Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига0 : 0Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск0 : 1Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»
Источник: ФК «Спартак»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после игры со «Спартаком», в которой самарцы разгромили лидера 4:0, дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- С приходом Вадима Скрипченко «Крылья» стали самой атакующей командой лиги – об этом говорит статистика. Не считаете, что с увольнением прежнего тренера Франка Веркаутерена затянули?
- Нет. Мы все сделали своевременно. У предыдущего тренера был большой кредит доверия. Пока ситуация не стала критичной, ничего не предпринимали.

- Где сейчас Франк?
- Он в Самаре.

- Смотрит ли он матчи «Крыльев»? Приходит ли на стадион?
- Без понятия. Не видел его.

- У «Спартака» были опасения из-за погоды, состояния поля в Самаре. В итоге условия оказались нормальными, а москвичи проиграли. Не считаете, что они сами себя накрутили, а «Крылья» наоборот оставались спокойны?
- Надо спрашивать об этом в «Спартаке».

- Игрокам «Крыльев» обещали повышенные премиальные за победу над «Спартаком»?
- Нет, повышенных премиальных не будет.

- Обсуждался эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Как думаете, там есть, из-за чего спорить?
- Хорошо спорить экспертам, которые смотрят повторы с 16-ти камер. А когда все в динамике, сложно определить.

- Пенальти заработал Паскуато, он же и один из голов забил. Итальянец оправдывает ваши ожидания?
- Он набрал форму и показывает игру, которую мы от него ждали. Поэтому и приглашали в «Крылья Советов».

- Права на Паскуато по-прежнему принадлежат «Ювентусу». Есть вероятность, что «Крылья» выкупят трансфер игрока у туринцев?
- Возможно все.

- Впереди матч с «Краснодаром». Был период, когда «Крылья» были для кубанцев самым неудобным соперником. Чего ждать в этом туре?
- Ребята почувствовали вкус к игре. Так что надо ждать хорошей игры.

- Тоже будет 4:0?
- Не провоцируйте. Ждем хорошей игры.

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карякин нанесет первый удар перед матчем «Спартака»Российский гроссмейстер, участник только что закончившегося чемпионата мира по шахматам Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».Александр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои воротаАлександр Мирзоян: Если ты недооценил кого-то – получи в свои воротаБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4).Андрей Ещенко: Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся командаЗащитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методах работы наставника красно-белых Массимо Карреры.Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссияКонтрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».Гиорги Лория: Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали большеГолкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупнымНападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Ибрагим Цаллагов: Победу над «Спартаком» посвящаю своей бабушкеПолузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Денис Мацуев: Везение «Спартака» закончилось, оно не бесконечноПианист-виртуоз, посол чемпионата ЧМ-2018 Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».Леонид Федун: Уверен, что Каррера все делает правильноВладелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.Пешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в СамареПешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в СамареОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о крупном поражении «Спартака» в Самаре.Комбаров получил травму и не сыграет с «Рубином» 5 декабряКак сообщает официальный сайт московского «Спартака», защитник Дмитрий Комбаров получил травму в матче с «Крыльями Советов».«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 16-го тура премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31364 человека.«Спартак» – худшая команда чемпионата по разнице назначенных пенальтиВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Отметим, что первый гол от Молло красно-белые пропустили с пенальти.Александр Мирзоян: Игроки «Спартака» переоценили себяБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.Фернандо чаще всех в «Спартаке» терял мячВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.Точность острых передач «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» составила всего 19%В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает игру «Спартака» в Самаре.Сергей Ткачев может вернуться в ЦСКААгент полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева Владимир Дейнека рассказал, что футболист может вернуться в столичный ЦСКА.Георгий Миланов: Переход в «Спартак»? Лучше завершу карьеруПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов признался, что ни в коем случае не перешел бы в «Спартак».Уткин о поражении «Спартака»: А нефиг считать себя королями!Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Виталий Шашков
Виталий Шашковвсе новости

Cпецпредложение