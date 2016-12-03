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СКА и «Динамо» разбудил! Как питерский клуб создал бешеную интригу в КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
СКА и «Динамо» разбудил! Как питерский клуб создал бешеную интригу в КХЛ
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Битва за плей-офф продолжается. И в пятницу в лидеры этой смертельной гонки на Западе вышли динамовцы, разгромившие в Москве «Югру» - 6:0.

Многие болельщики ругают СКА, за то, что питерский клуб стянул под свои знамена чуть ли не всех лучших российских игроков.

Но у каждой палки два конца. И вот в декабре я неожиданно для себя обнаружил плюс в том, что многие клубы Запада существенно ослабли из-за мощной трансферной политики армейского олигарха.

Плюс, правда, вовсе для сборной России. А напротив – для чемпионата КХЛ.

Парадокс? Согласен! Многие говорят, что СКА убил интригу в регулярке. А я скажу: все наоборот. И можете бросать в меня камнями или чем похуже, но истина дороже.

Вы только посмотрите, какая отчаянная битва развернулась сейчас за место в плей-офф в Западной конференции. И это уже в декабре! Что ж дальше-то будет?

Для того же московского «Динамо» интрига гладкого чемпионата обычно состояла в том, какое место занять – четвертое или там шестое.

А сейчас маститый бело-голубой клуб должен на каждый матч выходить, как на смертельную битву и бороться за свое будущее – участие в Кубке Гагарина. И ведь бьется! И все увереннее берет очки.

Три клуба выстроились в пятницу в 19.30 (по Москве) на старте в домашних матчах.

Динамо (Минск) – 7 место, 57 очков.

Динамо (Москва) – 8 место, 56 очков.

Витязь – 9 место, 55 очков.

А знаете, что самое удивительное?

Все эти три клуба имели шанс по окончании матча вместе оказаться в зоне плей-офф. Причем, обойти не только ХК Сочи, расположившийся на 6 месте (57 очков), но еще и сместить вниз «Йокерит» (5 место, 58 очков).

И все три это сделали!

Вот это накал! Вот это интрига! Которая будет продолжаться, судя по всему, уже до февраля.

А кто виноват? В первую очередь – жадный до игроков сборной России СКА, уравнявший и усреднивший составы своих недавних конкурентов и заставив их бороться за выживание.

В пятницу «Динамо» без труда одолело «Югру», сняв вопрос о победителе еще во втором периоде. Лучший бомбардир бело-голубых Робинсон отметил дублем свой 150-й матч за московский клуб. Отличился голами Карсумс, Хиетанен, Тарасов, Федоров… Короче, своего воспитанника Шарыченкова, защищавшего ворота «Югры» динамовцы не пожалели. А вот своему голкиперу Еременко помогли оформить второй «сухарь» кряду. И уже четвертый в этом сезоне.

Для их заочных соперников матчи сложились куда тяжелее. Минчане наткнулись на плотнейшую оборону «Салавата Юлаева», которую смогли взломать только в третьем периоде, но все равно уступили по буллитам.

«Витязь» повел в счете, воспользовавшись тем, что голкипер «Барыса» потерял равновесие и растянулся поперек ворот. Гости сравняли счет в большинстве усилиями североамериканской пятерки. Но опытнейший Афиногенов вскоре вывел подмосковную команду вперед. И преимущества хозяева уже не упустили. Итог – 4:2.

Таким образом, все три клуба выполнили поставленную задачу и выгрызли себе место в Кубковой восьмерке, вытеснив оттуда ХК Сочи.

Может, черноморцам пора усиливаться? К примеру, вновь пригласить в состав покинувшего «Кузню» Анисина…

Впрочем, не будем спешить. Ведь уже в эти входные ситуация на границе плей-оффной зоны на Западе может вновь резко перемениться. Вереницу из пяти клубов разделяет всего два очка. И один из них в кубковой восьмерке будет лишним.

Смертельная гонка продолжается!

Матч

Динамо - Югра - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

Робинсон (Цветков, Фёдоров), 9:20 (1:0). Карсумс (Терещенко, Тарасов), 30:28 (2:0 - бол.). Робинсон (Цветков, Фёдоров), 36:47 (3:0 - бол.). Хиетанен (Никулин, Подшендялов), 42:26 (4:0 - бол.). Тарасов (Терещенко, Карсумс), 43:57 (5:0). Фёдоров (Цветков), 52:15 (6:0 - бол.).

Место и дата

02 декабря 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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