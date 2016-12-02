«Про пенальти «Спартаку» хорошо спорить экспертам». Что говорят в «Крыльях»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после игры со «Спартаком», в которой самарцы разгромили лидера 4:0, дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

- С приходом Вадима Скрипченко «Крылья» стали самой атакующей командой лиги – об этом говорит статистика. Не считаете, что с увольнением прежнего тренера Франка Веркаутерена затянули?

- Нет. Мы все сделали своевременно. У предыдущего тренера был большой кредит доверия. Пока ситуация не стала критичной, ничего не предпринимали.

- Где сейчас Франк?

- Он в Самаре.

- Смотрит ли он матчи «Крыльев»? Приходит ли на стадион?

- Без понятия. Не видел его.

- У «Спартака» были опасения из-за погоды, состояния поля в Самаре. В итоге условия оказались нормальными, а москвичи проиграли. Не считаете, что они сами себя накрутили, а «Крылья» наоборот оставались спокойны?

- Надо спрашивать об этом в «Спартаке».

- Игрокам «Крыльев» обещали повышенные премиальные за победу над «Спартаком»?

- Нет, повышенных премиальных не будет.

- Обсуждался эпизод с пенальти в ворота «Спартака». Как думаете, там есть, из-за чего спорить?

- Хорошо спорить экспертам, которые смотрят повторы с 16-ти камер. А когда все в динамике, сложно определить.

- Пенальти заработал Паскуато, он же и один из голов забил. Итальянец оправдывает ваши ожидания?

- Он набрал форму и показывает игру, которую мы от него ждали. Поэтому и приглашали в «Крылья Советов».

- Права на Паскуато по-прежнему принадлежат «Ювентусу». Есть вероятность, что «Крылья» выкупят трансфер игрока у туринцев?

- Возможно все.

- Впереди матч с «Краснодаром». Был период, когда «Крылья» были для кубанцев самым неудобным соперником. Чего ждать в этом туре?

- Ребята почувствовали вкус к игре. Так что надо ждать хорошей игры.

- Тоже будет 4:0?

- Не провоцируйте. Ждем хорошей игры.