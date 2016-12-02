А Миранчук-то – дриблер! Лучшие игроки 16-го тура по ТТД

«Советский спорт» подводит статистические итоги 16-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (всего/удачные)

1. Лукас Фернандо («Спартак») – 161/129 (80%)

2. Александр Головин (ЦСКА) – 138/116 (84%)

3. Роман Зобнин («Спартак») – 130/108 (83%)

В трех турах из четырех последних Фернандо – лучший по количеству ТТД. Объем работы выдает огромный, вся команда играет через него. Но в этот раз бразилец отличился только в количестве, но не в качестве. Неприлично большой для опорника процент брака, низкая точность длинных передач (всего 45%), 18 потерь мяча (худший показатель в команде), да и выигранных единоборств меньше половины – 48%. И это не первый матч, в котором Фернандо разочаровал. Поначалу он смотрелся намного сильнее.

Удары (всего/в створ)

1. Александр Коломейцев («Локомотив») – 4/3 (75%)

2. Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 6/2 (33%)

3. Резиуан Мирзов («Терек») – 4/2 (50%)

«Локомотив», раздавивший «Томь», стал лучшей командой тура по количеству ударов по воротам (18) и по ударам в створ (10). Немудрено, что в топ-10 сразу три представителя этой команды, лучший из которых Коломейцев. Отметим и нападающего «Крыльев Советов», который нанес наибольшее количество ударов. И вообще к этому парню стоит присмотреться. В последних четырех турах он не уходил с поля без результативного действия – два гола и две голевые передачи. Плюс, конечно же, заработанный пенальти.

Острые передачи (всего/точные)

1. Владислав Игнатьев («Локомотив») – 7/4 (57%)

2. Александр Головин (ЦСКА) – 7/4 (57%)

3. Никита Бурмистров («Арсенал») – 6/4 (67%)

Удивительно, но каждый из этой тройки сделал столько же точных острых передач, сколько весь «Спартак» в Самаре. И вновь игрок «Локомотива» на первом месте. Всего железнодорожники сделали 35 острых передач (63%) – больше всех. Лучшим по общему количеству передач стал Фернандо – 102 (82%). Он же больше всех передач получил – 73. Наибольшее количество навесов выполнил Милад Мохаммади («Терек») – 7 (29%), а передач в штрафную площадь соперника – Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 15 (67%).

Единоборства (всего/выигранные)

1. Лоренцо Эбесилио («Анжи») – 34/22 (65%)

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30/22 (73%)

3. Илья Кутепов («Спартак») – 30/21 (70%)

Эбесилио впервые попал в топ. В него не вошел нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, показавший потрясающий результат по количеству единоборств – аж 48! Да выиграл автор четвертого гола в ворота «Спартака» только 33% дуэлей. Фернандес стал лучшим в оборонительных единоборствах (26/81%) и единоборствах внизу (20/85%), а нападающий «Ростова» Александр Бухаров – в атакующих (25/61%) и верховых (23/65%). Отметился армейский супермарио и в отборах мяча – стопроцентный показатель! 10 из 10.

Обводки (всего/удачные)

1. Алексей Миранчук («Локомотив») – 12/9 (75%)

2. Бернард Бериша («Анжи») – 11/7 (64%)

3. Йоан Молло («Крылья Советов») – 11/7 (64%)

Футболист «Локомотива» становится лауреатом и в этой номинации. Миранчук, как и вся команда, провел прекрасный матч, хотя и играл правее, на позиции Александра Самедова. Но вот напасть – не принял участия ни в одном из шести забитых мячей, если говорить о голах и голевых передачах. Что-то вот не идет у него в этих компонентах. А ведь смотрят в первую очередь на них, когда говорят об атакующем полузащитнике. Ну и ладно. Зато с дриблингом все в порядке. Даже Бериша и Молло остались позади. А такое бывает редко.

Другие интересные цифры тура

24 потери мяча у Корниленко.

18 подборов мяча на счету Игоря Денисова («Локомотив») и Кантемира Берхамова («Арсенал»).

15 перехватов совершил Евгений Башкиров («Крылья Советов»), один из них – на чужой половине поля. Такой же показатель у Виктора Васина («Уфа»).

4 сейва на счету вратаря «Арсенала» Михаила Левашова.

6 фолов совершил Жонатас («Рубин»), став самым грубым игроком тура. Столько же раз правила нарушали на Георги Миланове (ЦСКА) и Януше Голе («Амкар»).