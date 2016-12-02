Ушел, как Прост. Росберг завершил карьеру пилота «Формула-1»

Нико Росберг Источник: Reuters

Действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг неожиданно для всех объявил о завершении карьеры.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью и объявить о том, что я решил завершить свою карьеру в «Формуле-1». Мне трудно все объяснить – с шести лет я мечтал попасть в «Королевские гонки» и стать чемпионом мира», - сказал Росберг на пресс-конференции Международной автомобильной федерации (FIA).

31-летний немец дебютировал в «больших призах» в 2006 году в команде «Уильямс». В своем первом сезоне Росберг-младший заработал четыре очка и стал семнадцатым в личном зачете.

В следующие три сезона сын чемпиона «Формулы-1» Кеке Росберга также провел в «Уильямсе» и за это время лишь дважды поднимался на подиум и оба раза в 2008 году. Третьим в Австралии и вторым в Сингапуре.

В 2010 году Нико перебрался в «Мерседес» и стал партнером по команде семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В том же сезоне Росберг трижды финишировал в тройке лучших. Всего за сезон заработал 142 очка и стал седьмым в личном зачете.

В 2013 Шумахер во второй раз объявил о завершении карьеры, а на смену ему в команду пришел Льюис Хэмилтон.

Десять лет потребовалось Росбергу на то, чтобы стать чемпионом, но далеко не рекорд. Дольше всех к титулу добирался Найджел Мэнселл, которому потребовалось 12 лет.

В своем последнем сезоне 31-летний немец в девяти из 21 случаев приходил первым к финишу. А вопрос о чемпионстве решался в заключительной гонке, перед которой Росберга и его партнера по команде Хэмилтона разделяло всего 12 очков. Победу в гонке одержал британец, а Нико пришедший вторым завоевал свой первый и скорее всего последний титул в «королевских гонках».

Последний случай, когда гонщик завоевывал титул и завершал карьеру произошел в 1993 году, тогда пилот «Уильямса» Ален Прост стал чемпионом мира, но на следующий год отказался защищать титул.

Возникает вопрос, что же дальше? Кто займет его место в немецкой «конюшне». По некоторым данным, это будет Паскаль Верляйн, который в 2015 году стал чемпионом DTM.