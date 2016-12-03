Шокотерапия Ничушкина. Как форвард вновь спас ЦСКА на последних секундах матча
Московские армейцы вырвали победу во Владивостоке у «Адмирала» благодаря голу Валерия Ничушкина, забитому за четыре секунды до сирены.
59.56 на табло. И разочарованный свист с трибун дальневосточного дворца. Зрители-то предвкушали уже овертайм, а вслед за ним, возможно и буллиты в противостоянии с одним из лидеров Запада. Но загад, как известно, не богат. А вот то, что ЦСКА в любой ситуации прет на ворота до конца… Это в уме надо держать всем клубам КХЛ. Пора бы привыкнуть за три последних сезона.
Этим качеством команда Дмитрия Квартальнова, конечно, очень подкупает. Ведь, казалось бы, счет 2:2, играете в гостях, последняя минута встречи… Самое время подумать о безопасности своих ворот и перевести игру в дополнительное время. Ведь гарантированное очко на выезде, да еще и на самом дальнем в сезоне – уже неплохо! Многие команды КХЛ так бы и сделали.
Но только не ЦСКА! Какая там оборона… Раз вбрасывание в зоне соперника, вся армейская пятерка тоже там. И гол ведь далеко не случайный, да и не особо хитрый. Это называется: долбили-долбили, ну и продолбили, наконец! Местная публика, понятно, разочарована. Но специалисты оценят по достоинству характер команды.
Ведь начал атаку Иван Телегин. И вот он как раз бросил очень хитро, с разворота, неожиданно для голкипера. Иван Налимов чудом отразил смертоносный укол в упор. Валерий Ничушкин в борьбе добавил. И снова шайба отскочила от вратаря. Но форвард армейцев устоял на ногах, продолжил сражение на пятачке и все же закинул ее в сетку. За четыре секунды до сирены!
И хотя говорят, что хоккей у ЦСКА простоват. Но он настоящий и бойцовский. Причем, никакого хамства или там грязных фолов. Напор, заставляющий соперника рано или поздно спасовать.
И ведь, это далеко не первый такой гол! Да что далеко ходить. Тот же самый Ничушкин, в недавнем поединке ЦСКА с московским «Динамо» сравнял счет за пять секунд до конца третьего периода. И пусть в тот вечер армейцам победить не удалось. Но вот такая шоковая терапия, умение изменять судьбу матча на последних секундах не забывается. А вызывает и повышенный интерес, и уважение. С таких матчей зритель раньше времени не уйдет!
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после гола ласково потрепал по шлемам и Телегина, и Ничушкина. Наверное, на удачу! Она армейцам еще понадобится в понедельник в Шанхае. Ну а с российской части Дальнего востока москвичи увозят шесть полновесных турнирных очков в своих баулах. Добытых, еще раз напомню, благодаря боевым победам с минимальным счетом.
- Тяжело играли, - признал после поединка во Владивостоке Квартальнов. – Но сражались до конца, и Боженька нас вознаградил.
Матч
Адмирал - ЦСКА - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Саболич (Висневски, Краснослободцев), 9:42 (1:0 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 25:23 (1:1). Петров (Киселевич, Блажиевский), 51:00 (1:2 - бол.). Райт (Краснослободцев), 55:01 (2:2). Ничушкин (Телегин, Науменков), 59:56 (2:3).
Место и дата
03 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция