«Кровь в Сан-Хосе. Как Радулову чуть не выбили глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ



Когда на игру «Сан-Хосе» - «Монреаль» принимали ставки, то какие-то люди верили в победу «Канадиенс». Наивные! Они просто не знали, что «акулы» побеждали «Монреаль» у себя в аквариуме уже девять раз подряд. И вот теперь случился десятый. Это уже традиция.

Вообще «канадцы» не так часто приезжают в Северную Калифорнию. И последний раз они тут выигрывали 23 ноября 1999 года, то есть еще в прошлом веке. Это же с ума сойти, как давно.

Уже в первом периоде «Сан-Хосе» повел 2:0. Сначала Брент Бернс нанес бросок в большинстве, будто из лазера выстрелил.

Потом Павелски под занавес периода отличился с передачи Торнтона. Что интересно, контратака началась, когда шайбу потерял Радулов.

«Монреаль» сподобился только на один гол. Вот и все.

Большинство, за 77 секунд до конца матча. Это уже не решало ничего.

Жаль только, что сухарь отобрали у вратаря «акул» Джонса. Он в этот вечер был лучше, чем Прайс.

СКАНДАЛ ДНЯ

Radulov bleeding profusely after taking Couture's stick to the face. Hopefully he's ok. pic.twitter.com/jZIl1AnlHG