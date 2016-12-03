Мой первый сезон в АПЛ – просто фантастика!» Конте – перед игрой с «Сити»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Манчестер Сити».

Наставник «синих», рассказывая о состоянии своей команды, отметил, что игра с «горожанами» станет настоящим тестом для лондонского клуба.

«Я доволен отношением всех игроков – тех, кто играет, и тех, кто сидел на скамейке запасных или на трибунах. В команде хорошая атмосфера. Нам предстоит провести по-настоящему сложный матч. Это отличная проверка для нас и нашей игровой схемы. Мы знаем, что будет нелегко, мы встретимся с по-настоящему хорошей командой с выдающимися игроками в составе и привлекательным стилем игры».

Конте не стал скрывать, что доволен своей работой у руля английского клуба.

«Мы хотим показать, что хорошо работаем и развиваемся. Это следующий шаг для нас — показать, что мы изменились по сравнению с началом сезона. Без сомнения, это будет большой матч. В этом сезоне мы уже сыграли с «Арсеналом», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». В этой лиге каждый матч можно считать ключевым, потому что она очень сложна. Это мой первый сезон в Англии, это просто фантастика, и я с нетерпением жду этой игры».

Главный тренер «Челси» рассказал, как команда проанализировала результат матча с «Тоттенхэмом» (1:1). По его словам, если бы «Челси» находился в том же состоянии, что и в прошлом сезон, команда точно бы проиграла в дерби.

«Первый тайм матча с «Тоттенхэмом» получился для нас очень сложным, но, как правило, если это происходит, можно многому научиться. На этой неделе мы серьезно разбирали с командой наш первый тайм, и я показал, что нам стоит улучшить в будущем.

Важно помнить, что мы играли против топ-команды с отличными игроками и тренером. Они бились за титул до конца прошлого сезона, когда мы заняли 10-е место. Теперь они отстают от нас на 7 очков, что является отличным достижением для нас. Тоттенхэм» может побороться за победу в чемпионате до последнего тура. Если бы мы были той же командой, что и в начале сезона, я уверен, что мы проиграли бы предыдущий матч».

Наставник «Челси» также рассказал, как воспринял гол полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

«В прошлом матче мы пропустили мяч, а когда это происходит после того, как ты не пропускаешь уже на протяжении 6 матчей, это немного обидно. Но Эриксен забил фантастический гол. Мы не позволили создать им много шансов, чтобы забить еще один мяч. Сегодня будет важный тест на прочность для нас».

Антонио Конте доволен игрой форварда Диего Косты. По его словам, нападающий больше не испытывает проблем с дисциплиной.

«Я рад за Диего, он демонстрирует настоящую самоотдачу и разумно использует свой темперамент на протяжении этих матчей. Это просто фантастика для него, для меня, для его партнеров по команде и для клуба. Здорово, что приходится говорить о нем в позитивном ключе, потому что на старте сезона возникали только вопросы о несдержанности Диего во время матчей. Он хорошо играет, его отношение и поведение находятся на фантастическом уровне, поэтому важно, чтобы он продолжал в том же духе».