому поединку.
«Не умеешь забить, врежь вратарю с разбега головой в живот» - это один из главных постулатов. Если перевезти фразу на литературный язык, конечно.
К слову, «Нефтехимик» на площадке в конце матча не хамил. Но вот спорить с тем, что его игроки выскочили из раздевалки, как ошпаренные, никто не будет.
Первый период хозяева проиграли по броскам в створ 10:15. Во втором торпедовцы их вообще растоптали – 21:6!
Но вот в последней двадцатиминутке лидерами на площадке впервые оказались нижнекамцы – 11:5. Дубль на счету вернувшегося в состав Миловзора и 5:5 на табло.
Егор заставил весь стадион вопить, а своих товарищей радоваться так, словно «Нефтехимик» уже вышел в плей-офф.
Но такова цена решающей шайбы, которая влетает в сетку за две секунды до сирены после отчаянного слепого броска! Так ковбои в вестернах, стреляя навскидку с бедра умудряются попадать в лоб с нескольких десятков метров.
В такой поворот не верили ни тренеры «Торпедо», ни, наверное, и сам Назаров. Но чудо свершилось. И гости были так ошарашены им, что вскоре пропустили и в овертайме.
Так что же Назаров говорил своим подопечным во втором перерыве?
Возможно, когда-нибудь мы это опять услышим. Только уводите подальше детей…
А пока можно только констатировать по итоговому результату, что его установка была круче!
Матч
Нефтехимик - Торпедо - 6:5 О.Т. (3:3, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
МакМиллан (Жердев, Эштон), 2:49 (0:1 - бол.). Полыгалов (Макаров, Столяров), 5:09 (1:1 - бол.). Эштон (Лофквист, Грачев), 7:13 (1:2). Гюнге (Лямин), 15:34 (2:2 - бол.). Норман (Лофквист, Эштон), 18:04 (2:3). Секстон (Брюле, Лямин), 19:30 (3:3 - бол.). МакМиллан (Жердев, Эштон), 30:36 (3:4 - бол.). Фролов (Даугавиньш, Воробьёв), 32:36 (3:5). Миловзоров (Столяров, Полыгалов), 56:14 (4:5). Миловзоров 59:58 (5:5). Лямин (Полыгалов), 63:47 (6:5).
Место и дата
01 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция