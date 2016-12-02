Пешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в Самаре

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о крупном поражении «Спартака» в Самаре.

Можно, безусловно, до бесконечности спорить о том, в чем же решающая разница между «Спартаком» Аленичева и «Спартаком» Карреры, но есть между этими двумя командами одно бесспорное сходство: они категорически не способны проводить два матча в неделю на своем максимуме, что лишний раз показала игра в Самаре.



И Массимо надо, конечно, сказать Дмитрию большущее спасибо за то, что он избавил его от еврокубковых мучений. Ведь могли тогда проползти киприотов нулевой ничьей - и начальство клубное сочло бы такой проход позором - вторым подряд после пятого места - и все равно уволило бы Аленичева, назначив Карреру и.о. на время переговоров с Бердыевым. А пока бы переговоры эти шли так же тяжело, как, собственно, и проходили, «Спартак» завалился бы во втором отборочном раунде Лиги Европы - и приключения фартового итальянца в России закончились, почти не начавшись.

Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»

Потому что Массимо Каррера пока оказывается категорически бессилен против любого уплотнения игрового графика - будь то теплый Хабаровск либо хладная Самара. Ноль забитых, пять пропущенных, минус один титул и серьезные сомнения в статусе главного фаворита чемпионской гонки - хотя бы потому, что на ее финише придется играть в похожем, гибельном для «Спартака» графике.



И покуда редкий иностранец из тренеров сумел разгадать эту заковыку русской футбольной души - умение взять паузу среди недели, устраивая себе выходной на поле. И ведь легионеры с удовольствием бросаются поддерживать эту пешую забастовку - где вчера были Промес, Фернандо. Мельгарехо? Да и вообще – кто, кроме Реброва с Давыдовым находился мыслями не в отпуске? Просили же эту игру куда-нибудь перенести...

Самара. «Спартак». Карпин и Каррера. Колонка Юрия Цыбанева