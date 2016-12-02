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Евгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победит

Евгений Ловчев, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» считает, что в матче «Ростов» - «Зенит» хозяева имеют преимущество, потому что Бердыев управляет командой, а Луческу – не вполне.

- Ни «Ростов», ни «Зенит» не хотели проводить этот матч в декабре. Стоило ли перенести его на следующий год?
- Ни в коем случае! Вы же сами, руководители клубов, принимали решение о переходе на «осень-весна». Теперь вы же ищете лазейки для переносов! Календарь – незыблем, когда-то надо остановиться и жить строго по нему. Ничего же не сделано! Хорошо еще, что в Ростове-на-Дону поляна хорошая.

- Матч «Ростов» - «Зенит» оставили на прежней дате. Теперь Курбан Бердыев может выставить против Питера второй состав, чтобы дать отдохнуть основным игрокам перед решающей встречей в ЛЧ в Голландии с ПСВ?
- Неправильно это – два матча толком не играть, чтобы подготовиться к ПСВ. Все-таки это многовато! Бердыев – честолюбивый человек, для которого встречи с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком» - возможность показать свое тренерское мастерство. В Ростове-на-Дону не поймут, если против «Зенита» выйдут резервисты. А что если потом и против ПСВ ничего не получится? Мне еще вот что кажется – где-то в голове у Бердыева сидит такая мысль: «У «Зенита» в этом сезоне получается не очень хорошо, может, если я его обыграю, меня пригласят после Луческу?»

- В этой встрече сойдутся два опытных тренера – Бердыев и Луческу. Кто из них сейчас круче?
- Бердыев сильнее по части влияния на команду. Луческу был крут в «Шахтере» с бразильцами, которые смотрели ему в рот. Мне со стороны кажется, что Мирча сейчас не является авторитетом для команды. Я же видел, как от него отмахивался Кокорин. Витсель и Кришито давно смотрят на сторону и хотят вернуться в Европу. В «Зените» многовато звезд.

- Жулиано и Дзюба против Мевли, Граната и Наваса. Что сильнее – атака «Зенита» или оборона «Ростова»?
- Жулиано, который приехал в Россию и только начал играть, был совсем другим, лучше нынешнего. Сейчас Жулиано устал и уже не влияет так сильно на командную игру. Потому и Дзюба стал меньше получать мяч и не так много забивает. «Ростов» могут разорвать только при наличии быстрых атак, а у «Зенита» таких почти нет. Я скажу так – оборона «Ростова» сильнее. Мне тут на днях в Казани рассказали, как Бердыев защитников тренировал – давал им в руки длинную веревку и они впятером передвигались, чтобы между ними всегда оставались нужные Курбану пять метров. Он и в «Ростове» защитников научил играть.

- От исхода этого матча зависит, догонит ли «Зенит» «Спартак». Какой прогноз дадите на встречу в Ростове?
- «Ростов» не проиграет. В этой команде есть, кому отдавать пасы вперед, это Ерохин и Нобоа. И, самое главное, есть два быстрых форварда – Азмун и Полоз. Как только срывается атака соперника, нападающие сразу готовы открываться за спинами защитников. Никто больше так не играет, другие начинают цепляться за мяч, делают два-три паса, а эти сразу – вперед! Потому всегда – опасно. С уходом Гарая у «Зенита» очень неважно в обороне, в ней нет лидера. Ломбертс играет редко, Нету просто плох, а главное – все защитники Питера медленные.

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Евгений Ловчев
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