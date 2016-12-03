Растим мышечную массу: урок одиннадцатый – грудные мышцы

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 11. ГРУДНЫЕ КАК ДВА БОЧОНКА

Наконец, мы дошли до самого любимого упражнения! Зайдите в любой зал и вы увидите, где стоит самая большая очередь – у скамьи для жима лежа.

Почему и как жим лежа растит массу грудных мышц. Для чего жим нужно «добивать» пулловерами и упражнениями с тросами и петлями. Как строил свою грудь великий Арнольд. Все это – в новом видео от «Советский Спорт» и сети фитнес-клубов X-FIT.

Другие уроки:

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ



Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх



Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу



Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной