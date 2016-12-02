Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отработанный материал? 7 ссылок в дубль: от Тихонова до Самедова

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» вспоминает, за что тренеры отправляли звезд отечественного футбола работать с дублирующим составом, и что за этим следовало.

Александр Самедов

Юрий Семин сослал Александра Самедова в дубль – одна из главных новостей пятницы, последовавшая за триумфальной, хоть и волевой, победой «Локомотива» над «Томью» со счетом 6:1.

В той встрече Александр Самедов, один из лидеров «железнодорожников» последних лет, остался на скамейке запасных. На следующий день стало известно, что он продолжит работу с молодежным составом клуба.

«Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодёжной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет», – объяснил свое решение главный тренер «Локомотива» Юрий Семин журналисту ТАСС (http://tass.ru/).

Болельщики же подозревают, что причины перевода в дубль лидера команды кроются не столько в его плохой игровой форме, сколько в решении футболиста покинуть клуб. Если верить слухам, уже в зимнее трансферное окно Самедов может оказаться в московском «Спартаке». Вот Семин и не выпускает играть за свою команду футболиста, который этого делать не хочет.

Андрей Тихонов

«Отработанный материал» – такого эпитета в 2000 году от легендарного Олега Романцева удостоился многолетний лидер и капитан «Спартака» Андрей Тихонов. Главная звезда была переведена в дубль. Доподлинно о причинах такого решения тренера до сих пор не известно. Поговаривают, что футболист заступился за своих партнеров перед авторитарным тренером, обрушившимся на них после поражения от мадридского «Реала». Как Романцев поступает с теми, кто становится у него на пути? Отправляет в дубль. Вскоре Тихонов покинул клуб и перебрался в самарские «Крылья Советов».

Дмитрий Аленичев

Не избежала участь работы с молодежным составом и одного из приемников Андрея Тихонова в роли капитана красно-белого клуба – Дмитрия Аленичева. Лидер команды в какой-то момент перестал выходить на поле в основном составе «Спартака», которым в 2006 году руководил Александр Старков. От обиды футболист дал разгромное интервью, в котором обвинял Старкова во всех грехах. За это Дмитрий был переведен в дубль и вскоре покинул «Спартак».

Егор Титов

Видимо, в «Спартаке» мода такая – отправлять капитана команды в молодежку. Так произошло и с Егором Титовым. Еще одну легенду «народной» команды отправил в дубль его бывший партнер по «Спартаку», а в 2008 году главный тренер клуба, Станислав Черчесов. Вслед за Егором Титовым последовали Максим Калиниченко и бразилец Моцарт. Причина была прозаична – разгромное поражение от главного врага – ЦСКА. В основу сосланные футболисты так и не вернулись – разъехались кто куда. Вскоре Титов оказался с Тихоновым в одной команде – в «Локомотиве» из Астаны.

Игорь Денисов. Трижды

И снова капитан, и снова – дубль. В 2012 году состав питерского «Зенита» пополнился сразу двумя дорогими звездами европейского футбола – бразильцем Халком и бельгийцем Акселем Витселем. На покупку игроков ушло по неофициальным данным порядка 100 миллионов евро, а зарплата новичков составила 5-7 миллионов евро. Такой поворот не устроил капитана «Зенита» Игоря Денисова, который хотел получать не меньше Халка. Перед кубковым матчем с «Крыльями Советов» Игорь заявил, что у него «нет мотивации» выходить на поле. Итальянский тренер Лучано Спаллетти сослал Денисова в дубль. К концу сезона клуб покинули оба.

Но это еще не все. Игорь Денисов – настоящий рекордсмен по количеству переводов в дубль. Вскоре после «Зенита» он оказался в столичном «Динамо», где дважды переживал ссылку. Впервые это произошло при Станиславе Черчесове. По слухам, Денисов при всей команде позволил себе не согласиться с выбором состава на игру. Возникла перепалка и игрок оказался в дубле. Руководство клуба встало на сторону тренера.

После увольнения Черчесова клуб возглавил Андрей Кобелев. Но и с ним Денисов ужиться не смог и вновь отправился к знакомым уже молодым футболистам. Причиной стали разногласия с врачом клуба, отказавшимся отпускать футболиста на основании того, что «он себя неважно чувствует». Теперь Денисов играет в «Локомотиве» на правах аренды, но его трудовая книжка все еще лежит в сейфе в офисе «Динамо». Кобелев – безработный.

