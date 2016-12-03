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Каша в результатах. Сборная России провела без медалей 23-ю гонку подряд

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Татьяна Акимова (№5)
Татьяна Акимова (№5)Источник: Reuters

Сборная России по биатлону снова осталась без медалей на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова стала 30-й в женском спринте. Светлана Слепцова – 63-я, и она не попала в гонку преследования.

До сегодняшнего женского спринта наша команда не видела медалей на Кубке мира 22 гонки подряд – аж с февральского этапа в Кэнморе. Ждать наград сегодня было почти бесполезно, поскольку после индивидуальной гонки стало ясно: по скорости вся наша женская сборная здорово позади от лидеров мирового биатлона.

Напомним, что тогда лучшая из наших по скорости Светлана Слепцова проиграла лидеру почти 2 минуты, Татьяна Акимова была 29-й из всех участниц с отставанием 2 минуты 2 секунды, Ольга Подчуфарова – 48-й (отставание 2.56), Екатерина Глазырина – 50-й (3.02), Екатерина Шумилова – 65-й (3.37). С такой скоростью – куда бежать?

Шумилова не попала в спринт как раз из-за того, что два дня назад стала самой медленной на трассе, хотя в итоговом протоколе попала в топ-20 и обошла даже француженку Мари Дорен-Абер. А вот Слепцовой ее относительные успехи на траcсе как раз помогли. Несмотря на общее 30-е место в индивидуалке, она была включена в заявку нашей команды.

Но как ни крути – такие дыры быстро не залатать. Только лишь выдавать безупречную стрельбу и надеяться на осечки соперниц. Не чемпионский, конечно, путь к наградам, но он пока единственный возможный. И он пока не работает.

Стартовавшие первые из наших девушек Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова промахнулись по разу на стойке, при том, что Дорен-Абер и Коукалова и не думали делать поблажек для других. Именно между ними разгорелась борьба за текущее первое место. Ее с блеском выиграла француженка благодаря скорости. А чуть позже между ними в тройке вклинилась Кайса Макарайнен, у которой, между прочим, был промах на стойке. Промах был, и штрафной круг был, а пьедестал – не сплыл. Вот что значит – ноги!

А у наших девушек были промахи и падения – на одном из спусков Екатерина Глазырина улетела практически в кювет. Чуть смягчила ее безрадостный полет мягкая заградительная сетка. Россиянка сломала лыжу, но гонку все же продолжила.

Ну что ж это такое? Опять коварная трасса Эстерсунда?

-- Да нет. Не было сегодня каши, -- рассказала Татьяна Акимова после финиша.

А вот что рассказала сама Екатерина про это падение:

-- Это случилось на финишном круге. Спуск на самом деле там хорошо сделан, к трассе претензий нет, но ноги у меня так затекли, что я не смогла удержаться и улетела. Слава богу, не пострадала сама и винтовка осталась целой. Но при этом я надломила лыжу. Не сразу это заметила и, так как до финиша оставалось уже немного, я не стала ее менять – доехала так.

Упала на трассе и Ольга Подчуфарова. Она тоже потеряла на этом кучу времени: ее общее отставание на лыжне – 2 минуты 17 секунд. А кто не падал – отставали по минуте с лишним: Акимова – 1.12, Загоруйко – 1.13, Слепцова – 1.56.

И это при том, что на лыжне «не было каши». Каша осталась только в результатах.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Мари Дорен-Абер (Франция) — 20.09,7 (0 промахов).
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +11,4 (1).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19,9 (0).
4. Лаура Дальмайер (Германия) +25,7 (1).
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40,9 (0).
6. Ванесса Хинц (Германия) +43,2 (0).
7. Тириль Экхофф (Норвегия) +43,8 (1).
8. Надежда Скардино (Белоруссия) +44,2 (0).
9. Галина Вишневская (Казахстан) +49,4 (0).
10. Жюстин Бреза (Франция) +51,7 (1)…
30. Татьяна Акимова (Россия) +1.32,5 (1)…
43. Анастасия Загоруйко (Россия) +2.03,9 (2)…
45. Екатерина Глазырина (Россия) +2.08,3 (1)…
54. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.22,1 (1)…
63. Светлана Слепцова (Россия) +2.40,2 (2).


«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки 


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