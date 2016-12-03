Хави: Отрыв «Реала» в турнирной таблице давит на игроков «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча каталонской команды с мадридским «Реалом» дал интервью изданию Mundo Deportivo.



– Как вы думаете, Лионель Месси покинет клуб?

– Мы часто общаемся. Вижу, как он счастлив выступать за «Барселону». Скажу честно: я не обсуждал с ним эту тему. Вместе с тем, я не вижу Месси в составе другой команды. Если бы мне предложили заключить пари, я бы с радостью согласился, потому что знаю, что Лео никуда не уйдет.

– Что скажете о сегодняшнем матче с «Реалом»?

– Это особая встреча, в которой разница очков не имеет никакого значения. Вы можете отставать от «Реала» на 20 баллов, но ведь это не изменит сути самого «класико». Нас ждет большая игра. Несмотря на все это, я допускаю, что игроки «Барселоны» испытывают давление из-за отрыва в турнирной таблице.

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– Почему команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад»?

– Думаю, Луис Энрике требует от всех футболистов уделять больше внимания обороне. Будь ты Месси, Неймар или Луис Суарес. Все должны выполнять тренерские установки. Если этого не происходит, у вас появляются проблемы. Не думаю, что нужно анализировать только эту игру.

– В чем сила нынешней «Барселоны»?

– Мы помним, на что делал ставку Хосеп Гвардиола. Он уделял огромное внимание игрокам центра поля. Сейчас «Барселону» тренирует Энрике, который рассчитывает на тройку нападения. Однако, игровой стиль «Барселоны» никогда не станет другим, кто бы не тренировал этот клуб.

– Сказалось ли на игре команды отсутствие Андреса Иньесты?

– Конечно, ведь он является важным футболистом. Очевидно, Андрес позволяет «Барселоне» лучше контролировать мяч. Думаю, он сыграет с «Реалом».

– Что скажете о «Реале» Зидана?

– Это очень сильная команда. Они работают вместе, как настоящий коллектив. У Зидана отличный тренерский штаб, а игрокам хорошо понятны его требования.

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– Кого бы вы отметили в составе мадридской команды?

– Мне нравится Лука Модрич, а также Марсело, который показывает невероятный уровень футбола. Также неплохо выступают Лукас Васкес и Дани Карвахаль. Эти ребята вносят огромный вклад в успехи своей команды.

– Кто является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»?

– Если учитывать титулы, то, конечно, Криштиану Роналду. Но если мы говорим о лучшем футболисте планеты, то здесь для меня нет никаких сомнений. Это Месси.

– Что скажете о желании Жерара Пике стать президентом «Барселоны»?

– У него есть лидерские качества. Думаю, у Пике это получится.

– Видите себя тренером команды, если Пике все-таки станет президентом клуба?

– Это мечта. Не более того. Но это хорошая идея, постараюсь о ней не забыть, – отметил Хави.

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