Зинедин Зидан: «Реал» не должен зацикливаться на победе, иначе мы потеряемся

Зинедин Зидан Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Барселоной», который состоится 3 декабря.

– Нас ждет очень тяжелая игра, – говорит Зидан. – Но с другой стороны, это вполне нормально, потому что «Барселона» входит в число лучших команд мира. «Реал» хорошо подготовился к этому матчу. Люди хотят увидеть зрелищную игру, но мы должны сохранять спокойствие и концентрацию.

– Вас устроит ничья?

– Мы постараемся провести хороший матч. Самое главное – на зацикливаться на победе, что-то воображать и, в конечном итоге, потеряться.

– Как прокомментируете свое попадание в список номинантов на звание «Тренер года»?

– Каждый день я стараюсь учиться. Честно говоря, прошло слишком мало времени, чтобы я попал в список претендентов. В мире достаточно специалистов, которые заслуживают этого больше, чем я. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что для повышения своего уровня нужно немало времени. Но я наслаждаюсь своей работой, учусь и никуда торопиться не собираюсь.

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– Вспоминаете матч с «Барселоной» в прошлом сезоне? «Реал» под вашим руководством одержал победу.

– Это был совсем другой матч. Мы отправились тогда в Барселону не, как фавориты. Сейчас все немного иначе. Нужно вбить себе в голову, что та игра уже позади. Но, конечно, я хочу, чтобы команда была готова к встрече также, как и тогда.

– Что скажете об игре Карима Бензема?

– Все прекрасно знают, какую роль в команде выполняет этот игрок. Выходя на поле, он дает нам больше вариантов в атаке. Такие парни, как Бензема или Роналду способны сыграть на разных позициях. При этом, польза от них будет та же.

– Вы придумали, как нейтрализовать Лионеля Месси?

– Нашей команде нужны очки. Сейчас «Реал» опережает «Барселону» на шесть баллов, но это не значит, что команда имеет право расслабиться. Мы знаем, кто такой Месси и на что он способен. Этот игрок один из лучших в мире. Можно придумать план на игру, но нельзя как-то заставить Лионеля не играть в свой привычный футбол.

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– С каким счетом завершится матч?

– Не знаю, что произойдет в этой игре. Давайте смотреть футбол. Наша задача – выиграть, как и всегда. «Реал» никогда не делает никаких прогнозов. Это не хорошо. У нас будут 90 минут, чтобы показать хорошую игру.

– Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что вы планируете прожить всю свою жизнь в Мадриде. Это правда?

– Да, хочу остаться в этом городе, потому что я чувствую себя здесь очень хорошо. Вообще, мне очень нравится Испании. Здесь всегда ко мне относились тепло. Я познал, что такое давление, будучи игроком. Теперь мне известно, что чувствует тренер.

– Как оцените игру «Барселоны» в нынешнем сезоне?

– Я не думаю о других командах, но, очевидно, что такой клуб может доставить проблемы абсолютно любому сопернику. Фаворита в этом матче нет. Оцениваю шансы, как 50 на 50.

– Какой план на игру выбрал тренерский штаб «Реала»? Вы планируете больше атаковать или защищаться?

– Ни то, ни другое. Самое главное – настрой. Это касается даже скамейки запасных.

– «Реал» в этом сезоне еще не потерпел ни одного поражения…

– Не удивлен, поскольку мы очень серьезно относимся к тренировкам. К тому же, в «Реале» играют мастера самого высокого качества. Они все профессионалы. У нас много шансов выиграть трофеи. Понимаю ваше удивление, но я не обращаю на это никакого внимания. Да, это достижение. Но все это было добыто благодаря упорству, – сказал французский специалист.

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