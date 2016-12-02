По следам тигра. В Москве открылась выставка фотографий с ралли «Шелковый путь»

Тверской бульвар украсили лучшие фотографии ралли-рейда, прошедшего на территории России, Казахстана и Китая.



- Сложнее «Дакара», - именно так описал ралли-рейд «Шелковый путь» его победитель, гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев. – Это действительно стоит увидеть. Гонка проходила по красивейшим местам трех стран. Незабываемые ощущения.



Организаторы специально так составляли маршрут этого автомобильного путешествия длиной более 10 тысяч километров, чтобы гонщики проехали по самым красивым местам трех стран. Не все попало в объектив телекамер. Все-таки ралли-рейд – не самый телевизионный вид спорта. Один этап длится 6-8 часов и уместить его в формат прямой телевизионной трансляции просто невозможно.



Совсем другое дело – фотографии. Эти застывшие частички гонки поражают своей красотой. Даже короткие нарезки лучших моментов в формате видео не способны передать нерв гонки, как кадры лучших фотографов, путешествовавших на протяжении двух недель вместе с гонщиками.



2 декабря на Тверском бульваре открывается выставка лучших работ российских и зарубежных фотографов. Многие кадры стали доступны широкой публике впервые. Среди авторов – профессиональные спортивные фотографы Эрик Варжиолу, Мариан Читка, Антон Еликов, Лина Арнаутова, Денис Тырин и другие. Кадры с самыми яркими и захватывающими моментами ралли-марафона «Шёлковый путь» 2016 года будут украшать Тверской бульвар до 27 декабря.



- На снимках все: история ралли-марафона, его неповторимая красота, нечеловеческие условия борьбы на испепеляющем солнце и азарт, с которым участники мчались к финишу. В июле следующего года «Шёлковый путь» пройдёт в седьмой раз, а сейчас у каждого жителя Москвы есть возможность увидеть лучшие мгновения гонки 2016 года, - сказал креативный директор ралли-рейда, дизайнер Денис Симачев.



Выставка расположена прямо под открытым небом, а посещение – абсолютно бесплатно. Ее гости совершат путешествие по уникальным и живописным местам, куда сложно добраться обычному человеку. Зрителям откроются бескрайние российские просторы, величественные казахстанские степи, горы и равнины, каньоны и озера Центральной Азии, загадочные ландшафты пустыни Гоби, известные достопримечательности, такие как Красная Площадь в Москве, и многие другие удивительные уголки планеты. На фоне красот – внедорожники, багги и грузовики, мчащиеся сквозь пески и пыль, и спортсмены, бросающие вызов силам природы.



В 2016 году «Шелковый путь» впервые прошел в расширенном формате. До этого гонка проходила исключительно по территории России, с севера на юг, лишь раз, в 2009 году, заглянув на территорию Туркмении. В 2016 году ралли-рейд стартовал 9 июля в Москве и финишировал 24 июля в Пекине. За это время гонщики успели преодолеть 15 этапов общей протяженностью 10 735 километров.