Алан Дзагоев

Есть традиции отправлять в ссылку футболистов и в столичном ЦСКА. Газзаев в свое время так журил Вагнера Лава и растолстевшего Даниэля Карвальо. Но самый громкий случай произошел уже при Леониде Слуцком. В одной из встреч тренер принял решение снять с игры лидера команды Алана Дзагоева. Футболист поле покинул, но перед этим выказал свое недовольство решением наставника и демонстративно не подал Слуцкому руки. В итоге Алан оказался в молодежной команде. Чем закончилась эта история? И Алан и Леонид Викторович продолжают трудиться на благо «армейцев», во всяком случае пока.

Джано Ананидзе

И снова «Спартак». На этот раз в дубль был сослан молодой воспитанник клуба Джано Ананидзе. Официально эта информация не подтверждалась, но источники утверждают, что игрок отказался лететь на кубковую встречу в Комсомольск-на-Амуре. Тогда на игру отправился дублирующий состав. Джано же якобы заявил, что он – игрок основы, и не собирается отправляться на матч с дублем. Как мы все знаем, Джано и сегодня продолжает приносить пользу своей родной команде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Геркус: У Самедова контракт, об уходе из «Локомотива» говорить не стоитПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о положении полузащитника Александра Самедова, который был отправлен наставником команды Юрием Семиным в дубль.Александр Самедов: Перевод в дубль? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не стал комментировать свой перевод в дубль по решению главного тренера Юрия Семина.Владимир Эштреков: В «Локомотиве» есть футболисты, которые могут заменить СамедоваБывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказал свое мнение по поводу того, нужен ли железнодорожникам полузащитник Александр Самедов.Семин перевел Самедова в дубльГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дубль.Юрий Семин: Самедов не понравился при разговоре и на тренировкеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему оставил в запасе Александра Самедова.По конспектам Аленичева. Как Слуцкий доигрывал с шестью защитникамиПо конспектам Аленичева. Как Слуцкий доигрывал с шестью защитникамиОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает об удивительной конструкции ЦСКА в концовке матча с «Оренбургом».Юрий Семин: Уход Самедова? «Локомотив» будет рад, если Александр останется в командеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сегодня у него состоится беседа с полузащитником Александром Самедовым, в ходе которой специалист постарается разъяснить ситуацию о будущем игрока.Самедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоСамедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения ДзичковскогоКак уже сообщал «Советский спорт», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак».Илья Геркус: Самедов может уйти. Если пригласят и захочетКак сообщил корреспонденту «Советского спорта» президент «Локомотива» Илья Геркус, возможный уход полузащитника Александра Самедова не зависит от желаний и решения его нынешней команды.Анзор Кавазашвили: Самедов – трусоватый игрок, а «Спартак» – команда, в которой один за всех и все за одногоБывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова не пойдет на пользу красно-белым.Илья Геркус: Самедов вправе не обсуждать с «Локомотивом» самовыкуп контрактаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак».Валерий Гладилин: Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему нужен СамедовБывший защитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.Андрей Червиченко: Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке»Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаПо информации разных источников, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов переходит в «Спартак».Самедов в декабре вернется в «Спартак», сумма трансфера составит 5 млн евроПолузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в зимнее трансферное окно перейдет в другой столичный клуб - «Спартак», сообщают «Известия».Самедов близок к возвращению в «Спартак»Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените»От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените»После матча «Зенита» и «Краснодара» появилась информация о конфликте Артема Дзюбы с Юрием Лодыгиным.Джано и Таски вернулись в общую группу «Спартака»Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу команды в преддверии матча 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».В первом круге «Спартак» Карреры набрал на 14 очков больше, чем «Спартак» Аленичева в первом круге прошлого сезонаВ матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.Андрей Тихонов: Не забиваешь ты – забивают тебе, кто выиграл, тот и молодецГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» из Нальчика в матче 24-го тура ФНЛ.

Джано Ананидзе
Джано Ананидзевсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Игорь Денисов
Игорь Денисоввсе новости
Егор Титов
Егор Титоввсе новости
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости

Cпецпредложение