Топ-5 необычных фактов из истории Кубка конфедераций

БЕЗ ЕВРОПЫ

Самый первый турнир (в 1992 году) прошёл без европейских команд. Дания участвовала только во втором (в 1995-м)

БЕЗ БРАЗИЛИИ

2017 год в России - это будет первый Кубок конфедераций (из тех, что проводятся под эгидой ФИФА), где не будет играть Бразилия.

С КАРЛИКАМИ

На предыдущем Кубке конфедераций приз зрительских симпатий завоевала сборная Таити. Команда, которую составляли курьер, бухгалтер, учитель физкультуры, альпинист и несколько безработных, играла против Вильи, Торреса, Суареса. «Мы будто оказались в фильме», — говорил капитан таитян Марама Ваируа. Кстати, единственный профессиональный игрок сборной Таити.

БЕЗ БУДУЩИХ ПОБЕД

Победители Кубка конфедераций никогда не выигрывают следующий вслед за турниром Чемпионат мира. Хотим выиграть ЧМ-2018 – не стоит упорствовать в 2017-м.

БЕЗ РУК

Ну, как раз об этом факте слышали многие: трогать Кубок конфедерации руками нельзя. Это могут делать только те, кто выигрывал кубок. Автор статьи, впрочем, решил это наглядно показать ещё и в своём бодром видео.