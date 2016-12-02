Отработанный материал? 7 ссылок в дубль: от Тихонова до Самедова

«Советский спорт» вспоминает, за что тренеры отправляли звезд отечественного футбола работать с дублирующим составом, и что за этим следовало.

Александр Самедов

Юрий Семин сослал Александра Самедова в дубль – одна из главных новостей пятницы, последовавшая за триумфальной, хоть и волевой, победой «Локомотива» над «Томью» со счетом 6:1.

В той встрече Александр Самедов, один из лидеров «железнодорожников» последних лет, остался на скамейке запасных. На следующий день стало известно, что он продолжит работу с молодежным составом клуба.

«Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодёжной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет», – объяснил свое решение главный тренер «Локомотива» Юрий Семин журналисту ТАСС (http://tass.ru/).

Болельщики же подозревают, что причины перевода в дубль лидера команды кроются не столько в его плохой игровой форме, сколько в решении футболиста покинуть клуб. Если верить слухам, уже в зимнее трансферное окно Самедов может оказаться в московском «Спартаке». Вот Семин и не выпускает играть за свою команду футболиста, который этого делать не хочет.

Андрей Тихонов

«Отработанный материал» – такого эпитета в 2000 году от легендарного Олега Романцева удостоился многолетний лидер и капитан «Спартака» Андрей Тихонов. Главная звезда была переведена в дубль. Доподлинно о причинах такого решения тренера до сих пор не известно. Поговаривают, что футболист заступился за своих партнеров перед авторитарным тренером, обрушившимся на них после поражения от мадридского «Реала». Как Романцев поступает с теми, кто становится у него на пути? Отправляет в дубль. Вскоре Тихонов покинул клуб и перебрался в самарские «Крылья Советов».

Дмитрий Аленичев

Не избежала участь работы с молодежным составом и одного из приемников Андрея Тихонова в роли капитана красно-белого клуба – Дмитрия Аленичева. Лидер команды в какой-то момент перестал выходить на поле в основном составе «Спартака», которым в 2006 году руководил Александр Старков. От обиды футболист дал разгромное интервью, в котором обвинял Старкова во всех грехах. За это Дмитрий был переведен в дубль и вскоре покинул «Спартак».

Егор Титов

Видимо, в «Спартаке» мода такая – отправлять капитана команды в молодежку. Так произошло и с Егором Титовым. Еще одну легенду «народной» команды отправил в дубль его бывший партнер по «Спартаку», а в 2008 году главный тренер клуба, Станислав Черчесов. Вслед за Егором Титовым последовали Максим Калиниченко и бразилец Моцарт. Причина была прозаична – разгромное поражение от главного врага – ЦСКА. В основу сосланные футболисты так и не вернулись – разъехались кто куда. Вскоре Титов оказался с Тихоновым в одной команде – в «Локомотиве» из Астаны.

Игорь Денисов. Трижды

И снова капитан, и снова – дубль. В 2012 году состав питерского «Зенита» пополнился сразу двумя дорогими звездами европейского футбола – бразильцем Халком и бельгийцем Акселем Витселем. На покупку игроков ушло по неофициальным данным порядка 100 миллионов евро, а зарплата новичков составила 5-7 миллионов евро. Такой поворот не устроил капитана «Зенита» Игоря Денисова, который хотел получать не меньше Халка. Перед кубковым матчем с «Крыльями Советов» Игорь заявил, что у него «нет мотивации» выходить на поле. Итальянский тренер Лучано Спаллетти сослал Денисова в дубль. К концу сезона клуб покинули оба.

Но это еще не все. Игорь Денисов – настоящий рекордсмен по количеству переводов в дубль. Вскоре после «Зенита» он оказался в столичном «Динамо», где дважды переживал ссылку. Впервые это произошло при Станиславе Черчесове. По слухам, Денисов при всей команде позволил себе не согласиться с выбором состава на игру. Возникла перепалка и игрок оказался в дубле. Руководство клуба встало на сторону тренера.

После увольнения Черчесова клуб возглавил Андрей Кобелев. Но и с ним Денисов ужиться не смог и вновь отправился к знакомым уже молодым футболистам. Причиной стали разногласия с врачом клуба, отказавшимся отпускать футболиста на основании того, что «он себя неважно чувствует». Теперь Денисов играет в «Локомотиве» на правах аренды, но его трудовая книжка все еще лежит в сейфе в офисе «Динамо». Кобелев – безработный.

Алан Дзагоев

Есть традиции отправлять в ссылку футболистов и в столичном ЦСКА. Газзаев в свое время так журил Вагнера Лава и растолстевшего Даниэля Карвальо. Но самый громкий случай произошел уже при Леониде Слуцком. В одной из встреч тренер принял решение снять с игры лидера команды Алана Дзагоева. Футболист поле покинул, но перед этим выказал свое недовольство решением наставника и демонстративно не подал Слуцкому руки. В итоге Алан оказался в молодежной команде. Чем закончилась эта история? И Алан и Леонид Викторович продолжают трудиться на благо «армейцев», во всяком случае пока.

Джано Ананидзе

И снова «Спартак». На этот раз в дубль был сослан молодой воспитанник клуба Джано Ананидзе. Официально эта информация не подтверждалась, но источники утверждают, что игрок отказался лететь на кубковую встречу в Комсомольск-на-Амуре. Тогда на игру отправился дублирующий состав. Джано же якобы заявил, что он – игрок основы, и не собирается отправляться на матч с дублем. Как мы все знаем, Джано и сегодня продолжает приносить пользу своей родной команде.