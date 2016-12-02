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Александр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои ворота

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои ворота
Источник: ФК «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.

– Не столько само поражение, сколько столь крупный счет стал неожиданностью. Предпосылок к этому я не видел в предыдущих матчах. Но игра «Спартака» не так стабильна, чтобы мы могли сказать, что это лидер чемпионата и он может приехать в любой город и обыграть любую команду. Мы видим, что «Спартак» провел удачную серию игр, но не закрепил свою игру.

Выпал Зе Луиш и в атаке у «Спартака» практически ничего не получается. Моменты можно создавать, но их нужно реализовать. С этим на сегодняшний день есть проблемы. Когда рядом был Зе Луиш. другим было легче забивать. Он и сам забивал.

– «Спартак» долго не пропускал. Сейчас сразу четыре мяча…
– Оборона – это не три-четыре футболиста, а вся команда. Вчера она не оборонялась, играла в разнобой. Я лично не мог понять, как команда обороняется. И пустые фланги обороны говорили о том, что ни Андрей Ещенко, ни Дмитрий Комбаров со своими обязанностями не справляются. Первая обязанность – обороняться, вторая – атаковать. Они выбрали другой путь, на котором находились до победной серии. Вчера спартаковцы играли неправильно.

Кошмарная игра «Спартака» в обороне. Подробный разбор

– Но почему?
– Я уже вроде объяснил. Они стали играть, как играли до победной серии. Они посчитали, что «Крылья Советов» - команда ниже уровнем. И они могут своими активными действиями в атаке подавить соперника. «Крылья» оказались крепким орешком. Не уступали и даже переиграли спартаковцев.

– То есть сказалась недооценка соперника?
– Переоценка себя. Прямая обязанность игроков обороны – не пропустить гол. Потом уже можно подыграть и подключиться в атаку. Но это потом, а в первую очередь – защита.

– Не допустила ли ошибок судейская бригада?
– Вы сами все видели. Я о судействе не говорю с тех пор, как завершил тренерскую деятельность. Все судят неоднозначно. Может, арбитры и ошибались. Я не знаю.

– Ключевым моментом матча стало назначение пенальти или упущенная «Спартаком» возможность забить гол в конце первого тайма?
– Что такое ключевой момент? Можно было отыграться и при счете 0:2. Бывало и с 0:3 команда уходила от поражения. Ключевым моментом стало то, что спартаковцы вышли, переоценив себя. Это было в самом начале встречи.

– Может, спартаковцы уже начинали думать о чемпионстве?
– Только первый круг закончился. Как же можно думать о чемпионстве? С такой игрой, которую вчера показал «Спартак», можно и на восьмом месте оказаться. Даже на десятом.

– Почему в последних матчах так невыразительно играет Квинси Промес? Очень мало остроты по сравнению с тем, как он играл на старте сезона.
– На этот вопрос лучше ответить главный тренер «Спартака». Промес играет на сегодняшний день так, как он готов. Не забивает, потому что выручают вратари, а его передачи в голы не воплощают партнеры. Моменты у него все же есть.

Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»

– Матч показал много проблем. Какие позиции требуют усиления?
– В обороне очень нестабильно. Значит туда надо брать стабильных хороших игроков. Да и на другие позиции игроки бы пригодились.

– Но вас в первую очередь беспокоит защита?
– Она в «Спартаке» меня всегда беспокоила. Даже когда я пришел в команду. Она и тогда меня беспокоила. А как же? Если команда пропускает столько голов.

– Но сколько матчей «Спартак» провел на «ноль». Значит, что-то там работало.
– Что-то работало, правильно. Игроки услышали тренера и выполняли его требования. Вчера они Массимо Карреру не слышали и забыли все то, что он им говорил. Зато вспомнили все то, что было до него.

– В таком случае, не могу не спросить. Популярный нынче спор среди спартаковских ветеранов. Нынешняя команда – это «Спартак» Карреры или Дмитрия Аленичева?
– Что такое «Спартак» Аленичева или «Спартак» Карреры? Был Микаэль Лаудруп. Его уволили. Все говорят, что это еще команда Лаудрупа. Был Мурат Якин. Его убрали. Все говорят, что это еще база, которую заложил Якин. Сейчас ушел Аленичев, а говорят, что это команда Аленичева. Нет. Это команда «Спартак». И играет она под руководством Карреры. И она показывает такую игру, которую может играть под руководством Карреры. Завтра уйдет Каррера и придет Николай Иванович Киселев. Тогда это будет команда «Спартак», играющая под его руководством.

– В связи с последней игрой, чего ждете от матча с «Рубином»?
– Игра не будет легкой. У «Рубина» интересные игроки в атаке, индивидуально сильные. И они хотят побеждать. Жду тяжелый матч.  

– Вас не удивит, если и здесь «Спартак» очков не досчитается?
– Почему? Это игра. У «Спартака» может быть 15 моментов, а у «Рубина» - один. И казанский клуб может победить. Или наоборот. Слабых соперников нет. Если ты недооценил кого-то – получи в свои ворота.

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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