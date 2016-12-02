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Растим мышечную массу: урок десятый – широчайшие

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растим мышечную массу: урок десятый – широчайшие

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 10. ДЕЛАЕМ СПИНУ ДИНОЗАВРА

За счет чего в первую очередь прибавляется мышечная масса? Правильно! За счет больших мышечных массивов ног и спины.

О том, как заиметь широчайшие, которые не будут влезать в рубашку, расскажем в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT. Да, речь снова пойдет о базе. Тяги в наклоне, становая и румынская тяга и в заключение – гиперэкстензии, чтобы мышцы спины, загруженные до предела, сказали вам «спасибо».

Другие уроки: 

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу

Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной 

Видео 8. Задняя поверхность бедра 

Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц


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