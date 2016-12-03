Игорь Гамула: А нам говорили, что игры с «Зенитом» не будет. 100 процентов

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула дал интервью «Советскому спорту» перед сегодняшним матчем основной команды с «Зенитом». Матчем, который не должен был состояться сейчас.

«ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»

- Как оцените первую часть молодежного первенства? Команда идет на 10-м месте…

- Играем на два фронта – в молодежном первенстве и в юношеской лиге УЕФА. Плюс перед матчем с молодежкой «Зенита» у нас был всего день перерыва: 30-го числа играли с «Уралом», а уже 2 декабря – с «Зенитом». 60 минут хорошо двигались, а потом как из розетки выключили – и 2:4. И через три дня опять игра – в Эйндховене с «молодежкой» ПСВ. В целом, первая часть сезона прошла рвано. Начали неважно, потом разбежались и выиграли пять игр кряду, но участие в юношеской лиге УЕФА повлияло – не хватило сил на два фронта. Но это все равно хороший опыт для ребят. Увидели, что такое настоящий футбол. Поняли, куда стремиться. Выделил бы ПСВ – у них очень сильные футболисты.

- Что думаете об игре основы с «Зенитом»?

- Не только нам сложно. На основную команду выпала серьезная физическая и психологическая нагрузка. Да еще при такой погоде: на Урале был небольшой минус, грязь, дождь. Из-за графика попали в тяжелое положение, но, думаю, ребята из него с честью выйдут. И покажут достойный результат.

- Почему не удалось перенести игру с «Зенитом» на весну?

- Не знаю. Понятное дело, есть регламент, но бывают же исключения из правил. Сейчас это исключение сыграло бы большую роль в подготовке. Но случилось – как случилось. Жаловаться не будем.

- Была возможность договориться о переносе заранее, может, за несколько недель до игры?

- Поехали на игру с «Уралом» резервным составом, перед матчем сказали, что с «Зенитом» игры точно не будет, сто процентов. Получилось иначе… Но не в моей компетенции говорить об этом. Теперь надо играть! Мы в «молодежке» расслабились, потому что думали, не будет игры с питерцами. А у «Зенита» молодые ребята, бегущие, поэтому-то нас и хватило только на 60 минут. За этот отрезок доволен ребятами. Если бы играли с «Зенитом» в хорошем графике и ритме, показали бы более содержательный футбол.

«ПУСТЬ СУДЬЯ БУДЕТ ХОТЬ ИЗ ИЗРАИЛЯ!»

- У взрослого «Зенита» тоже хватает бегущих ребят.

- Это команда приличного уровня. Но могу сказать одно: легко им с нами не будет.

- Почему так много споров вокруг судейских решений в последнее время?

- Не думаю, что у нас плохое судейство. После каждой игры есть недовольные – так было и будет. Судьи тоже люди. Да, были ошибки, порой непонятные, но я бы не сказал, что они были предвзятыми.

- Вы тренировали «Закарпатье» в украинской премьер-лиге, играли против «Шахтера» Луческу. Он и там критиковал судей?

- Мистер и на Украине много говорил о судьях. Но тогда ему было о чем говорить. Там противостояние между Донецком и Киевом – часто случались перепалки, ошибки судей. Наверное, он думает, что и в России дела обстоят также.

- Для «Ростова» принципиально, московский судья работает на матче или из другого региона?

- Да какая разница?! Хоть из Израиля! Главное, чтобы судил нормально – то, что видит.

- Учитывая сложный график, реально победить «Зенит»?

- Все реально. Кто думал, что «Спартак» проиграет в Самаре? Никто. Проиграл, бывает. Может, для них и хорошо, что это поражение случилось сейчас. Каждая команда имеет шансы на победу.