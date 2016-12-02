Роналду и Ко. ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего игрока года

На звание лучшего футболиста планеты в 2016 году претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.



Уравнение с одним неизвестным – так на протяжении последних лет выглядит формула по которой определяются лучшие футболисты планеты. С 2007 года в списке трех претендентов неизменно присутствовали имена португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Каждый раз к ним добавлялся еще один претендент, который неизменно проигрывал. Так происходило каждый раз за исключением 2007 года, когда лучшим игроком планеты был признан бразилец Кака. С тех пор миром футбола властвовала сладкая парочка.



Криштиану Роналду

Не включить португальца Криштиану Роналду в список трех лучших игроков планеты в 2016 году было просто невозможно. Да, он со своим мадридским «Реалом» проиграл чемпионат Испании, вновь оставшийся за каталонской «Барселоной». Да, он неудачно начал год, расстался с Ириной Шейк, несколько раз попался в объективы папарацци в самые неприглядные моменты своей жизни и даже якобы совершил публичный каминг-аут, признавшись в гомосексуализме. Но все к футболу не имеет практически никакого отношения.



Что действительно имеет значение, так это победа мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона 2015/16, в котором Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 16 голов (у ближайшего преследователя их лишь 9). И, конечно, огромное влияние на выбор лучшего игрока планеты будет оказывать победа сборной Португалии в Чемпионате Европы 2016 во Франции. Так что Роналду можно назвать главным фаворитом в споре за почетное звание.



Лионель Месси

Аргентинский форвард каталонской «Барселоны» в 2016 году отметился лишь победой в чемпионате Испании. В остальном аргентинца ждали провалы. Самый сильный удар Лионель получил, проиграв со своей сборной в финале юбилейного кубка Америки сборной Чили.



Во второй половине года Месси пустился во все тяжкие, позабыв про голы и результативные передачи. В последние несколько месяцев он попадал на первые полосы газет, то перекрасив волосы в белый цвет, то закрасив свою гениальную ногу в черный. На фоне Роналду он уступил, как на футбольном поле, так и вне его. Но любовь к Месси тренеров сборных и капитанов национальных команд, принимающих участие в голосовании, не знает границ. Так что итог выборов может оказаться очень неожиданным.



Антуан Гризманн

В 2016 году третьим, но отнюдь не лишним, в списке претендентов на звание лучшего игрока планеты по версии ФИФА, оказался французский атакующий полузащитник Антуан Гризманн. Обыграй Франция Португалию в финале домашнего чемпионата Европы, сомнений в имени победителя не было бы практически никаких. Но судьба распорядилась таким образом, что Криштиану Роналду, прыгавший, прихрамывая, вдоль бровки, оказался в тот день даже ярче отыгравшего весь матч француза.



Но и у Гризманна есть свои козыри в рукаве. Первый из них – шесть голов в ворота соперников, которые он забил на Евро-2016. Это ровно в два раза больше того, на что сподобился португальский бомбардир. Да и примелькавшаяся, хоть и смазливая, физиономия Криштиану Роналду, могла настолько опостылеть «избирателям», что мы рискуем столкнуться с протестным голосованием. Выбрали же в США Дональда Трампа, так почему бы и Гризманну не стать лучшим футболистом планеты.



В любом случае имя лучшего игрока мира станет известно только в начале 2017 года. «Советский спорт» планирует освещать церемонию 9 января непосредственно из Цюриха

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