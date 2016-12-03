Поединок Владислава Туйнова состоится сегодня во Франкфурте

«Орловский бриллиант» в составе символической сборной Европы сразится с представителями Китая в рамках турнира Mix Fight Gala 20.

Соперником восходящей звезды кикбоксинга из российского города Орла станет китайский атлет У Цзяньан.

О представителе Поднебесной известно, что он дважды – в 2012 и 2014 году – становился чемпионом страны по ушу Саньда – свидетельство его хорошей функциональной подготовки и выносливости.

Менеджер «Школы Чадиных» Олег Судонин также специально обратил внимание на то, что профессиональный рекордс китайского спортсмена не соответствует заявленным в карде турнира пяти поединкам и в реальности составляет порядка 16-18 боёв. Это удалось выяснить в ходе подготовки к поединку и знакомства с разными информационными источниками, в том числе, китайскими сайтами. В результате проведенной работы штаб Туйнова пришел к выводу, что, хотя удача не всегда на стороне китайского спортсмена, он способен составить в ринге достойную конкуренцию любому бойцу достаточно высокого уровня подготовки. Подготовка к бою проводилась с расчетом на всю дистанцию, хотя план поединка, как это часто бывает в ситуационном спорте, будет корректироваться «на ходу».

Влад Туйнов, которому сейчас 18 лет, провел на профессиональном ринге 26 боёв, в 24 из которых одержал победы. Не считая внушительного списка любительских титулов – много лет подряд боец выигрывал все соревнования, в которых участвовал, включая чемпионаты России и мира – на его счету два профессиональных трофея: пояса чемпиона Европы в категории до 71 кг по версиям W5 и WKU.

Напомним, что титул сильнейшего бойца Европы по версии своего родного промоушена W5 Владислав завоевал 8 октября на грандиозном шоу W5 «Легенды в Праге», в третьем раунде нокаутировав представителя Турции Эркана Варола мощным левым ударом по печени.

3 декабря в исполнении Влада, который достаточно отдохнул после своей пражской победы, ожидается поединок в присущем ему стиле: с традиционным обилием технически сложных и зрелищных приёмов, а также множеством силовых ударов.

«Лично я ожидаю в исполнении Влада работу на взрыве, серийные комбинации с акцентированным ударом, перехват атаки через контрудар и точное добивание. Все эти нюансы могли бы говорить о дальнейшем росте бойцовского класса Влада, который мне очень хочется увидеть» - комментирует предстоящий поединок президент Мировой версии W5 Сергей Чепинога.

Трансляцию поединка Владислав Туйнов Vs. У Цзяньан можно будет увидеть на каналах Fightbox, Ranfighting, TV 8, Klan TV. Начало эфира, в котором буду показаны бои основной карты турнира, намечено на 21:45 по Европейскому времени (23:45 по Москве). Поединок Влада запланирован на 00:05 по Европе, что означает 02:45 ночи по Москве.

Помимо Владислава Туйнова в символическую сборную Европы вошли такие знаменитые спортсмены как Энрико Кель, Режьян Эрсель, Самир Альмансури и другие.

В файт-карте турнира также числятся имена таких известных бойцов, как Марко Пике, Эркан Варол,Шемси Бекири, Тарик Хбабез.

Также в рамках турнира российский тяжеловес Виктор Богуцкий сразится со знаменитым Эрролом Зиммерманом. Оба когда-то встречались в ринге с действующим чемпионом Glory Рико Верхувеном. Богуцкий дрался с ним по правилам смешанных единоборств, уступив голландскому тяжеловесу.