«Добро пожаловать на пенсию». Реакция общественности на заявление Росберга

Немецкий пилот «Мерседеса» и действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг неожиданно объявил о завершении карьеры автогонщика. Это заявление никого не оставило равнодушным. «Советский спорт» собрал подборку мнений из мира автоспорта.

«Спорту будет его не хватать, но я желаю ему только всего самого лучшего. Я уверен, что для многих это стало шоком. Я же был среди тех, кого эта новость не удивила, потому что я знаю его уже очень давно. Да, я буду скучать по нашему соперничеству, потому что мы начали вместе заниматься картингом, когда нам было по 13», - Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

«Определенно, он великий чемпион! Восхищаюсь Нико Росбергом и уважаю», - Серхио Перес («Форс Индия»).

«Респект, мой друг», - Роман Грожан («Хаас»)

«Большой респект и удачи Нико Росберг», - Кевин Магнуссен («Рено»).

«Большой сюрприз, но я уважаю тебя, Нико. Великий чемпион. Наслаждайся новой главой в своей жизни», - Маркус Эрикссон («Заубрер»).

«Респект, Нико. Надеюсь, тебе понравится проводить время на барбекю!», - Нико Хюлкенберг («Рено»).

«Какая эмоциональная неделя. Нико забрался на вершину огромной горы и теперь уходит», - Сьюзи Вольф (Жена руководителя «Мерседес» Тото Вольфа).

«Поздравляю, Нико Росберг. Удивительная карьера. Ты чемпион. Добро пожаловать на пенсию», - Фелипе Масса («Уильямс»).