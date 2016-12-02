Как сумасшедший с бритвою в руке. Василий Уткин о класико

Обозреватель «Советского спорта» – о класико, Зидане и его штанах.

Это класико Зидана и сезон Зидана. Не обязательно он в нем все выиграет - сказав про год, я подразумеваю другое.

Возможно, самое интересное, за чем следует наблюдать сейчас - это его драматическое, не оглушительное, но уверенное становление в качестве тренера.

И если рассматривать год как квест, класико на «Камп Ноу» будет самым сложным из испытаний. Сложнее финала Лиги Чемпионов. Финал уже был, а если и случится снова, будет звучать иначе: второй подряд финал. Такое в новейшие времена выиграть никому еще не удавалось.

Зинедин Зидан: «Реал» не должен зацикливаться на победе, иначе мы потеряемся

Великий игрок редко становится большим тренером. Объяснение простое: тренером становится тот, кто не наигрался. Это бывает по разным причинам: по травме или потому, что играть бог не дал, а вот объяснять, как надо - пожалуйста. Для великого, успешного игрока задача в разы сложнее. Это сколько ж в нем заложено, если выиграв все, он избежал пресыщенности?

По большому счету, мы знаем только один такой пример - Йохан Круифф. Беккенбауэр, Платини, Марадона - это было по-разному, но слишком не так.

Тренерское поприще Зинедина, которое уже состоялось и прогремело трофеями, как кажется сейчас, было предрешено. Потому что игровой гений Зидана был темный. Зидан, может, не был не злой, но он точно не добрый. В нем не было света. Зидан не был жесток, но был необуздан. Он нес не радость - он нес стихию.

Скепсис по отношению к тренерской перспективе заключался именно в том, что Зидан, в сущности, не открывался как личность, пока был игроком. А не будучи личностью в полном смысле этого слова, тренером не стать: собственная личность и есть главный тренерский инструмент.

Зидана невозможно было представить без бутс. Без мяча.

Кстати, может быть, поэтому на нем все еще иногда рвутся брюки? Брюкам тоже непонятно, как сидеть на этом костлявом теле.

С личностью и сейчас много неясного, но не с наличием или отсутствием - только с конкретными чертами. По отзывам игроков «Реала», уже когда он занимал в клубе не слишком понятные административные должности или работал вторым тренером, не определяя в команде ничего (кроме, может быть, перспективы), многие, особенно молодые, ехали в Мадрид к нему. Было это искусством убеждения, магией великого имени или еще чем-то - неизвестно.

Тренер-Зидан наследует черты игрока. Помните, накануне чемпионата мира 1998 года сколько было сомнений, справится ли молодой игрок с ролью лидера? Ответ прозвучал в финале - два гола было вбито им своей личной головой.

Свой самый красивый гол Зидан тоже забил в финале - в Лиге чемпионов, леверкузенскому «Байеру».

А на чемпионате мира десять лет назад, когда уже было объявлено об уходе по окончании, этот мрачный человек вел Францию к победе. И это было величие - через растущую Испанию, через цветущую Бразилию Зидан вел команду, управляя ею безмолвно, вел неумолимо, как сумасшедший с бритвою в руке, как Гуго Баскервиль со сворой псов, и страшный Рибери на самом длинном поводке...

Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль Класико? Тест

Вот так и сейчас Зидан, лишенный мяча, лишенный возможности сделать что-то на поле сам, вдохновить примером - так сейчас Зидан-тренер лучше всего проводит важнейшие матчи. В прошлом году в финале Лиги он переиграл модного и очень сильного Симеоне в первую очередь за столом, тактически. И сложный план был детально претворен на поле командой, которая...

Я могу подобрать еще один броский эпитет, конечно, но просто скажите себе сами - Вы когда-нибудь видели такой «Реал»? Такой... дисциплинированный?

Да «Реал» всегда был шайкой-лейкой, просто из самых лучших бандитов.

Из-за Зидана в «Реал» даже перестали соваться суетливые ручонки Флорентино Переса, который, кажется, впервые в жизни смог планово ввести в команду нового тренера. Да, посреди сезона (потому что это загипнотизированный, но все-таки Перес), но под Зидана давно подбирался будущий состав молодых игроков. И Анчелотти приходил не только «Реал» вести к победам, но и доводить до конца Зиданово образование...

Зидан темен. Да! Но в этом он уже как раз не уникален. Таков и Моуриньо, таков и поверженный недавно Симеоне... Тут за него оказывается не только собственная сила, но и тренд.

А мы не в комиксе. Мы в жизни. И в ней не всегда главенствуют образы и прочая игра ума.

Помимо этого, в жизни всегда есть место класико. И даже двум. Будет же и ответная игра.