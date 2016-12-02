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«Тарасенко попал под град из кепок. Хет-трик мастера!» Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Тарасенко попал под град из кепок. Хет-трик мастера!» Пять гвоздей НХЛ (видео)
Источник: NHL

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Тампа» приехала в Сент-Луис, имея за плечами три поражения подряд. Причем дважды «молнию» прихлопнул «Коламбус». После травмы Стэмкоса команда никак не может поймать нужную игру.

Ничего не получилось и с «блюзменами». Хозяева во втором периоде повели 4:1. И хотя «Тампа» сократила счет до минимума, пытаясь достать соперника, у них не было главного – Владимира Тарасенко.

Свой первый гол лидер «Блюз» забил уже на второй минуте, когда вылез из правого угла, оттеснив плечом Гаррисона, и положил шайбу в сетку.

Второй гол был забит в большинстве, когда к Тарасенко пришел пас в тот же правый круг вбрасывания. Щелчок с колена – и шайба снова в воротах Андрея Василевского.

После перерыва «Блюз» разыграли комбинацию как по нотам: Тарасенко – на Стина, тот – под бросок Шаттенкирку… Вот после этой шайбы Василевский отправился в запас.

«Тампа» заиграла, забив два гола, причем оба организовал Никита Кучеров. Но спасти матч не удалось – Тарасенко сделал хет-трик. Причем сначала Вова попал в штангу, затем шайба отскочила в щитки вратаря. Но Бен Бишоп не видел ее сзади, и она пересекла ленточку.

«Думаю, мы сегодня заслуживали очки, - сказал тренер «Тампы» Джон Купер, чья команда проиграла пять матчей из последних шести. – Не буду говорить о победе, но хотя бы на одно очко мы наиграли».

Но как ни крути, в этот вечер «Сент-Луис» был лучше.

ГЕРОЙ ДНЯ


Интересно, что Владимир Тарасенко набрал четыре очка, нанеся четыре броска по воротам. В этот вечер у Вовы залетало почти все! Это третий хет-трик, который Тарасенко сделал в регулярном чемпионате.

«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл!» - воскликнул защитник «Блюз» Кевин Шаттенкирк. И он имеет право на такие слова. Во-первых, Кевин сам набрал 4 (2+2) очка. Во-вторых, он – лучший друг Тарасенко в команде.

Давая на днях интервью «Советскому спорту», Владимир говорил, что не очень доволен своим стартом. Он получился медленным, хотелось забивать больше. И вот Тарасенко прорвало. 14 голов – он активно включился в борьбу за «Морис Ришар Трофи». Среди лучших снайперов лиги также идут Сидни Кросби (16) и Патрик Лайне (15), а вот Александр Овечкин, ничего не набравший в матче с «Айлендерс», пока отстает (12).

Но это только пока. Мой прогноз – «Мориса Ришара» как раз разыграют Тарасенко и Овечкин. Приз получит кто-то из них.

ГОЛ ДНЯ


Форвард «Чикаго» Артем Анисимов забил свой 10-й гол в сезоне. Причем шайба получилась в духе парящего Бобби Орра. Анисимов уже падал, перелетая через вратаря, но не промахнулся.

Конечно, у «Нью-Джерси» разбушевался скромный центрфорвард Трэвис Зэйджак, который сделал хет-трик. Но «ястребы» не упустили победу. В овертайме отличился неувядаемый ветеран Мариан Госса, для которого эта шайба стала уже 12-й в сезоне.

Вот как раз «Чикаго» и спорит с «Сент-Луисом» за первое место в Западной конференции.

ПОБЕДА ДНЯ


Кого же выпускать «Бостону» на матч против «Каролины», если не Антона Худобина, который за эту «Каролину» играл?

В итоге Худобин отразил 29 бросков, хорошо проявил себя на буллитах и одержал первую победу в сезоне. Конечно, Антон – только сменщик Тууки Раска. Но очень важно, когда в нужные моменты он себя показывает надежным парнем. Тем более его контракт с «Брюинз» ($1,2 млн в год) будет действовать и в следующем сезоне.

