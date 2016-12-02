«Спартак» сыграет вничью с «Рубином». Прогноз на 17-й тур РФПЛ

Прогноз «Советского спорта» на матчи 17-го тура РФПЛ от обозревателя «Советского спорта» Николая Роганова.

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

14.00 ЦСКА – «Урал»

Победа хозяев. «Урал» явно в кризисе и ему не хватает свежести, скорости и игровых идей. ЦСКА – напротив. Узнав о скором уходе Слуцкого, футболисты будто бы посвежели. В игре против «Оренбурга» я увидел и желание, и возможности забивать и выигрывать.

19.00 «Ростов» – «Зенит»

Если Ростов захочет отобрать очки у «Зенит» так же сильно, как он желал обыграть «Баварию», шансов у Питера немного. Захочет ли? Не факт. В Екатеринбург Курбан Бердыев брал второй состав и проиграл «Уралу» 0:1. Матч «Ростов» - «Зенит» в субботу, а уже во вторник ростовчанам играть в Голландии против ПСВ. На кону – несколько миллионов евро призовых, третье место в группе и возможность сыграть весной в плей-офф Лиги Европы. Мне кажется, Бердыев все силы бросит на ПСВ, поэтому - победа «Зенита».

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.00 «Локомотив» – «Терек»

Команды одержали яркие победы, «Локо» так и вовсе удивил счетом 6:1 и шестью забитыми в течение получаса мячами. Будет ли так же весело в Черкизове в предстоящее воскресенье? Не уверен. С «Тереком» играть сложно. Мне кажется, будет ничья.

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13.00 «Уфа» – «Томь»

«Уфа», кажется, скоро останется без Виктора Гончаренко, который вот-вот переберется на работу в ЦСКА. Жалко, такой самобытный коллектив был! Отбирал очки у лидеров, причем играя на выезде. Пока это все же команда Гончаренко и на его багаже она должна обыгрывать «Томь». Победа хозяев со счетом 1:0.

14.00 «Амкар» – «Оренбург»

Думаю, будет ничья. Обе команды отлично организованы, что Гаджи Гаджиев, что Роберт Евдокимов обожают закрытые дебюты. Мало опасных моментов, мало ударов в створ, мало голов и ничья. Либо сухая, 0:0, либо малорезультативн ая 1:1.

19.00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

Это будет один из самых зрелищных матчей тура. «Крылья» только-только разыгрались. Два последних матча они выиграли с общим счетом 7:0 (у «Томи» и «Спартака»). «Крылья» приезжают на лучший российский стадион и будут играть на хорошем газоне. «Краснодар» тоже должен идти вперед, создавать, забивать и и все такое. В яркой острой перестрелке последний выстрел останется за хозяевами, и они выиграют.

19.30 «Спартак» – «Рубин»

Думаю, будет ничья. «Рубин» научился играть «на ноль» - в четырех из пяти последних матчей казанцы не пропускали мячей. Закроются они и в понедельник на «Открытие Арене», а «Спартак» ничего не сможет с этим поделать.

19.30 «Арсенал» – «Анжи»

Туляки плохо играют и мало забивают. Жалько болельщиков, которые ходят на стадион и вызывают симпатии, но ничего не поделаешь – «Анжи» сильнее и именно он победит.