Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает игру «Спартака» в Самаре.

Версии и стереотипы

Когда-нибудь «Спартак» должен был проиграть. В футбольном мире нет команд, которые все время побеждают. Возможно, «Спартак» должен был проиграть именно так, как это случилось вчера, – обидно, больно, страшно. Всю осень красно-белые играли на пределе своих возможностей, о чем я писал после победы над «Тереком», но понимания не нашел. А на максимуме нельзя играть весь сезон. Сбой неминуем, даже если в календаре нет ни Кубка, ни еврокубков. В Самаре этот сбой произошел. И запаса прочности не оказалось.

Версий случившегося несколько. Первая – травмы. Отметаем. Потери – Боккетти и Зе Луиш. И без них справлялись. Вторая – мороз. Отметаем тоже. В Томске было не лучше, но там получилась игра, несмотря на скромную победу. Третья – усталость. Может быть. Еще в Грозном, когда «Терек» взял мяч под контроль, а «Спартак» не мог отодвинуть игру, показалось, что функционально команда подсела. Да, для красно-белых существует только один фронт, им проще. Но усталость-то, как ни крути, все равно накапливается.

Я склоняюсь к четвертой версии – банальной недооценки соперника. Блестящая серия, победа в первом круге (и мы не знаем, как футболисты это дело отметили; а ведь это тоже можно рассматривать как версию), шесть очков от «Зенита». Эйфория, головокружение от успехов, весь мир лежит у ног! А тут какие-то «Крылья Советов», которые и не видать с высоты турнирной таблицы. Да и сколько дней было для подготовки? Четыре? Хватило ли их для осознания того, что нынешние «Крылья Советов» вовсе не те, что были раньше?

Только представьте себе: в трех последних турах «Крылья Советов», освободившиеся от антифутбольных оков Франка Веркаутерена, становились лучшей атакующей командой премьер-лиги. Они великолепно играли с «Уралом», вели в счете на «Петровском», разгромили «Томь». Они в самые сжатые сроки обучились быстрым атакам. Знал ли все это «Спартак»? Или стал жертвой стереотипного мышления, что «Крылья Советов» – унылый, с пятью защитниками играющий и забивающий по 0,75 гола за матч соперник?

Это объяснение видится мне самым правдоподобным. С учетом и внезапной метаморфозы «Крыльев» с приходом Вадима Скрипченко, и безоговорочного лидерства «Спартака», которое должно было (не первый день живем) раздуть самомнение игроков. Версия о функциональном спаде звучит неубедительно. Проблемы в «физике» проявляются во вторых таймах, когда кислорода не хватает и ноги не бегут. Но «Спартак» встал уже на первых минутах. Даже Глушаков, который в этом сезоне гепардом носится по полю, сник.

Самара. «Спартак». Карпин и Каррера

Мельгарехо и Фернандо

В модели «Спартака» Давыдов расположился выше всех и был самым активным в атаке – 4 удара за час. Промес сместился левее, Зобнин – правее. Мельгарехо очутился на позиции Ананидзе. Впервые «Спартак» играл по такой атакующей конструкции, в которой не оказалось исполнителя последнего паса. Массимо Каррера не то чтобы ошибся с составом – можно подумать, у него богатый выбор, но очевидно, что вместо Мельгарехо должен был играть кто-то другой. Это самая проблемная зона «Спартака» на сегодняшний день.

Но в этом матче обострившаяся проблема плеймейкера была вторична. Если бы у «Спартака» не было только последнего паса (4 точных острых паса – личный антирекорд сезона), это еще можно было бы как-то пережить. Но у «Спартака» не было никакого паса. Вся игра по традиции шла через Фернандо. Точность передач бразильца составила 82%. И это при его среднем показателе 89%. Он совершил 18 потерь мяча – что-то невероятное для опорника. Даже центрфорварды, которые всегда под прессингом, теряют мяч реже.

Атакующая игра не получалась изначально. Соперник переигрывал «Спартак» с первых минут. Он меньше владел мячом, но был подвижнее, интереснее и острее. И тут не надо ничего сочинять и додумывать. Просто «Крылья Советов» лучше перемещались, играли более организовано, грамотно перестраивались и использовали территорию. И пока «Спартак» все еще пытался осознать, что приехал не к той команде, которую видел и о которой слышал последние полтора сезона, «Крылья Советов» следовали своему плану.

А потом был ошибочно назначенный пенальти. Нервы заиграли. При Каррере «Спартак» пропускал первым только в трех матчах – и все три матча проиграл. Переломным стал не второй гол «Крыльев», а первый. Уже после пенальти гости помчались вперед, позабыв все, чему их учили. На футболистов как будто нашло затмение. Рухнула вся конструкция, казавшаяся прочной. «Спартак», раскрывшийся и недооценивший контратаки соперника, был обречен. У «Крыльев» получалось все. И после перерыва началась паника.

Кошмарная игра «Спартака» в обороне. Подробный разбор

Выводы и уроки

У «Спартака» в Самаре был аномально высокий брак во всех созидательных действиях. Точность передач – на два процента ниже, чем в среднем за сезон. Точность острых передач – на 31%, точность передач в штрафную площадь – на 19%. По двум последним показателям красно-белые стали одной из худших команд 16-го тура. За весь матч точными острыми передачами отметились лишь Промес (дважды), Ещенко и Зобнин. Никогда еще «Спартак» не выглядел столь беспомощно в комбинационной игре.

В большой минус ушел и другой индивидуальный показатель – обводки. В 16-м туре хуже эффективность показали только «Арсенал» и «Оренбург». У «Крыльев», кстати, – 60%. У них состав более классный? Как-то подозрительно, что матч провалили сразу все. Может, действительно отмечали победу в первом круге? Крепко, долго, за большим столом… Но оставим эти инсинуации. Версия о недооценке убедительна и, главное, футбольна. Хотя, разумеется, нельзя отбрасывать ни вспышки на Солнце, ни даже опыты инопланетян.

Если и есть какой-то плюс в этом фиаско, то это, конечно, урок, который должны извлечь в «Спартаке». Очень кстати сбили спесь, опустили с небес на землю грешную, показали то, что многие за этими бесконечными 1:0 отказывались видеть – у команды нет запаса прочности, ей жизненно необходимо усиление. Все может быть еще хуже: разгром в Самаре – не какой-то случайный сбой, а сбой системный. Но это может подтвердить только матч с «Рубином». И даже если это так, какая разница – впереди зимний перерыв.