ГОЛОСОВАНИЕ ДНЯ

НХЛ запустила процедуру голосования болельщиков, после которого станет ясно, кто станет капитаном на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Нужно выбрать лидера каждого дивизиона.

Правила теперь немного другие – выбирать можно только из тех, кто входит в ростер клуба НХЛ, а если игрок отправлен в низшие лиги, то на звездном уик-энде НХЛ ему делать нечего. Это поправка имени Джона Скотта – безымянного тафгая, которого продвинула публика, и он в итоге получил титул самого ценного игрока на том празднике жизни.

Кого из россиян представили в основном списке? Вратари Сергей Бобровский (Коламбус) и Семен Варламов (Колорадо), форварды Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Александр Овечкин (Вашингтон), Евгений Малкин (Питтсбург), Евгений Кузнецов (Вашингтон), Владимир Тарасенко (Сент-Луис).

Вообще Боба, Кучи, Ови, Малыча, Тараса точно должны позвать в Лос-Анджелес. То есть пятеро. А кого не хватает? Конечно же, любимца монреальской публики Александра Радулова! Вот кого можно было избрать капитаном. Но там есть функция, что игрока можно вписать в ручном режиме. Ну что же вы, фанаты Радулова? Вперед, пришло ваше время!

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* –Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 4 (3+1) очка в матче с «Тампой» (5:4)

2** – Антон ХУДОБИН (Бостон)

Сделал 29 сэйвов в матче с «Каролиной» (2:1 бул.)

3*** –Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:5)

ЦИТАТА ДНЯ

«А можно забрать все кепки, которые мне бросили болельщики? На самом деле не знаю, что буду с ними делать. Но спасибо всем фанатам за поддержку!»

Владимир ТАРАСЕНКО, форвард «Сент-Луиса», после хет-трика

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Коламбус – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Комо, Хенли – Саад, Н.Фолиньо, Дженнер

К: Тютин (0+0; -3, 0, 1, 20.14)

Задоров (0+0; 0, 0, 1, 15.55)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 17.57)

в Варламов (37-34; 91,9%, 57.45)

К: в Бобровский (20-18; 90%, 60.00)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

ТАРАСЕНКО (3), Шаттенкирк, Шаттенкирк (ТАРАСЕНКО) – Пакетт (2), Т.Джонсон (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ

СЛ: Тарасенко (3+1; 0, 0, 4, 18.50)

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 2, 17.09)

Нестеров (0+0; -1, 2, 0, 17.00)

в Василевский (16-12; 75%, 21.44)

Вашингтон – Айлендерс – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Принс, Нельсон, Чимера

В: Овечкин (0+0; -1, 4, 4, 24.47)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 18.46)

Орлов (0+0; -2, 0, 2, 15.54)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 2, 14.34)

Чикаго – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Крюгер, АНИСИМОВ, Хьялмарссон, Госса – Зэйджак (3)

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 3, 23.38)

Анисимов (1+0; 0, 2, 2, 21.30)

Оттава – Филадельфия – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Хоффман, Дзингел – Жиру (2), Дель Зотто

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 6.55)

Проворов (0+0; +1, 0, 3, 20.25)

Питтсбург – Даллас – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Коул, Хорнквист (МАЛКИН), Кросби, Шири, Фер, Бонино – Шор, Сегин

П: Малкин (0+1; 0, 0, 5, 17.08)

Виннипег – Эдмонтон – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Литтл, Лайне (2) – Летесту (2), Драйзайтль (2), Марун, Пульо

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 13.59)

Бостон – Каролина – 2:1 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Круг, Пастрнак (п.бул.) – Ханифин

Б: в Худобин (30-29; 96,7%, 64.19)

Ванкувер – Анахайм – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Х.Седин – Силфверберг, Касе, Коглиано

В: Трямкин (0+0; -2, 0, 1, 15.38)

Баффало – Рейнджерс – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Ларссон, Джионта, Айкел (2) – Макдона, Нэш, М.Стаал

Детройт – Флорида – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Зеттерберг – Демерс, Барков

Аризона – Лос-Анджелес – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Ганзал (2), Ридер – Кинг, Нолан (2), Льюис

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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