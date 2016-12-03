Алексей Андронов: Почему история про Слуцкого – слишком «кудрявая»

Уходит Леонид Слуцкий из ЦСКА или нет? И если уходит, то как именно – по собственному желанию, или по соглашению сторон? В последние дни эта тема стала одной из доминирующих в СМИ, и стала обрастать забавными подробностями. Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко попросил высказать свою точку зрения по этой проблеме одного из самых информированных о ситуации в ЦСКА журналистов – известного футбольного комментатора Алексея Андронова.

Что не так в этой истории?

Сначала в прессу просочились сведения о якобы заказанном Слуцким ресторане в Лондоне, на котором, после игры Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», тренер собирается прощаться с командой.

Я несколько раз летал вместе с ЦСКА в Лондон, правда, еще до Слуцкого. Не помню, чтобы команда оставалась в британской столице на ночь. Благо, европейская тема закрытых аэропортов Лондона касается очень косвенно – аэропортов там много, и Стенстед спокойно выпускает рейсы. Да и несколько сомнительно устраивать такую вечеринку в Англии. Зачем? Если же кто-то что-то перепутал, и Слуцкий заказал ресторан в Москве – то на ужин не попадут легионеры ЦСКА, которые вряд ли будут возвращаться из Англии в Россию.

Мой отец, клинический психолог, всегда подходит к рассказам пациентов с критической меркой – не слишком ли все «кудряво» в рассказе. Многочисленные подробности часто говорят о фантазии. Возможно, тут мы имеем как раз такой случай, очень уж много нестыковок.

Все-таки уходит Слуцкий или нет?

Видимо, Слуцкий все же покинет ЦСКА. На сегодня кажется, что ему нужна пауза, отдых, возможность посмотреть на мир со стороны. Говорят, он хочет заняться английским, чтобы стать ближе к мечте потренировать в Европе, и в частности, как раз в Англии. Эта идея как раз выглядит менее фантастической, в отличие от распространяемых сведений, что с января Слуцкий возглавит ФК «Краснодар», где якобы все уже решено.

Не уговорят ли Слуцкого остаться?

Мне кажется, за годы, проведенные в ЦСКА, Слуцкий заслужил право самостоятельно решить свою судьбу. Известно, что Евгений Гинер не принимает первых заявлений «по собственному». Так бывало и с Слуцким ранее. Но известен и другой казус – когда об уходе Валерия Газзаева было объявлено заранее, а потом команда заиграла так, что уход выглядел странно. Понимал это и сам Газзаев, будучи уверенным, что его уговорят остаться. Но Гинер решил иначе, и решил не за один день. Думаю, и решение по Слуцкому им принято, и оно – несиюминутное.

Кто вместо Слуцкого?

Совершенно понятно, что первый кандидат на замену – это Виктор Гончаренко, уже работавший в ЦСКА, знающий коллектив, клуб, инфраструктуру и прочее. Не верится, что кандидатом может быть Олег Кононов – Гинер нелегко допускает в свой мир незнакомцев.

Дальнейшее пикирование ЦСКА чревато стагнацией. Так что, думаю, смена тренера все же случится. В достаточно комфортном для всех, модно сказать – «бархатном» режиме. И Слуцкий, получив необходимую паузу, вернется посвежевшим и отдохнувшим. И Гончаренко справится с задачей «не уронить знамя», хотя за чемпионство бороться ему будет трудно. Но если медлить дальше – скоро трудно будет попадать в еврокубки. И заказывать рестораны в Лондоне...