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«Кровь в Сан-Хосе. Как Радулову чуть не выбили глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр Радулов

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Когда на игру «Сан-Хосе» - «Монреаль» принимали ставки, то какие-то люди верили в победу «Канадиенс». Наивные! Они просто не знали, что «акулы» побеждали «Монреаль» у себя в аквариуме уже девять раз подряд. И вот теперь случился десятый. Это уже традиция.

Вообще «канадцы» не так часто приезжают в Северную Калифорнию. И последний раз они тут выигрывали 23 ноября 1999 года, то есть еще в прошлом веке. Это же с ума сойти, как давно.

Уже в первом периоде «Сан-Хосе» повел 2:0. Сначала Брент Бернс нанес бросок в большинстве, будто из лазера выстрелил.

Потом Павелски под занавес периода отличился с передачи Торнтона. Что интересно, контратака началась, когда шайбу потерял Радулов.

«Монреаль» сподобился только на один гол. Вот и все.

Большинство, за 77 секунд до конца матча. Это уже не решало ничего.

Жаль только, что сухарь отобрали у вратаря «акул» Джонса. Он в этот вечер был лучше, чем Прайс.

СКАНДАЛ ДНЯ

В третьем периоде центрфорвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр неосторожно взмахнул клюшкой и попал в голову Александру Радулову. Российский форвард тут же рухнул на лед, схватился за лицо. Руки его обагрились кровью. Было видно, что Саше очень больно. 

Сейчас мне сообщают, что Радулов избежал серьезной травмы глаза. Счастливчик! Мог бы стать новым Брайаном Берардом. Как вы помните, «Оттава» выбрала этого защитника под первым номером на драфте в 1995 году. Но через пять лет Мариан Госса так же неловко взмахнул клюшкой, и сломал Берарду не только карьеру, но и жизнь. Он стал одноглазым. И хотя играл еще потом, в 2009 году даже выступая за «Витязь», парень никогда уже не был прежним.

ЭХО ДНЯ

Что вообще об истории с Радуловым пишут в Северной Америке? Пробежимся по твиттеру.

«Это же просто чудо, что Радулов остался с глазом!»

«Всего лишь несколько швов наложили. Я рад, что травма оказалась несерьезной».

«Боже, храни Радулова».

«Это была бы колоссальная потеря для «Монреаля». Ни один игрок «Канадиенс» даже до половины мастерства Радулова не дотягивает».

Ок, Саша, мы рады, что с тобой все в порядке.

УДАР ДНЯ

Вообще жесть происходила и в другом матче дня – в Калгари, куда приехала «Миннесота».

Просто посмотрите, как «дикарь» Джейсон Цукер (можно и без кавычек) наварил защитнику «огоньков» Марку Джиордано, которого болельщики московского «Динамо» любят еще по временам КХЛ.

Ну это же беспредел просто.

СЭЙВ ДНЯ

Алекс Гальченюк мог набрать еще одно очко, которое подняло бы его еще выше в споре бомбардиров. Но тут Мартин Джонс совершил великолепный сэйв, снова доказав, что в этот вечер он был лучше Прайса.

Вообще однажды Джонс дорастет до «Везина Трофи» - вот увидите.

ЦИТАТА ДНЯ

«Это страшно, но со мной все нормально. Это хоккей».

Александр РАДУЛОВ, форвард «Монреаля», первые слова после травмы

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Сан-Хосе - Монреаль - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Бернс (Торнтон, Павелски), 5:22 (1:0 - бол.). Павелски (Торнтон), 19:03 (2:0). Лехконен (Шоу, Гальченюк), 58:43 (2:1 - бол.).

Место и дата

03 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

М: Радулов (0+0; -1, 0, 3, 17.46)

Марков (0+0; -1, 0, 0, 22.21)

Емелин (0+0; 0, 2, 0, 21.35)

Матч

Калгари - Миннесота - 3:2 Б. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Стюарт (Сутер, Спарджон), 3:50 (0:1). Верстиг (Йокипакка, Монахан), 12:26 (1:1). Баклунд (Джиордано, Ткачук), 13:33 (2:1 - бол.). Койву (Спарджон, Цукер), 47:40 (2:2).

Победный буллит:

Монахан - 3:2.

Место и дата

03 декабря 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Верстиг, Бэклунд, Монахэн (п.бул.) – Стюарт, Койву

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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