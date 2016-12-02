Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты первого тура
В рамках 16-го тура РФПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Николаем Рогановым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником Prowler_1973, набравший максимальное количество очков по итогам 15-го тура.
«Урал» – «Ростов» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» – 0:1
Прогноз читателей – 0:0
«Рубин» – «Арсенал» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» – 3:1
Прогноз читателей – 2:0
ЦСКА – «Оренбург» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» – 2:1
Прогноз читателей – 1:0
«Зенит» – «Уфа» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» – 0:0
Прогноз читателей – 1:0
«Терек» – «Краснодар» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» – 2:1
Прогноз читателей – 1:2
«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» – 0:1
Прогноз читателей – 0:1
«Томь» – «Локомотив» – 1:6
Прогноз «Советского спорта» – 0:0
Прогноз читателей – 0:1
«Анжи» – «Амкар» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» – 0:1
Прогноз читателей – 0:0
Общий счет – 11:9 в пользу Николая Роганова.
«Советский спорт» повел в серии со счетом 1-0.
В 17-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником 251436.