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Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии
Месут Озил, Хаби Алонсо и Криштиану Роналду
Месут Озил, Хаби Алонсо и Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил дал интервью мадридскому изданию Marca.

«Болельщики до сих пор просят вернуться»

– Изменился ли Озил после своего перехода в «Арсенал»?
– Думаю, я остался тем же парнем. Всегда стараюсь помнить о том, каким я был в начале своей карьеры. Конечно, время, проведенное в Мадриде, просто так не забыть. Прошло уже три года с того момента, как я переехал в Англию, но вспоминаю о «Реале» до сих пор.

– У вас есть футбольный кумир?
– Да. Это Зинедин Зидан. Я всегда хотел быть похожим на него.

Месут Озил с портретом Зинедина Зидана
Месут Озил с портретом Зинедина ЗиданаИсточник: ФК «Реал»

– Как вы оцените свое выступление в мадридском клубе?
– На «отлично». «Реал» – великая команда. В чемпионате Испании мне удалось поиграть с футболистами самого высокого класса. У меня много друзей в Мадриде, а болельщики всегда относились ко мне очень тепло. Многие фанаты до сих пор шлют сообщения с просьбой вернуться.

– И как вы отвечаете на эти просьбы?
– Улыбкой и благодарностью. Повторюсь, фанаты очень тепло ко мне относятся до сих пор. Такое отношение сложилось ко мне с первого дня в «Реале». Сейчас я выступаю за «Арсенал», но они до сих пор поддерживают меня в непростых ситуациях и желают удачи. Благодарен им за все.

– Возможно ли ваше возвращение в «Реал»?
– Никогда не знаешь, что случится в будущем. Это футбол, и здесь все возможно. Тем не менее, я счастлив выступать за «Арсенал». Посмотрим.

«Стараюсь играть, как Зидан» 

– Вы говорите, что Зидан был вашим кумиром. Чему вы научились у него?
– Будучи ребенком, я смотрел каждый матч с его участием. Даже сейчас я стараюсь играть, как он. Зидан – настоящий пример для подражания. Очень нервничал, когда впервые встретил этого человека в Мадриде. А он, в свою очередь, успокоил меня и помог поверить в собственные силы. У нас хорошие отношения.

– Как вы оцените Зидана в качестве тренера?
– Думаю, он отличный специалист. Нет ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в первый же сезон на тренерском мостике. Рад за него. У Зидана отличный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего.

«Скучаю по Мадриду»

– В субботу нас ждет класико…
– Каждый хочет посмотреть эту игру, потому что нет в мире матча интереснее, чем этот. Желаю обеим командам удачи, но, конечно, я хочу, чтобы выиграл именно «Реал». Буду болеть за своих бывших партнеров.

– Переживаете за команду?
– Конечно! Я был очень рад, когда им удалось выиграть Лигу чемпионов. Когда команда Зидана проигрывает, мне становится грустно. Я испытываю к этому клубу особые чувства.

Криштиану Роналду, Месут Озил и Хаби Алонсо
Криштиану Роналду, Месут Озил и Хаби АлонсоИсточник: ФК «Реал»

– Скажите честно: вы посещаете Мадрид в свободное время?
– Могу сказать, что я скучаю по этому городу. Здесь всегда солнечно. Я ведь уже говорил ранее, что с «Реалом» меня связывает многое: и футболисты, и тренерский штаб, и болельщики. Теперь я счастлив в «Арсенале», но никто не знает, что случится завтра.

– Жалеете ли о своем уходе из «Реала»?
– Никогда не совершаю ошибок. Доволен тем, как все сложилось. Выступление в чемпионате Англии – настоящее путешествие.

– Вы стали сильнее с момента своего ухода?
– Теперь у меня больше опыта. Но, на мой взгляд, я всегда выступал на высоком уровне. Самое главное то, что я по-прежнему счастлив играть в футбол. Стараюсь учиться каждый день. У меня еще есть время улучшить свои качества и выйти на новый уровень.

«Арсеналу» не хватает удачи» 

– Как вы думаете, желание получить индивидуальную награду вредит команде?
– Этот вопрос нужно адресовать тем, кто любить забивать голы. Я, в свою очередь, командный игрок. Никогда не думал о том, чтобы выделиться среди остальных. Я знаю свои сильные стороны. Например, у меня неплохо получается раздавать голевые передачи (смеется). Конечно, мне нравится забивать голы, но нужно быть честным: у меня совсем другие сильные стороны.

– Вы забили великолепный гол «Лудогорцу» на групповом этапе Лиги чемпионов…
– И не только. За всю карьеру я забивал немало хороших мячей, но этот, конечно, особенный.


– Согласны с тем, что сейчас вы переживаете самый лучший момент в своей карьере?
– Думаю, в моей спортивной жизни всегда хватало позитивных моментов. Сейчас это не просто лучший, а великий момент в моей карьере.

– Чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев?
– Думаю, удачи. К тому же, в таком турнире, как Лига чемпионов этого недостаточно. Вспомнить хотя бы матч с «Баварией»… в той игре нам не хватило уверенности. В данном вопросе очень и очень много факторов, влияющих на итоговый результат.

– Верите в победу «Арсенала» в Лиге чемпионов?
– Надеюсь на это. У нас есть отличная команда, которая способна бороться с любым соперником. Как я говорил ранее, нам просто не везет, – сказал Озил.

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