«Больше всего соскучился по сыну». Как Сергея Карякина встретили в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, сыгравший вничью классическую часть матча на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном и уступивший только на тай-брейке, вернулся в пятницу из Нью-Йорка в Москву.

Когда-то, еще во времена Советского Союза, шахматистов в буквальном смысле носили на руках. Любители шахмат со стажем помнят, как встречали, например, Тиграна Петросяна в Ереване или Михаила Таля в Риге. Подхватывали машину на руки и несли. Сейчас все в этом плане намного спокойнее. В аэропорт «Шереметьево» ранним утром пятницы встретить достойнейшего претендента на шахматную корону Сергея Карякина, сыгравшего вничью матч в классические шахматы с норвежцем Магнусом Карлсеном и уступившего только на тай-брейке, не встречали транспарантами ни ученики условных школ «Белая ладья» или «Клуба четырех коней», ни какие-либо другие представители общественности. Да, фотографов и тележурналистов было довольно много, но и они в какой-то момент метнулись в сторону, когда увидели вышедшего из зоны таможенного контроля странного человека в оранжевой куртке и шлепанцах на босу ногу. Это был боец Джефф Монсон, летевший с Карякиным в одном самолете.

Вскоре появился и сам Сергей. Усталость была написана у гроссмейстера на лице – три недели напряженных многочасовых баталий бесследно не проходят, да и десятичасовой перелет не помог.

– Больше всего соскучился по сыну, – признался Карякин. – Больше 40 дней его не видел. Как сказала моя супруга Галия, он начал делать свои первые шаги. Это очень трогательный момент, а я его пропустил. Поэтому как только приеду домой, устремлюсь к нему. А потом уже буду отдыхать.

– С какими мыслями летели домой?

– С чувством благодарности тем, кто меня поддерживал. Спасибо болельщикам, спонсорам, Российской шахматной федерации. Также хотел бы поблагодарить правительство и самого Владимира Владимировича Путина, который за меня болел.

– В Нью-Йорке за вас, говорят, тоже многие болели...

– Да, я это чувствовал. Особенно в последние дни, когда решалось, кто из нас победить. Спасибо также всем моим тренером — каждый внес свою лепту в итоговый результат. А результат я считаю хорошим. Несмотря на то, что не удалось в конце додавить соперника, я сражался в целом очень хорошо, и мне не стыдно возвращаться домой.

– Готовы через два года вновь бросить вызов Карлсену?

– Конечно. Приеду, отдохну, начну подготовку. Передо мной стоит задача вновь выиграть турнир претендентов. Ну а то, что я могу бороться с Магнусом, я уже показал.

Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина (фоторепортаж)

– С Карлсеном распрощались как друзья, или злость осталась?

– У меня с ним абсолютно нормальные отношения. Вся наша злость заканчивается за шахматной доской. А вне доски я его поздравил с днем рождения, когда мы играли решающий тай-брейк. Конечно, наша дуэль не закончена, и я надеюсь сказать в ней последнее слово.

– Раскройте секрет: вы не видели ничейный вариант в десятой партии, или не пошли на него, потому что он был неясный?

– Там произошла как бы психологическая ловушка, - поясняет Карякин. - Магнус был практически обязан играть на победу, это был его предпоследний белый цвет. Мы оба видели очевидную жертву фигуры — взятие конем на f2, которое я мог сделать. Но я почему-то был уверен, что Магнус столь примитивно не «зевнет». И практически этот ход не считал. Может быть, я слишком почтительно отнесся к Магнусу, и надо было вести себя более нагло.

– Все восхищались тем, как вы обороняетесь. Может быть, что-то подскажете футболистам в этом плане — ведь известно, что вы болельщик «Спартака»?

– К сожалению, в последнем матче «Спартак» не смог, мягко говоря, показать все, на что способен, - отвечает гроссмейстер, имея в виду разгромное поражение «красно-белых» от «Крыльев Советов». – Но в понедельник собираюсь пойти на их матч и, надеюсь, принесу «Спартаку» удачу.

– С вами в одном самолете летел Джефф Монсон...

– Да, мы с ним познакомились и сфотографировались. Он сказал, что любит шахматы. Интересное знакомство и неожиданное.