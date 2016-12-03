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Шокотерапия Ничушкина. Как форвард вновь спас ЦСКА на последних секундах матча

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
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Валерий Ничушкин
Валерий НичушкинИсточник: КХЛ

Московские армейцы вырвали победу во Владивостоке у «Адмирала» благодаря голу Валерия Ничушкина, забитому за четыре секунды до сирены.

59.56 на табло. И разочарованный свист с трибун дальневосточного дворца. Зрители-то предвкушали уже овертайм, а вслед за ним, возможно и буллиты в противостоянии с одним из лидеров Запада. Но загад, как известно, не богат. А вот то, что ЦСКА в любой ситуации прет на ворота до конца… Это в уме надо держать всем клубам КХЛ. Пора бы привыкнуть за три последних сезона.

Этим качеством команда Дмитрия Квартальнова, конечно, очень подкупает. Ведь, казалось бы, счет 2:2, играете в гостях, последняя минута встречи… Самое время подумать о безопасности своих ворот и перевести игру в дополнительное время. Ведь гарантированное очко на выезде, да еще и на самом дальнем в сезоне – уже неплохо! Многие команды КХЛ так бы и сделали.

Но только не ЦСКА! Какая там оборона… Раз вбрасывание в зоне соперника, вся армейская пятерка тоже там. И гол ведь далеко не случайный, да и не особо хитрый. Это называется: долбили-долбили, ну и продолбили, наконец! Местная публика, понятно, разочарована. Но специалисты оценят по достоинству характер команды.

Ведь начал атаку Иван Телегин. И вот он как раз бросил очень хитро, с разворота, неожиданно для голкипера. Иван Налимов чудом отразил смертоносный укол в упор. Валерий Ничушкин в борьбе добавил. И снова шайба отскочила от вратаря. Но форвард армейцев устоял на ногах, продолжил сражение на пятачке и все же закинул ее в сетку. За четыре секунды до сирены!

И хотя говорят, что хоккей у ЦСКА простоват. Но он настоящий и бойцовский. Причем, никакого хамства или там грязных фолов. Напор, заставляющий соперника рано или поздно спасовать.

И ведь, это далеко не первый такой гол! Да что далеко ходить. Тот же самый Ничушкин, в недавнем поединке ЦСКА с московским «Динамо» сравнял счет за пять секунд до конца третьего периода. И пусть в тот вечер армейцам победить не удалось. Но вот такая шоковая терапия, умение изменять судьбу матча на последних секундах не забывается. А вызывает и повышенный интерес, и уважение. С таких матчей зритель раньше времени не уйдет!

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после гола ласково потрепал по шлемам и Телегина, и Ничушкина. Наверное, на удачу! Она армейцам еще понадобится в понедельник в Шанхае. Ну а с российской части Дальнего востока москвичи увозят шесть полновесных турнирных очков в своих баулах. Добытых, еще раз напомню, благодаря боевым победам с минимальным счетом.

- Тяжело играли, - признал после поединка во Владивостоке Квартальнов. – Но сражались до конца, и Боженька нас вознаградил.

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