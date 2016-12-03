Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2СКА
Футбол  ЦСКА- : -Урал
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Челси
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Гамула: А нам говорили, что игры с «Зенитом» не будет. 100 процентов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Гамула
Игорь ГамулаИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула дал интервью «Советскому спорту» перед сегодняшним матчем основной команды с «Зенитом». Матчем, который не должен был состояться сейчас.

«ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»

- Как оцените первую часть молодежного первенства? Команда идет на 10-м месте…

- Играем на два фронта – в молодежном первенстве и в юношеской лиге УЕФА. Плюс перед матчем с молодежкой «Зенита» у нас был всего день перерыва: 30-го числа играли с «Уралом», а уже 2 декабря – с «Зенитом». 60 минут хорошо двигались, а потом как из розетки выключили – и 2:4. И через три дня опять игра – в Эйндховене с «молодежкой» ПСВ. В целом, первая часть сезона прошла рвано. Начали неважно, потом разбежались и выиграли пять игр кряду, но участие в юношеской лиге УЕФА повлияло – не хватило сил на два фронта. Но это все равно хороший опыт для ребят. Увидели, что такое настоящий футбол. Поняли, куда стремиться. Выделил бы ПСВ – у них очень сильные футболисты.

- Что думаете об игре основы с «Зенитом»?

- Не только нам сложно. На основную команду выпала серьезная физическая и психологическая нагрузка. Да еще при такой погоде: на Урале был небольшой минус, грязь, дождь. Из-за графика попали в тяжелое положение, но, думаю, ребята из него с честью выйдут. И покажут достойный результат.

- Почему не удалось перенести игру с «Зенитом» на весну?

- Не знаю. Понятное дело, есть регламент, но бывают же исключения из правил. Сейчас это исключение сыграло бы большую роль в подготовке. Но случилось – как случилось. Жаловаться не будем.

- Была возможность договориться о переносе заранее, может, за несколько недель до игры?

- Поехали на игру с «Уралом» резервным составом, перед матчем сказали, что с «Зенитом» игры точно не будет, сто процентов. Получилось иначе… Но не в моей компетенции говорить об этом. Теперь надо играть! Мы в «молодежке» расслабились, потому что думали, не будет игры с питерцами. А у «Зенита» молодые ребята, бегущие, поэтому-то нас и хватило только на 60 минут. За этот отрезок доволен ребятами. Если бы играли с «Зенитом» в хорошем графике и ритме, показали бы более содержательный футбол.

«ПУСТЬ СУДЬЯ БУДЕТ ХОТЬ ИЗ ИЗРАИЛЯ!»

- У взрослого «Зенита» тоже хватает бегущих ребят.

- Это команда приличного уровня. Но могу сказать одно: легко им с нами не будет.

- Почему так много споров вокруг судейских решений в последнее время?

- Не думаю, что у нас плохое судейство. После каждой игры есть недовольные – так было и будет. Судьи тоже люди. Да, были ошибки, порой непонятные, но я бы не сказал, что они были предвзятыми.

- Вы тренировали «Закарпатье» в украинской премьер-лиге, играли против «Шахтера» Луческу. Он и там критиковал судей?

- Мистер и на Украине много говорил о судьях. Но тогда ему было о чем говорить. Там противостояние между Донецком и Киевом – часто случались перепалки, ошибки судей. Наверное, он думает, что и в России дела обстоят также.

- Для «Ростова» принципиально, московский судья работает на матче или из другого региона?

- Да какая разница?! Хоть из Израиля! Главное, чтобы судил нормально – то, что видит.

- Учитывая сложный график, реально победить «Зенит»?

- Все реально. Кто думал, что «Спартак» проиграет в Самаре? Никто. Проиграл, бывает. Может, для них и хорошо, что это поражение случилось сейчас. Каждая команда имеет шансы на победу.

Матч

Ростов - Зенит

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Карпин: В сравнении Луческу и Бердыева отдам предпочтение последнемуБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Зенит» в 17-м туре чемпионата России.Михаил Кержаков: Мы с Сашей не дрались ни разуГолкипер «Зенита» Михаил Кержаков — о своих отношениях с братом Александром.Михаил Кержаков: Отдадим все силы для того, чтобы выиграть чемпионствоВратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, поделился мнением о своей игровой практике и шансах сине-бело-голубых на завоевание золотых медалей чемпионата России.Евгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победитЕвгений Ловчев: У Луческу нет авторитета в команде и «Зенит» не победитОбозреватель «Советского спорта» считает, что в матче «Ростов» - «Зенит» хозяева имеют преимущество, потому что Бердыев управляет командой,Нападающий молодежки «Зенита» Лесовой: Главное впечатление от российского футбола – длинные перелетыНападающий молодежного состава «Зенита» Даниил Лесовой после победы над «Ростовом» (4:2) рассказал об адаптации в петербургском клубе, за который он выступает с ноября 2016 года.«Ростов» – «Зенит». Александр Кержаков не полетел на матч с ростовчанамиТренерский штаб «Зенита» взял 20 футболистов на матч 17 тура чемпионата России против «Ростова».«Интер» не делал «Зениту» предложения по КришитоМиланский «Интер» не вел переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера защитника Доменико Кришито, сообщает «Спорт день за днем».«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 16-го тура премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31364 человека.«Интер» намерен зимой приобрести КришитоКак сообщает Calciomercato.com, «Интер» хочет купить защитника «Зенита» Доменико Кришито в зимнее трансферное окно.Молодежка «Зенита» обыграла «Ростов», Лесовой забил первый гол за петербуржцевВ матче 17-го тура Молодежного первенства России «Зенит»-м в Батайске победил сверстников из «Ростова» со счетом 4:2.«Московские судьи – это не страшно». Что советуют Мирче Луческу«Московские судьи – это не страшно». Что советуют Мирче ЛуческуГлавный тренер «Зенита» после победы над «Уфой» обозначил проблему – его команду слишком часто судят арбитры из Москвы.День в истории. Дмитрию Радченко – 46!День в истории. Дмитрию Радченко – 46!Сегодня исполняется 46 лет бывшему нападающему «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрию Радченко.Рашид Рахимов: На сто процентов доволен игройГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы над «Краснодаром» (2:1) отметил, что команда заслужила три очка в этом матче.Анзор Кавазашвили: Готов посмотреть матч «Урал» – «Ростов», но букмекеры уже надоелиБывший глава комитета Российского футбольного союза по выявлению договорных матчей поделился своим мнением об информации по поводу того, что матч 16-го тура чемпионата России «Урал» - «Ростов» мог быть договорным. Он сказал, что готов посмотреть этот матч, чтобы установить истину.Кристиан Нобоа: Я мог перейти в «Зенит», но все сорвалось из-за того, что Витсель остался в командеПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сказал, что он мог перейти в «Зенит». Переход не состоялся из-за того, что Аксель Витсель не покинул Санкт-Петербург.«Урал»: Информация о «договорняке» – бред. Мы букмекерством не занимаемсяПресс-служба «Урала» прокомментировала информацию о том, что матч против «Ростова» в 16-м туре чемпионата России (1:0) мог быть договорным. В клубе заявляют, что это не соответствует действительности.Григорий Иванов: Букмекеры больные, что ли? «Урал» никогда не играл договорные матчиПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч 16-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0) был договорным. Он заверил, что клуб никогда не участвовал в договорных матчах.«Урал» – «Ростов» – договорняк? Ищем признаки нечистой игры в Екатеринбурге«Урал» – «Ростов» – договорняк? Ищем признаки нечистой игры в ЕкатеринбургеЖурналист «Советского спорта» разбирается, можно ли назвать очередную игру «Урала» договорной.Шамиль Газизов: Поверили, что можем обыграть «Зенит», но пропустили контратакуГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре РФПЛ.Геннадий Орлов: Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандартыКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился своим мнением о дисквалификациях полузащитников Хави Гарсии («Зенит») и Понтуса Вернблума (ЦСКА). Он сказал, что видит в этом двойные стандарты.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Игорь Гамула
Игорь Гамулавсе новости

Cпецпредложение