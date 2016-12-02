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Вспышки «Локомотива». Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вспышки «Локомотива». Колонка Михаила Борзыкина
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о неожиданно яркой победе «Локомотива» над «Томью».

Первый круг «Локомотив» завершил с худшей динамикой в премьер-лиге – минус тринадцать очков по сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона. Хотя тот же состав, кроме Ниасса, без которого, наверное, можно было научиться играть за такое-то время. Тренерский штаб – свой, родной, любимый. На самом верху все-таки услышали фанатов, несколько лет призывавших «уволить бабу из клуба». Казалось бы, образовалась благодатная среда для возрождения команды и новых свершений. И – минус тринадцать.

Катастрофу «Локомотива» можно объяснить тренерской перестановкой на старте сезона. Пришел новый человек, пусть и свой, родной, любимый, который генеральную линию предшественника не продолжил, а начал менять игру, строить свое, и в процессе этом сложном где-то что-то поломал. Но ведь тренерские перестановки чаще идут на пользу, особенно в первое время. Вредят куда реже. Да и что такого мог поломать Юрий Семин? Можно подумать, до него «Локомотив» был «Барселоной». Игры-то не было и раньше.

Не ломал Семин. Но и не строил. Пытался, конечно, да выходило не очень. И материал для строительства, прямо скажем, не высшего сорта; а все самое лучшее грозят увезти на стройплощадку по соседству, где заведует некий итальянец. И у самого Юрия Палыча навыки, наверное, уже не те. Когда ты всю жизнь в футболе, рано или поздно обязательно остановишься, застрянешь где-то, и это где-то всегда будет прошлым. Революции делают молодые, злые и голодные. Но не мудрые старцы, всего повидавшие и от всего уставшие...

…И тут вдруг 6:1. «Томь», которая в четверг была то ли хозяйкой, то ли гостьей, лежит на лопатках на ледяном московском газоне. Семин бурной радости не показывает, делая вид, что так и должно быть. Зато празднуют игроки. И больше всех, наверное, Игорь Денисов, забивший впервые за три года. В 16-м туре «Локомотив» стал лучшей командой по ударам (18/56%), по передачам в штрафную площадь соперника (51/55), по острым передачам (35/63%; и это при своей средней планке – 20) и по некоторым другим показателям.

И пусть игроки празднуют. Раньше поводов было очень мало. И вряд ли их будет много в будущем. «Локомотив» структурно не меняется, играет вспышками, которые зависят от того, развалится ли соперник. «Томь» из той редкой породы аутсайдеров, что дают играть. Это не «Уфа», не «Амкар» и даже не «Оренбург». Согласилась на игру на встречных курсах, чтобы зрителей как-то согреть, много создавала и много позволяла создавать, а после удаления Касьяна и второго гола испугалась, запаниковала и засобиралась домой.

Нечто похожее мы видели в 13-м туре – 4:0 над «Анжи». Тогда «Локомотив» тоже поймал свою игру. Тогда тоже все получалось. А после были унылые ничьи с «Оренбургом» и «Уралом». Все вернулось на круги своя. Вчерашний матч показал: «Локомотив» может играть намного ярче, потенциал-то у него есть. Но энергии почему-то хватает только на короткие отрезки продолжительностью в один матч. После чего батарея разряжается, гаснет свет и мир «Локомотива» погружается во тьму. До следующей яркой вспышки.

Матч

Томь - Локомотив - 1:6 (0:0)

Голы

Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).

Состав

Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон

Предупреждения:

Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23

Удаления:

Касьян, 62 - нет

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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