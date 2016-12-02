Пешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в Самаре
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о крупном поражении «Спартака» в Самаре.
Можно, безусловно, до бесконечности спорить о том, в чем же
решающая разница между «Спартаком» Аленичева и «Спартаком»
Карреры, но есть между этими двумя командами одно бесспорное сходство: они
категорически не способны проводить два матча в неделю на своем максимуме, что
лишний раз показала игра в Самаре.
И Массимо надо, конечно, сказать Дмитрию большущее спасибо за то, что он избавил его от еврокубковых мучений. Ведь могли тогда проползти киприотов нулевой ничьей - и начальство клубное сочло бы такой проход позором - вторым подряд после пятого места - и все равно уволило бы Аленичева, назначив Карреру и.о. на время переговоров с Бердыевым. А пока бы переговоры эти шли так же тяжело, как, собственно, и проходили, «Спартак» завалился бы во втором отборочном раунде Лиги Европы - и приключения фартового итальянца в России закончились, почти не начавшись.
Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»
Потому что Массимо Каррера пока оказывается категорически бессилен против
любого уплотнения игрового графика - будь то теплый Хабаровск либо хладная
Самара. Ноль забитых, пять пропущенных, минус один титул и серьезные сомнения в
статусе главного фаворита чемпионской гонки - хотя бы потому, что на ее финише
придется играть в похожем, гибельном для «Спартака» графике.
И покуда редкий иностранец из тренеров сумел разгадать эту заковыку русской футбольной души - умение взять паузу среди недели, устраивая себе выходной на поле. И ведь легионеры с удовольствием бросаются поддерживать эту пешую забастовку - где вчера были Промес, Фернандо. Мельгарехо? Да и вообще – кто, кроме Реброва с Давыдовым находился мыслями не в отпуске? Просили же эту игру куда-нибудь перенести...
Самара. «Спартак». Карпин и Каррера. Колонка Юрия Цыбанева
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция