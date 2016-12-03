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«Голы от СКА уже не в счет?!» Приговор армейцам от вратарей КХЛ и журналистов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Очередная шайба в воротах "Югры" в матче со СКА
Очередная шайба в воротах "Югры" в матче со СКАИсточник: ХК СКА

Откровенное интервью с голкипером «Югры» Александром Шарыченковым, в котором вскрылся один из самых больных вопросов нынешнего сезона.

Мне никогда не понять загадочной вратарской души. Бывало после победного матча голкипер выигравшей команды бежит от прессы, как черт от ладана.

Но вот вратарь «Югры» Александр Шарыченков пропустил от родного «Динамо», чьим воспитанником он является, шесть шайб. Тренеры по причине, которую они и сами объяснить позже на пресс-конференции не смогут, менять его по ходу матча не стали.

Оборона ханты-мансийцев в третьем периоде фактически бросит защищать своего голкипера, отдаст его на растерзание голодным до голов форвардам бело-голубых.

Но Шарыченков выйдет из раздевалки гостей с открытой улыбкой на лице. Пообщается и с динамовскими фанатами, и с журналистами. Не утратив при этом ни чувства юмора, ни позитивного отношения к жизни.

Вот уж поистине – непробиваемый вратарь!

- В каждом матче хочется выиграть. И неважно кто против тебя на лед выходит – «Магнитка», «Локомотив» или мое родное «Динамо», - рассуждает Шарыченков о поражении в матче с командой, в которой он делал первые шаги в хоккее. – Но сегодня победить не получилось. Соперник был на голову сильнее нас. Четыре гола в меньшинстве пропустили, просто не разобрались, как нужно действовать. Динамовцы нас как по нотам разыгрывали. Уж очень легко у них это получалось. В первом периоде мы на равных бились. А два следующих за счет удалений проиграли.

- В матчах с «Динамо» на вас наверняка накатывает ностальгия…
- Ничего такого нет. Просто я знаю, как динамовские фанаты тут болеют. И громко, и всегда в тему команду поддерживают.

- Болельщики и вас сегодня встретили овациями.
- Очень приятно, что «Динамо» меня помнит.

- Вас поэтому менять не стали по ходу матча? Вы сами не просили доиграть до конца?
- У нас тренер все решает. Я-то человек подневольный (хохочет). На самом деле я всегда готов играть. Люблю это дело, даже когда матч складывается не очень удачно. Мне без разницы какой счет! Никогда не раскисаю и не расслабляюсь.

- Когда в последний раз случалось шесть шайб пропускать?
- Да в Питере я шесть пропускал, когда там вышел на замену. Но там счет вообще неприличный был (В матче со СКА Шарыченков появился на льду на седьмой минуте при счете 3:0 в пользу армейцев, итоговый счет матча – 9:4 – Прим. ред.).

- Матчи с питерцами в этом сезоне не считаются, - тут же вставил один из моих коллег.
- Не считаются, да? Вы их за скобки выносите, - вновь расхохотался Шарыченков. – Вообще у нас такие сбои редко случаются – чтоб по мешку шайб в раздевалку уносить. Но видите – бывает. Повторюсь, для меня главное – играть в хоккей. Самому. А не смотреть, как мои защитники обороняются. У меня свои обязанности на площадке.

- Динамовцы вас после матча не подкалывали по поводу счета?
- Наоборот! Все сочувствовали. Вот только во время игры не жалели. Но это работа у нас такая.

- Шансы на выход в плей-офф у «Югры» еще есть?
- Честно говоря, после этого матча они стали довольно призрачными. Но с другой стороны – впереди еще 23 матча. И мы будем стараться… Шанс всегда есть! Пусть и совсем небольшой.

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