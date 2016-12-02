«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»
Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после игры со «Спартаком», в которой самарцы разгромили лидера 4:0, дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
- С приходом
Вадима Скрипченко «Крылья» стали самой атакующей командой лиги – об этом
говорит статистика. Не считаете, что с увольнением прежнего тренера
Франка Веркаутерена затянули?
- Нет. Мы все сделали своевременно. У предыдущего тренера был большой кредит доверия. Пока ситуация не стала критичной, ничего не предпринимали.
- Где сейчас Франк?
- Он в Самаре.
- Смотрит ли он матчи «Крыльев»? Приходит ли на стадион?
- Без понятия. Не видел его.
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У «Спартака» были опасения из-за погоды, состояния поля в Самаре. В
итоге условия оказались нормальными, а москвичи проиграли. Не считаете,
что они сами себя накрутили, а «Крылья» наоборот оставались спокойны?
- Надо спрашивать об этом в «Спартаке».
- Игрокам «Крыльев» обещали повышенные премиальные за победу над «Спартаком»?
- Нет, повышенных премиальных не будет.
- Обсуждался эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Как думаете, там есть, из-за чего спорить?
- Хорошо спорить экспертам, которые смотрят повторы с 16-ти камер. А когда все в динамике, сложно определить.
- Пенальти заработал Паскуато, он же и один из голов забил. Итальянец оправдывает ваши ожидания?
- Он набрал форму и показывает игру, которую мы от него ждали. Поэтому и приглашали в «Крылья Советов».
- Права на Паскуато по-прежнему принадлежат «Ювентусу». Есть вероятность, что «Крылья» выкупят трансфер игрока у туринцев?
- Возможно все.
- Впереди матч с «Краснодаром». Был период, когда «Крылья» были для кубанцев самым неудобным соперником. Чего ждать в этом туре?
- Ребята почувствовали вкус к игре. Так что надо ждать хорошей игры.
- Тоже будет 4:0?
- Не провоцируйте. Ждем хорошей игры.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция