Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил дал интервью мадридскому изданию Marca.
«Болельщики до сих пор просят вернуться»
– Изменился ли Озил после своего перехода в «Арсенал»?
– Думаю, я остался тем же парнем. Всегда стараюсь помнить о том, каким я был в начале своей карьеры. Конечно, время, проведенное в Мадриде, просто так не забыть. Прошло уже три года с того момента, как я переехал в Англию, но вспоминаю о «Реале» до сих пор.
– У вас есть
футбольный кумир?
– Да. Это Зинедин Зидан. Я всегда хотел быть похожим на него.
– Как вы оцените свое
выступление в мадридском клубе?
– На «отлично». «Реал» – великая команда. В чемпионате Испании мне удалось поиграть с футболистами самого высокого класса. У меня много друзей в Мадриде, а болельщики всегда относились ко мне очень тепло. Многие фанаты до сих пор шлют сообщения с просьбой вернуться.
– И как вы отвечаете
на эти просьбы?
– Улыбкой и благодарностью. Повторюсь, фанаты очень тепло ко мне относятся до сих пор. Такое отношение сложилось ко мне с первого дня в «Реале». Сейчас я выступаю за «Арсенал», но они до сих пор поддерживают меня в непростых ситуациях и желают удачи. Благодарен им за все.
– Возможно ли ваше
возвращение в «Реал»?
– Никогда не знаешь, что случится в будущем. Это футбол, и здесь все возможно. Тем не менее, я счастлив выступать за «Арсенал». Посмотрим.
«Стараюсь играть, как Зидан»
– Вы говорите, что
Зидан был вашим кумиром. Чему вы научились у него?
– Будучи ребенком, я смотрел каждый матч с его участием. Даже сейчас я стараюсь играть, как он. Зидан – настоящий пример для подражания. Очень нервничал, когда впервые встретил этого человека в Мадриде. А он, в свою очередь, успокоил меня и помог поверить в собственные силы. У нас хорошие отношения.
– Как вы оцените
Зидана в качестве тренера?
– Думаю, он отличный специалист. Нет ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в первый же сезон на тренерском мостике. Рад за него. У Зидана отличный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего.
«Скучаю по Мадриду»
– В субботу нас ждет
класико…
– Каждый хочет посмотреть эту игру, потому что нет в мире матча интереснее, чем этот. Желаю обеим командам удачи, но, конечно, я хочу, чтобы выиграл именно «Реал». Буду болеть за своих бывших партнеров.
– Переживаете за
команду?
– Конечно! Я был очень рад, когда им удалось выиграть Лигу чемпионов. Когда команда Зидана проигрывает, мне становится грустно. Я испытываю к этому клубу особые чувства.
– Скажите честно: вы
посещаете Мадрид в свободное время?
– Могу сказать, что я скучаю по этому городу. Здесь всегда солнечно. Я ведь уже говорил ранее, что с «Реалом» меня связывает многое: и футболисты, и тренерский штаб, и болельщики. Теперь я счастлив в «Арсенале», но никто не знает, что случится завтра.
– Жалеете ли о своем
уходе из «Реала»?
– Никогда не совершаю ошибок. Доволен тем, как все сложилось. Выступление в чемпионате Англии – настоящее путешествие.
– Вы стали сильнее с
момента своего ухода?
– Теперь у меня больше опыта. Но, на мой взгляд, я всегда выступал на высоком уровне. Самое главное то, что я по-прежнему счастлив играть в футбол. Стараюсь учиться каждый день. У меня еще есть время улучшить свои качества и выйти на новый уровень.
«Арсеналу» не хватает удачи»
– Как вы думаете,
желание получить индивидуальную награду вредит команде?
– Этот вопрос нужно адресовать тем, кто любить забивать голы. Я, в свою очередь, командный игрок. Никогда не думал о том, чтобы выделиться среди остальных. Я знаю свои сильные стороны. Например, у меня неплохо получается раздавать голевые передачи (смеется). Конечно, мне нравится забивать голы, но нужно быть честным: у меня совсем другие сильные стороны.
– Вы забили
великолепный гол «Лудогорцу» на групповом этапе Лиги чемпионов…
– И не только. За всю карьеру я забивал немало хороших мячей, но этот, конечно, особенный.
– Согласны с тем, что
сейчас вы переживаете самый лучший момент в своей карьере?
– Думаю, в моей спортивной жизни всегда хватало позитивных моментов. Сейчас это не просто лучший, а великий момент в моей карьере.
– Чего не хватает «Арсеналу»
для завоевания трофеев?
– Думаю, удачи. К тому же, в таком турнире, как Лига чемпионов этого недостаточно. Вспомнить хотя бы матч с «Баварией»… в той игре нам не хватило уверенности. В данном вопросе очень и очень много факторов, влияющих на итоговый результат.
– Верите в победу «Арсенала»
в Лиге чемпионов?
– Надеюсь на это. У нас есть отличная команда, которая способна бороться с любым соперником. Как я говорил ранее, нам просто не везет, – сказал Озил.