Класико и остальные. Что смотреть на выходных

«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.

ТЕСТ ДЛЯ «ЧЕЛСИ»

«Манчестер Сити» - «Челси»

3 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад». 15.30 (мск)

ТВ: «Матч Футбол 1», 15.25 (мск)

«Челси» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 31 очко. Следом идут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», в активе которых 30 баллов. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы может вернуться на вершину таблицы. Нужно лишь победить.

Игра очень важна в плане дальнейших перспектив команд. Если «Челси» возьмет верх, то у команды Антонио Конте отличные шансы выиграть первый круг. И дело даже не в том, что она не занята в еврокубках и полна сил. Просто оставшиеся соперники не впечатляют - «Вест Бромвич», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сток Сити». К примеру, «Манчестер Сити» еще предстоит сыграть с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Лестером».

В «Сити» сложность ситуации понимают. Вот что сказал накануне встречи полузащитник Рахим Стерлинг: «Мы хотим конкурировать с «Челси» не только сейчас, но и в конце сезона. Поэтому для нас матч очень важен. Нам нельзя ошибаться».

В стане «Челси» игру воспринимают как проверку на прочность - еще недавно «синие» не были так страшны, но потом выдали победную серию из семи матчей. «У «Сити» отличная команда. В субботу нас ждет интересный тест», - отметил Конте.

Неизвестно, какой именно тест имел в виду Конте. Но он не единственный, кто употребил перед игрой это слово. Рэй Уилкинсон, долгое время работавший в тренерском штабе лондонцев, высказался более конкретно: «Манчестер Сити» протестирует линию обороны «Челси» из трех человек. Матч покажет, является ли такой вариант жизнеспособным против элитных соперников». Самое время сказать, что в семи победных матчах «Челси» использовал расстановку 3-4-3.

ВТОРОЕ КЛАСИКО ЗИДАНА

«Барселона» - «Реал»

3 декабря. Барселона. Стадион «Ноу Камп». 18.15 (мск)

В преддверии класико «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице на шесть очков - 33 против 27. А потому главный вопрос звучит так: убьет ли «королевский клуб» интригу чемпионата? Девять очков у мадридцев отыграть сложно любой команде, даже сине-гранатовым. Пусть впереди и будет более половины пути.

Класико станет вторым для Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала». Что интересно, первое тоже проходило на «Ноу Камп». В апреле его команда победила «Барселону» со счетом 2:1, избрав вариант игры с акцентом на оборону и контратаки. Если вспомнить, что той весной клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов, то нужно констатировать: против сильных соперников Зидан играть умеет. И это - большая опасность для «Барселоны».

Как и весной, «Реал» подходит к матчу не в статусе фаворита. Если тогда «Барса» была хороша (перед класико она не проигрывала никому на протяжении шести месяцев!), то сейчас у «сливочных» имеются кадровые проблемы. Самая большая потеря - Бэйл. Из-за травмы голеностопа он выбыл аж до весны следующего года.

Также в лазарете находятся полузащитник Тони Кроос и нападающий Альваро Мората. О том, насколько все они важны для команды, говорит статистика: вся перечисленная троица входит в пятерку лучших игроков «Реала» по системе «гол+пас» в чемпионате Испании.

У «Барселоны» кадровая ситуация гораздо лучше. Главная новость - готовится к матчу Андреас Иньеста, не игравший из-за травмы с октября. «Андреас ждет окончательного решения врачей. Но это простые формальности. Он готов играть», - сказал наставник каталонцев Луис Энрике. В этом розыгрыше примеры Иньеста провел всего пять матчей, сделав в них две голевые передачи. Его возвращение должно помочь Месси, Неймару и Суаресу сыграть продуктивно.

ВЕЧНОЕ ДЕРБИ ВЕЧНОГО ГОРОДА

«Лацио» - «Рома»

4 декабря. Рим. Стадион «Олимпико». 17.00 (мск)

ТВ: «Матч Футбол 2», 16.55 (мск)

Римское дерби привлекает интерес вне зависимости от мест, которые занимают команды. Нынче же ситуация особая - оба клуба борются за самые высокие позиции. «Рома» имеет 29 очков и занимает вторую строчку в таблице, у «Лацио» - 28 баллов, и эта команда идет четвертой.

И «Рома», и «Лацио» сильны атакой. Команда Лучано Спаллетти вообще является самой результативной в серии А - 33 забитых мяча. Коллектив Симоне Идзаги имеет четвертый результат - 27 мячей. Именно на яркую игру в нападении и красно-желтые, и небесно-голубые должны рассчитывать в воскресенье, ведь их игра в обороне восторгов не вызывает - в среднем за матч «Рома» пропускает чуть больше гола, «Лацио» - ровно один мяч.

Главный ответственный за голы в «Роме» - нападающий Эдин Джеко. За 14 туров он отличился уже 12 раз. Лучший бомбардир «Лацио» Чиро Иммобиле поразил ворота соперников девять раз.

Интересно, что оба за весь прошлый сезон забили меньше. И если Джеко весь чемпионат провел в «Роме», то Иммобиле отыграл в «Торино» лишь полгода, что несколько его оправдывает. Как бы то ни было, их прогресс говорит о том, что игра у команд выстроена. Об этом же свидетельствует характер голов - почти все Джеко и Иммобиле забили из пределов штрафной площади. Джеко однажды отличился из-за ее пределов, но то был выход один на один, который ему организовали партнеры.