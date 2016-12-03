Для чего-то и Траоре сгодился. Как ЦСКА обыграл «Урал»

Худшее поле тура?

В середине недели только и говорили о качестве полей и погоде в таких городах, как Самара и Томск. Томичи признали, что не в состоянии обеспечить нормальный газон, и согласились сыграть в Москве. Самарцы от переноса отказались и относительно неплохо подготовили собственный газон.

От московских команд подвоха не ждут. А зря. За несколько часов перед игрой официальный твиттер «Урала» выложил фотографии газона на стадионе ЦСКА. Состояние - шокирующее. Казалось бы, на новой арене газон даже в морозы должен быть пусть и не идеальным, но хоть немного зеленым.

К слову, редкими были не только травинки на поле стадиона, но и занятые места. На призывы Леонида Слуцкого, который перед матчем просил поддержать команду, откликнулись немногие. За полчаса до игры перед стадионом – пустота. Есть ли более удобное для матча время, чем два часа дня в субботу? Вероятно, есть. Или дело в том, что новая арена не всем нравится? Согласно исследованию, опубликованному на сайте The Village, стадион ЦСКА вошел в шестерку самых депрессивных мест Москвы. Хуже только Парк Горького, Институт имени Курчатова, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, парк «Лосиный остров» и Останкино.

Два форварда – залог разгрома

ЦСКА удивляет не только полем, количеством зрителей, но и составом. На этот раз - с положительной стороны. Слуцкий выпускает сразу двух нападающих. Свой сотый шанс в сезоне получает Ласина Траоре. В паре с ним – Федор Чалов. От ивуарийца давно не ждут чудес, но именно в матче с «Уралом» нападающий открывает счет, оформляет дубль и становится лучшим бомбардиром команды (5 мячей). Правда, голы почему-то бурно не празднует. Может, считает, что недозабил?

Еще мяч добавляет Натхо с пенальти. А Федор Чалов отличается дебютным голом, и устанавливает окончательный счет в первом тайме и матче – 4:0.

На второй тайм Чалов уже не выходит. Разгром оформлен, и ЦСКА возвращается к привычной схеме с одним нападающим. Самое время дать шанс нескольким перспективным молодым игрокам, - но в заявке всего пять запасных. И молодой среди них – лишь Гордюшенко.

Впрочем, какая разница, кто играл, когда есть крупная победа? ЦСКА отзеркалил результат «Спартака», и уходит на перерыв в чемпионате с надеждами побороться за чемпионство.

Предположу, однако, что после этого матча Леонид Слуцкий больше радовался не столько победе или прорыву Траоре, сколько 253-му сухому матчу Игоря Акинфеева, вечному рекорду. «Последние 15 минут очень нервные были. Все поздравили Игоря в раздевалке, очень хотели, чтобы этот рекорд состоялся», - сказал после игры тренер.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча



